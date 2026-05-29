Frente fria avança e frio ganha novo reforço já nesta primeira semana de junho
A primeira semana de Junho será marcada pelo avanço de uma frente fria que causará chuvas fracas e o avanço de uma massa de ar frio que voltará a fortalecer o frio sobre quatro regiões do Brasil - Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.
- Mais informações: Frente fria mudará o tempo em SP e RJ
Ao longo dos primeiros dias de Junho, uma frente fria originada de um ciclone que se formou muito ao sul da América do Sul avançará em direção norte sobre o Oceano Atlântico. Embora essa frente avance numa região mais oceânica, ela ainda será capaz de formar nebulosidade intensa e chuvas fracas no extremo leste e nas regiões litorâneas do Sul e do Sudeste do Brasil.
A imagem abaixo ilustra o avanço do sistema, que atua predominantemente sobre o oceano na segunda-feira (1) e, ao longo da terça-feira (2), consegue ocasionar chuvas fracas especialmente sobre o litoral da região Sudeste. Chuvas fracas também podem ser registradas no litoral da região Sul.
O maior destaque do sistema, no entanto, será uma massa de ar frio que a frente impulsionará em direção ao país, fazendo o frio sobre o centro-sul do Brasil ganhar um novo reforço na semana que vem.
Nova massa de ar frio avança na primeira semana de Junho
Na terça-feira (2), essa massa de ar frio já estará atuando sobre todo o leste da região Sul e Sudeste. Ao longo dos dias seguintes, ela se movimentará em direção norte, deixando de atuar sobre o Rio Grande do Sul mas ganhando abrangência sobre Santa Catarina e Paraná.
Até a quarta-feira (4), o sistema terá ganhado abrangência também sobre todos os estados da região Sudeste (SP, RJ, MG e ES) e também avançará sobre o Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e parte da Bahia, fazendo com que as temperaturas fiquem mais amenas nestes estados.
Essa movimentação, assim como a área de abrangência da massa de ar frio, pode ser observada na imagem acima. Embora sua intensidade não seja extrema, o frio será capaz de atingir estados de quatro regiões - Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste já no início de Junho.
Sobre a região Sul, o pico deste frio se dará na terça-feira (2), quando grande parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registrarão temperaturas abaixo dos 10°C durante a madrugada e a manhã, com ocorrência de geadas especialmente nas regiões serranas.
No Sudeste e nos estados do Centro-Oeste e Nordeste que serão afetados pelo frio, a massa atuará com mais intensidade na quarta-feira (4), quando boa parte do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e extremo sul do Rio de Janeiro podem registrar temperaturas abaixo dos 10°C, com possibilidade de geadas pontuais.
A estação de outono termina oficialmente no dia 21 de Junho, daqui a cerca de três semanas. Neste mesmo dia, começa oficialmente o inverno de 2026. Até o momento, as previsões têm indicado que o frio deve se manter significativo ao longo de todo este período que compreende o final do outono.
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