Nova frente fria chega ao Brasil neste domingo (12); veja o que esperar

Uma nova frente fria chega ao Brasil neste domingo (12) e muda o tempo em parte do centro-sul do Brasil e traz risco de chuvas intensas e de tempestades. Confira os detalhes da previsão. Mais previsão: Ar frio afeta o Brasil desde o Sul ao Nordeste com frio e chuva; Ana Maria nos explica

Finalmente o clima de outono chegou ao Brasil através da atuação de uma frente fria e de uma massa de ar frio mais abrangente, até o momento no outono, que ajudou na formação das primeiras geadas da estação na Região Sul, mais precisamente, na região da Serra de Santa Catarina.

A partir de agora, as frentes frias e as massas de ar frio serão mais frequentes. No entanto, a qualidade desses sistemas podem variar e frustrar a expectativa de intensidade mais forte em abril. A partir de maio, a tendência é de eventos melhor caracterizados.

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Já nesta sábado (11), uma região de cavado já muda o tempo em parte da Região Sul, a partir desta noite, com risco de chuva forte e de tempestades no Oeste, Missões, Centro e Campanha do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de as instabilidades atuarem no extremo oeste de Santa Catarina. No restante do centro-sul do Brasil, o tempo segue firme, com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no norte de Santa Catarina, no litoral e região da Serra do Mar no Paraná.

Frente fria se forma e avança neste domingo

Na madrugada do domingo (12), a região de cavado ganha intensidade, ajudando no desenvolvimento das instabilidades que trazem risco de chuvas intensas e de tempestades, que podem ocorrer com severidade. Alertas para boa parte do Rio Grande do Sul, com exceção das áreas do leste que abrange o litoral, serra e região de Porto Alegre. As chuvas nessas áreas chegam no início da manhã. Em Santa Catarina, há potencial de pancadas de chuva forte e de tempestades pontuais no oeste do estado.

Previsão de chuva para a madrugada do domingo, 12 de abril.

No período da manhã, a região de cavado já começa a tomar forma de uma frente fria, com o ciclone associado atuando ao sul do Uruguai. Assim, as chuvas deixam alertas para o centro, todo o norte, leste e sul do Rio Grande do Sul, sul e oeste de Santa Catarina, e extremo oeste do Paraná.

Previsão de chuva para a manhã do domingo, 12 de abril.

No período da tarde, a frente fria está formada, bem como o ciclone ao sul do Uruguai. O potencial de chuvas diminui no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim, há alertas de chuva forte nas regiões de divisa com Santa Catarina e no norte da Missões. Chuva fraca a moderada atinge o sudeste gaúcho. Em Santa Catarina, há previsão de chuvas para todas as regiões, com alertas para o risco de tempestades para o oeste do estados. Nas demais regiões as chuvas acontecem com fraca a moderada intensidade. No Paraná, as chuvas ficam restritas ao sul, sudoeste e oeste, e podem ocorrer com até forte intensidade. Nas áreas do leste paranaense, há possibilidade de chuvisco.

Previsão de chuva para a tarde do domingo, 12 de abril.

A presença da fraca frente fria estimula também o desenvolvimento de instabilidades no Mato Grosso do Sul e em parte do Sudeste, deixando alertas entre o fim do dia e o início da noite no oeste paulista, no sul, centro e oeste do Mato Grosso do Sul.

Previsão de chuva para a noite do domingo, 12 de abril.

No período da noite, o potencial de as chuvas diminuem muito no Sul e no estado de São Paulo, com chuvas ocorrendo de forma muito pontual e com fraca intensidade ou na forma de chuvisco no sul e oeste do Paraná, no sudeste do Rio Grande do Sul e no norte de Santa Catarina. Já no Mato Grosso do Sul, o risco de tempestades aumenta na porção central e oeste do estado, com alertas para a região de Campo Grande.