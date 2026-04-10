Nova frente fria chega ao Brasil e afeta 5 estados neste fim de semana; saiba o que esperar

O sistema causará tempestades em toda a região Sul ao longo do final de semana, podendo atingir também Mato Grosso do Sul e São Paulo. As tempestades podem causar transtornos para a população. Mais informações: Ar frio seguirá afetando o Brasil neste fim de semana

Entre a tarde e a noite do próximo sábado (11), uma região de baixa pressão começará a se aprofundar entre o norte da Argentina, o Paraguai, o Rio Grande do Sul e o Uruguai, causando tempestades intensas no oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O fenômeno pode ser observado no vídeo acima.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos de tempestade para grande parte do Rio Grande do Sul e extremo oeste de Santa Catarina no sábado (11). Há risco de chuvas de até 50 mm, ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo.

O sistema já traz risco de transtornos para a população no sábado, incluindo cortes no fornecimento de energia elétrica, pequenos estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos (especialmente em áreas urbanas).

Previsão de probabilidade de chuva no sábado durante a noite mostra o sistema avançando pelo oeste do RS e de SC, ocasionando a formação de tempestades intensas sobre a região.

Durante a noite e a madrugada, o sistema se transformará em um ciclone na altura da Argentina e do Uruguai, com uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul. Ao longo do domingo (12), essa frente fria avançará pelo restante do Rio Grande do Sul e também causará chuvas em Santa Catarina e no Paraná.

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Previsões indicam que as chuvas podem seguir ocasionando transtornos ao longo do domingo. Ao total, os acumulados podem ficar entre 50 e 100 mm de chuva até o final do dia, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de acumulados de chuva até o final do domingo mostra que as chuvas atingem volumes entre 50 e 100 mm, atuando com maior intensidade no oeste dos estados RS, SC e PR.

O sistema também pode ocasionar pancadas moderadas de chuva no Mato Grosso do Sul e no extremo sul e oeste de São Paulo durante o domingo (12). No Mato Grosso do Sul, as tempestades também resultarão em volumes de chuva altos e transtornos significativos, mas tudo indica que os acumulados em São Paulo não serão tão significativos.

Sistema frontal não fará as temperaturas caírem

Vale notar que este sistema não estará associado a uma massa de ar frio tão intensa quanto a registrada ao longo desta semana. Por isso, a tendência para o final de semana ainda continua sendo de aumento das temperaturas na região Sul, após o pico de frio que está acontecendo por volta desta sexta-feira.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 13 e 20 de Abril mostra que as temperaturas na região Sul ao longo da semana que vem devem retornar a patamares acima da média.

Com isso, embora chuvas continuem se formando ao longo da semana que vem, especialmente no sul e oeste do Rio Grande do Sul, a tendência é de que as temperaturas retornem a patamares acima da média. Por enquanto, não há previsão de novas massas de ar frio avançando pelo Brasil.