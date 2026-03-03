Chuvas aumentam na Região Sul antes da chegada da frente fria nesta semana

A partir da sexta-feira um novo sistema de baixa pressão se forma no Sul do Brasil, mas até lá, teremos condições para chuvas de até moderada intensidade que podem localmente ser fortes, mas com baixo risco de tempestades.

Chuvas moderadas retornam à Região Sul do Brasil antes da chegada de novo sistema de baixa pressão nesta semana. Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil.

Esta primeira semana de março no Sul do Brasil será de tempo firme em parte da Região, com sol e apenas variações de nuvens em áreas litorâneas. Por conta deste sol e céu limpo, as temperaturas sobem rapidamente no período das tardes, favorecendo a ocorrência de chuvas de até moderada intensidade e de forma mais isolada, mas com baixo risco de temporais.

O padrão começa a mudar a partir da sexta-feira (6) com a formação de um novo sistema de baixa pressão atmosférica no Sul do país, trazendo chuvas mais fortes e mais organizadas sobre a Região no fim de semana.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para a região.

Semana de pancadas de chuva no Sul do Brasil

Na quarta-feira (4) de manhã, teremos predomínio de tempo firme com presença de sol em grande parte da Região Sul; apenas variação de nuvens no litoral catarinense e paranaense devido à circulação marítima, e no oeste e nordeste gaúchos.

Ao longo da tarde, a nebulosidade aumenta em todo o Rio Grande do Sul, enquanto os demais estados permanecem com céu claro. Maior potencial para formação de instabilidades nas regiões da Campanha, Centro, Missões e Noroeste do Rio Grande do Sul, onde são esperadas pancadas isoladas de chuva moderada a forte e com tempestades pontuais, devido ao aumento das temperaturas e da umidade do ar.

Contudo, não se descartam tamb��m pancadas de chuva isoladas em Santa Catarina e na metade sul do Paraná, especialmente na divisa com o estado catarinense. Mas não há riscos de tempestades.

Previsão de precipitação (em mm) para a quinta-feira (5) à tarde (16h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A quinta-feira (5) terá condições do tempo semelhantes às do dia anterior. O tempo firme se mantém em todos os estados pela manhã, mas com céu de muitas nuvens nos estados gaúcho e catarinense e oeste paranaense.

Chuvas moderadas mas que podem ser localmente fortes, em forma de pancadas, e com temporais isolados no período da tarde da quinta-feira (5), preferencialmente entre os Planaltos e o Meio-Oeste Catarinense; no oeste, noroeste e áreas centrais do Rio Grande do Sul; e no sul paranaense, em áreas de divisa com Santa Catarina (contudo, neste caso, baixo potencial para tempestades).

Previsão de densidade de raios para a quinta-feira (5) à tarde (16h), segundo o modelo europeu ECMWF, destacando as áreas com risco de ocorrência de tempestades.

À noite, ainda podem ocorrer pancadas fortes isoladas no noroeste gaúcho, mas sem risco de tempestades e transtornos.

Na sexta-feira (6), o processo de formação de um sistema de baixa pressão que se inicia sobre o Rio Grande do Sul favorece a ocorrência de chuvas localmente intensas e temporais em todo o estado, especialmente na metade norte, e também em Santa Catarina, nas áreas de divisa com o estado gaúcho, especialmente no Litoral Sul.

Previsão de água precipitável (em mm) para a sexta-feira (6) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando a quantidade de vapor d’água disponível na atmosfera para se transformar em chuva.

Por isso, a tendência para o fim de semana é de que o centro de baixa pressão já esteja estabelecido sobre o oceano, próximo à costa do Rio Grande do Sul, e juntamente com sua frente fria provocando chuvas mais fortes e organizadas sobre boa parte da Região Sul do país, especialmente nos estados gaúcho e catarinense e no leste paranaense.

As capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba devem registrar chuvas significativas no fim de semana.