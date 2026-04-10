Ar frio afeta o Brasil desde o Sul ao Nordeste com frio e chuva; Ana Maria nos explica

Entenda como a região de alta pressão na retaguarda da frente fria ajuda a impulsionar o sistema para latitudes mais baixas, levando chuvas e frio para latitudes mais baixas. Mais informações: Ar frio seguirá afetando o Brasil neste fim de semana; saiba o que esperar

Uma frente fria vem cruzando o país desde terça-feira (7), causando tempestades e chuvas intensas em diversas regiões, além de trazer consigo uma massa de ar frio. Na retaguarda desse sistema, a atuação de uma área de alta pressão - comum após a passagem de frentes frias - reforça o avanço do ar frio pelo país.

O amanhecer de sexta-feira (10) foi de temperaturas abaixo de 10°C na Região Sul, com registros próximos de 0°C na Serra Catarinense. De acordo com estações meteorológicas municipais, a temperatura mínima em São Joaquim foi de 3,3°C.

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Ao longo do fim de semana, a frente fria continua avançando em direção ao sul do Nordeste, enquanto a massa de ar frio alcança a faixa leste do Sudeste, podendo provocar temperaturas abaixo de 10°C nas áreas mais elevadas. Entenda o mecanismo por trás desse transporte de ar frio e umidade e confira os detalhes da previsão do tempo.

Como o sistema espalha ar frio e umidade pelo Brasil

Na retaguarda da frente fria, a circulação associada a uma área de alta pressão atmosférica favorece o deslocamento do ar frio em direção a latitudes mais baixas. Esse tipo de configuração é típico após a passagem de frentes frias, conhecida como “alta pós-frontal”, e atua como um “motor” que empurra o ar frio pelo interior do continente.

Isso é mostrado na previsão de chuva, vento e pressão atmosférica de sábado (11) nos campos abaixo onde podemos ver o ciclone (L), já no Oceano Atlântico Sul, afastado da costa, a frente fria na metade norte do Espírito Santo e Minas Gerais, representada pelo campo de chuva (escala de cores) e a alta-frontal, representada pela letra H.

Previsão de pressão (linhas), vento (vetores) e chuva (escala de cores) neste sábado (11), de acordo com o ECMWF.

No Hemisfério Sul, sistemas de alta pressão têm circulação no sentido anti-horário (anticiclônico), o que faz com que os ventos na sua borda oeste e noroeste transportem ar mais frio em direção ao interior do Brasil. Ao mesmo tempo, essa circulação também contribui para organizar o escoamento de umidade em baixos níveis, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuva.

Esse padrão ajuda a explicar por que o resfriamento não se restringe ao Sul, avançando também sobre o Sudeste e parte do Centro-Oeste, enquanto a instabilidade alcança latitudes mais baixas. Este é um comportamento típico da atmosfera, onde a atuação conjunta da frente fria e da alta pós-frontal determina tanto a queda de temperatura quanto a distribuição das chuvas nos dias seguintes.

Onde a frente fria vai causar chuvas no fim de semana?

Entre sábado (11) e domingo (12), a frente fria irá atuar entre o norte da região Sudeste e o sul do Nordeste, mais precisamente sobre a Bahia. No sábado (11) as chuvas podem ser intensas e com volumes incomuns na área entre o Espírito Santo, Minas Gerais e sul da Bahia.

Previsão de chuva neste sábado (11), de acordo com o ECMWF.

No domingo (12) as chuvas se mantêm na faixa leste do Espírito Santo e alcançam grande parte do território baiano, desde o sul até Salvador, onde podem ter intensidade moderada a forte em alguns momentos, mesmo que no geral as chuvas devem ser menos intensas que sábado.

Previsão de probabilidade de chuva neste domingo (12), de acordo com o ECMWF.

Na segunda-feira (13), há previsão de chuva em toda a faixa leste da Bahia, de sul a norte. A umidade transportada pela alta pressão do oceano em direção ao continente também favorece chuvas fracas na faixa leste do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Onde vai fazer frio?

A área sob atuação da massa de ar frio ao longo do fim de semana e segunda-feira (13) abrange os estados do Sul, a faixa leste do Sudeste, parte do Centro-Oeste e Nordeste. A sensação de frio será mais restrita ao período da noite e manhã.

As mínimas devem ser abaixo de 10°C tanto nas Serras Gaúcha e Catarinense como na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em toda a área em verde no mapa abaixo as temperaturas devem ser entre 11°C e 17°C.

Previsão de temperatura mínima no sábado (11), de acordo com o ECMWF.

Entre domingo (12) e segunda-feira (13) o frio perde um pouco de força no Rio Grande do Sul e fronteira oeste da região Sul, mas se intensifica no sul de Minas Gerais enquanto avança para áreas do Centro-Oeste (Goiás) e também no interior da Bahia, com mínimas em torno de 17°C.

Previsão de anomalia de temperatura na segunda-feira (13), de acordo com o ECMWF.

As mínimas previstas entre domingo (12) e segunda-feira (13) representam cerca de até 6°C abaixo da média em áreas do Sudeste e Nordeste.