Frente fria avança e frio ganha novo reforço já nesta primeira semana de junho

A primeira semana de Junho será marcada pelo avanço de uma frente fria que causará chuvas fracas e o avanço de uma massa de ar frio que voltará a fortalecer o frio sobre quatro regiões do Brasil - Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Início de Junho será marcada por uma frente fria que causará nebulosidade intensa, chuvas fracas e uma massa de ar polar que fortalecerá o frio sobre quatro regiões do Brasil.

Ao longo dos primeiros dias de Junho, uma frente fria originada de um ciclone que se formou muito ao sul da América do Sul avançará em direção norte sobre o Oceano Atlântico. Embora essa frente avance numa região mais oceânica, ela ainda será capaz de formar nebulosidade intensa e chuvas fracas no extremo leste e nas regiões litorâneas do Sul e do Sudeste do Brasil.

O sistema NÃO será capaz de formar tempestades fortes sobre o país, mas ajudará a transportar umidade especialmente para a região Sudeste, formando nebulosidade intensa e chuvas intermitentes sobre toda a região litorânea e o leste de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A imagem abaixo ilustra o avanço do sistema, que atua predominantemente sobre o oceano na segunda-feira (1) e, ao longo da terça-feira (2), consegue ocasionar chuvas fracas especialmente sobre o litoral da região Sudeste. Chuvas fracas também podem ser registradas no litoral da região Sul.

Previsão de nebulosidade, pressão, ventos e chuva na segunda-feira (esquerda) e terça-feira (direita) mostra a atuação da frente fria, que será capaz de causar chuvas fracas.

O maior destaque do sistema, no entanto, será uma massa de ar frio que a frente impulsionará em direção ao país, fazendo o frio sobre o centro-sul do Brasil ganhar um novo reforço na semana que vem.

Nova massa de ar frio avança na primeira semana de Junho

Na terça-feira (2), essa massa de ar frio já estará atuando sobre todo o leste da região Sul e Sudeste. Ao longo dos dias seguintes, ela se movimentará em direção norte, deixando de atuar sobre o Rio Grande do Sul mas ganhando abrangência sobre Santa Catarina e Paraná.

Até a quarta-feira (4), o sistema terá ganhado abrangência também sobre todos os estados da região Sudeste (SP, RJ, MG e ES) e também avançará sobre o Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e parte da Bahia, fazendo com que as temperaturas fiquem mais amenas nestes estados.

Previsão de anomalia de temperaturas em 850 hPa na terça (esquerda) e quinta-feira (direita) ilustra o avanço da massa de ar frio nos próximos dias, atingindo estados de quatro regiões.

Essa movimentação, assim como a área de abrangência da massa de ar frio, pode ser observada na imagem acima. Embora sua intensidade não seja extrema, o frio será capaz de atingir estados de quatro regiões - Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste já no início de Junho.

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Sobre a região Sul, o pico deste frio se dará na terça-feira (2), quando grande parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registrarão temperaturas abaixo dos 10°C durante a madrugada e a manhã, com ocorrência de geadas especialmente nas regiões serranas.

No Sudeste e nos estados do Centro-Oeste e Nordeste que serão afetados pelo frio, a massa atuará com mais intensidade na quarta-feira (4), quando boa parte do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e extremo sul do Rio de Janeiro podem registrar temperaturas abaixo dos 10°C, com possibilidade de geadas pontuais.

Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira (esquerda) e na quarta-feira (direita) ilustra os momentos de maior intensidade do frio no Sul e no Sudeste ao longo da próxima semana.

A estação de outono termina oficialmente no dia 21 de Junho, daqui a cerca de três semanas. Neste mesmo dia, começa oficialmente o inverno de 2026. Até o momento, as previsões têm indicado que o frio deve se manter significativo ao longo de todo este período que compreende o final do outono.