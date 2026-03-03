Alertas vermelhos, chuvas intensas e elevado acumulado continuam nesta quarta, 4; confira os estados sob risco

A semana começou com tempo estável em grande parte do Brasil. Contudo, nos estados mais ao norte, as chuvas seguem firmes e a previsão indica riscos de chuvas intensas e acumulado elevado, deixando alguns estados em alerta. Veja também: Excesso de chuvas causa colapso em trechos urbanos e interrompe o fluxo de veículos em João Pessoa, PB; veja imagens

A quarta-feira (4) terá um cenário dividido no Brasil. Os estados do Centro-Sul terão tempo firme, com presença de sol e pouca nebulosidade, embora não se descarte a ocorrência de pancadas rápidas e isoladas.

Já nas regiões Norte e Nordeste, as chuvas intensas seguem persistentes e com volumes elevados. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta vermelho para diversos estados. Confira a lista:

Tocantins (totalidade)

Pará (extremo leste)

Bahia (exceto sul)

Pernambuco (oeste)

Ceará (sudoeste e oeste)

Piauí (totalidade)

Maranhão (totalidade)

Alagoas (exceto norte)

O alerta indica grande perigo, com acumulados que podem superar 60 mm/h ou 100 mm no dia, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h, aumentando o risco de alagamentos, deslizamentos e queda de energia.

Alerta vermelho: Nordeste sob chuvas intensas e volumosas

O Nordeste do Brasil vem registrando volumes significativos desde o fim de fevereiro o que se repete neste início de março, especialmente no oeste da Bahia, Piauí e Maranhão. Nesta quarta-feira (4), o cenário de chuvas volumosas permanece deixando a região em alerta.

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde desta quarta-feira (4).

As nuvens carregadas se formam devido ao transporte de umidade vindo do leste da Amazônia e aos ventos úmidos do Atlântico Equatorial, que convergem (se encontram) sobre a região, favorecendo a formação de nuvens densas e muito carregadas.

Já nas primeiras horas do dia, há pancadas fracas a moderadas no interior do Maranhão, Piauí, Pernambuco e Bahia. Em outras áreas, o tempo permanece fechado, com abertura de sol apenas no litoral do Rio Grande do Norte.

Probabilidade de chuva para a tarde desta quarta-feira (4), segundo o modelo ECMWF.

Ao longo do dia, as instabilidades aumentam, elevando o risco de chuvas intensas, principalmente no leste da Bahia, atingindo inclusive a capital Salvador/BA. A atenção deve ser redobrada devido ao alerta para alagamentos e deslizamentos.

As chuvas vêm acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, atingindo também o oeste de Pernambuco, áreas da Paraíba e Ceará, com destaque para o litoral do Maranhão e do Piauí, onde há maior potencial para transtornos significativos.

Precipitação acumulada para esta quarta-feira (4) supera os 100 mm na BA, de acordo com modelo de confiança da Meteored.

Os acumulados serão elevados. Próximo à capital baiana, os volumes podem superar 100 mm, enquanto na porção central do Nordeste os acumulados variam entre 50 e 70 mm, abrangendo Bahia, Piauí, Ceará, Maranhão e parte de Pernambuco.

MT e PA em atenção enquanto TO fica em alerta

No Centro-Oeste e Norte, Mato Grosso e Pará permanecem em atenção, com previsão de chuvas intensas no norte mato-grossense e sul paraense, o que pode impactar principalmente produtores em fase de colheita.

Já o Tocantins segue em alerta, com chuvas previstas ao longo de todo o dia. Municípios como Araguaína/TO podem registrar cerca de 40 mm, enquanto Campos Lindos/TO pode alcançar 60 mm no acumulado diário, elevando o risco de impactos tanto em áreas urbanas quanto rurais.