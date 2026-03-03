Cidade de SC tem a fonte termal mais antiga do Brasil e também abriga muitas belezas naturais; conheça

Esta cidade catarinense é famosa como a primeira estância de águas termais do Brasil, com fontes naturais de quase 40ºC, que podem ser terapêuticas. Mas ela também é lar de muita beleza natural e um destino de ecoturismo.

Esta cidade, localizada na Grande Florianópolis, é muito famosa por suas águas termais e belezas naturais. Crédito: Divulgação.

Esta cidade do estado de Santa Catarina, mais especificamente na Grande Florianópolis, é muito famosa por suas águas termais de quase 40ºC e que podem ser terapêuticas, possuindo o título de cidade com a fonte termal mais antiga do Brasil.

Mas além disso, ela é um destino completo para ecoturismo e aventura em Santa Catarina. Estamos falando de Santo Amaro da Imperatriz, uma bela cidade na Região das Montanhas Catarinenses, para quem curte natureza e turismo de aventura. Acompanhe abaixo as atrações oferecidas por lá.

O que fazer em Santo Amaro da Imperatriz

A cidade oferece banhos termais medicinais, com o Hotel Caldas da Imperatriz sendo um destaque: é um local histórico, que já hospedou D. Pedro II.

Além disso, grande parte do município está dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, e por isso, é propício para turismo de aventura, ecoturismo e relaxamento a apenas 35 km da capital Florianópolis.

Rafting no Rio Vermelho, com trechos para os mais aventureiros ou para aqueles que preferem uma atividade mais tranquila. Crédito: Divulgação.

Santo Amaro da Imperatriz tem trilhas em meio à natureza, cachoeiras exuberantes e rios que convidam a aventuras. Entre as opções que você pode fazer lá estão: o rafting no Rio Cubatão, conhecido pelas suas corredeiras intensas, uma das atividades de mais adrenalina na região. Ao longo do percurso, o rio tem diferentes níveis de dificuldades, desde trechos mais tranquilos até corredeiras mais desafiadoras.

A Trilha do Morro do Queimado também é outra opção de atividade. Ela leva até o topo do morro e, lá de cima, você terá uma visão panorâmica incrível da cidade e das montanhas ao redor.

Outra opção é a trilha até a Cachoeira do Rio Vermelho, que passa por uma densa Mata Atlântica, e te leva até à queda d’água exuberante. O lugar é perfeito para um mergulho em suas águas cristalinas. A Cascata Cobrinha de Ouro é outra opção que encanta com suas várias piscinas naturais de águas cristalinas.

A Cachoeira do Rio Vermelho. Crédito: Blog Pegadas de uma viagem.

Além disso, a cidade também conta com balonismo e voo livre, que dão uma perspectiva única das montanhas, rios e florestas da região. O Morro do Queimado é o ponto de partida para os voos de parapente ou asa-delta.

E mais: a região é rica em história e cultura. Foi colonizada por açorianos e alemães, e até hoje preserva tradições, destacando-se a Festa do Divino Espírito Santo, a principal da cidade, que reúne milhares de devotos e foliões anualmente.

Se você curte ecoturismo, turismo de aventura e também momentos de tranquilidade, Santo Amaro da Imperatriz é um lugar perfeito para visitar!

Referências da notícia

Cidade de SC que possui a fonte de água termal mais antiga do Brasil esconde belezas. 28 de fevereiro, 2026. Redação Nossas Cidades/NSC Total.

Santo Amaro da Imperatriz: Um Destino completo para Ecoturismo e Aventura em Santa Catarina. 2026. Blog Santo Amaro da Imperatriz.