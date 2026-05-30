Como as mudanças climáticas afetarão a Copa do Mundo FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA começa em poucos dias. Pausas para hidratação são obrigatórias em cada tempo, mas especialistas alertam que o jogo pode sofrer mais interrupções devido às condições climáticas.

Especialistas alertam que a Copa do Mundo da FIFA, que será realizada na América do Norte no próximo mês, poderá causar mais transtornos relacionados ao calor.

Ameya Paleja Meteored Reino Unido 30/05/2026 07:08 4 min

A febre do futebol está prestes a começar com a Copa do Mundo da FIFA, que tem início marcado para 11 de junho. O torneio, aguardado mundialmente, contará com a participação de 48 países na disputa pelo troféu, com partidas sendo realizadas em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

A competição retorna aos Estados Unidos após três décadas, mas as condições não serão as mesmas, devido às mudanças climáticas.

Quando jogar é perigoso?

O torneio contará com partidas em 16 cidades distribuídas por uma ampla área geográfica, onde os jogadores enfrentarão diferentes condições climáticas. É provável que as partidas programadas para cidades na costa do Pacífico dos EUA ou no Canadá tenham temperaturas amenas. No entanto, aquelas no interior dos EUA ou no México podem registrar temperaturas acima de 30 graus Celsius, podendo ser ainda mais altas se o jogo for disputado durante o dia.

A umidade pode agravar a situação nessas áreas, com temperaturas mais altas elevando o índice de temperatura de bulbo úmido (WBGT). O WBGT é um índice composto que combina umidade, calor radiante e movimento do ar, fatores que afetam a capacidade do corpo de regular sua temperatura interna por meio da transpiração e da troca de calor.

De acordo com a FIFPRO, o sindicato global dos jogadores, o estresse térmico representa um risco real quando as temperaturas de WBGT atingem 26 graus Celsius, e a entidade recomenda a inclusão de pausas para resfriamento durante as partidas. Quando as temperaturas de WBGT chegam a 28 graus Celsius, as condições são consideradas inseguras para o jogo, e a partida é adiada.

Locais em risco, pessoas em risco

Quando a última Copa do Mundo foi realizada nos EUA em 1994, o risco de calor era uma preocupação. No entanto, com as mudanças climáticas causadas pelo homem, que levam a eventos de calor extremo mais frequentes, a probabilidade de interrupções nas partidas aumentou significativamente.

De acordo com pesquisadores, o número de jogos em que se espera que a temperatura atinja 26 graus (WBGT) subiu de 21,3 em 1994 para 25,6. A probabilidade de atingir a marca de 28 graus aumentou para 0,7, sendo o MetLife Stadium (Nova York), o Lincoln Center (Filadélfia), o Arrowhead Stadium (Kansas City) e o Hard Rock Stadium (Miami) os estádios mais expostos ao calor extremo.

As Copas do Mundo costumam ser disputadas no Hemisfério Norte durante os meses de verão. No entanto, as grandes variações climáticas durante o evento deste ano podem dificultar bastante a adaptação dos jogadores.

Embora os estádios com ar-condicionado possam reduzir a exposição ao calor durante as partidas, as condições continuam perigosas para os espectadores, para os encontros ao ar livre e para as comemorações associadas ao torneio. Com os modelos climáticos indicando que as temperaturas continuarão subindo, a realização desses torneios no hemisfério norte durante o verão se tornará difícil.

As mudanças climáticas não afetam apenas onde podemos viver e o que podemos comer, mas também o que consideramos normal até agora. É preciso agir agora contra elas, se não quisermos que o nosso mundo mude.