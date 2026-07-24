A cidade mais feliz do mundo está na Europa

De acordo com a classificação da revista Time Out, a cidade do mundo onde os moradores se sentem mais felizes fica no sudoeste da Inglaterra.

As Termas Romanas de Bath.

Aurélie Thépaut Meteored França 24/07/2026 07:12 6 min

Como faz todos os anos, a publicação digital Time Out elaborou seu ranking das cidades mais felizes do mundo. Do acesso à cultura e áreas verdes abundantes a bairros vibrantes e ruas da moda, muitos fatores contribuem para tornar uma cidade um ótimo lugar para se viver.

A equipe da Time Out ouviu mais de 24.000 moradores como parte de sua pesquisa anual. Além de critérios padrão, como gastronomia, áreas verdes, arte e vida noturna, os moradores são convidados a avaliar o espírito comunitário de sua cidade, a facilidade de encontrar um amor e a sensação geral de bem-estar ao viver nela.

Os moradores também responderam às seguintes afirmações: "Minha cidade me faz feliz", "Considero as pessoas da minha cidade positivas", "Encontro alegria nas experiências cotidianas que minha cidade oferece", "A sensação de felicidade na minha cidade aumentou significativamente ultimamente" e "Sinto-me mais feliz na minha cidade do que em qualquer outro lugar onde já vivi ou que visitei".

Entre a natureza e pedras antigas

E é uma cidade britânica que ocupa o primeiro lugar no ranking das cidades mais felizes do mundo: Bath, localizada no condado de Somerset, a uma hora e meia de trem de Londres; é uma das joias da Inglaterra.

O destino tem recebido avaliações extremamente positivas de seus moradores quanto à felicidade que a cidade lhes proporciona: 93% dizem que ela os faz felizes, 92% afirmam sentir-se mais felizes em Bath do que em qualquer outro lugar, 90% consideram seus vizinhos pessoas positivas, 91% valorizam as experiências cotidianas que a cidade oferece e 76% acreditam que a sensação de felicidade na cidade aumentou significativamente nos últimos tempos.

O local continua encantando os moradores e atraindo turistas de todo o mundo, que aproveitam para relaxar em águas termais naturais em um terraço com vista para os telhados da cidade.

Bath deve seu nome à única fonte de águas termais do País de Gales, descoberta pelos romanos nos primeiros séculos da Era Comum. Trata-se de um local natural onde eles se estabeleceram e construíram termas que, desde então, contribuem para o prestígio e a reputação da cidade.

Esta 'cidade-spa' exclusiva — que combina com maestria vestígios históricos galo-romanos e uma infraestrutura moderna — continua encantando os moradores e atraindo turistas de todo o mundo, que desfrutam de banhos em águas termais naturais em um terraço com vista para o horizonte da cidade.

Passeie a pé ou de bicicleta pelas ruas

Incluída em duas listas de Patrimônio Mundial da UNESCO, Bath também se destaca pela arquitetura em pedra local, caracterizada por fileiras de fachadas elegantes.

Seu charme é melhor apreciado a pé, embora explorá-la de bicicleta também seja perfeitamente viável. Você pode se perder em suas ruas exclusivas para pedestres, seguindo os passos do passado em meio ao legado da Abadia, do Circus (um conjunto arquitetônico impressionante) e do magnífico Royal Crescent.

Canteiros de flores no Royal Victoria Park, com o famoso Royal Crescent visível ao longe, ao fundo.

Situada em meio à paisagem rural de Gloucestershire, a cidade conta com inúmeras áreas verdes — um destaque apontado no ranking elaborado pela Time Out. Os moradores apreciam a cidade pela combinação perfeita entre áreas verdes urbanas e o acesso à zona rural do entorno.

Um dos espaços verdes mais conhecidos de Bath é o Royal Victoria Park, que oferece um pequeno refúgio de natureza bem no centro da cidade. Com quadras de tênis, campos de golfe e pistas de skate, o parque proporciona uma grande variedade de atividades em um cenário ideal para o relaxamento.

Um ambiente acolhedor e festivo

Bath ocupa o primeiro lugar graças às suas inúmeras áreas verdes e à sua atmosfera acolhedora. 83% dos moradores afirmaram ser fácil encontrar um senso de comunidade na cidade.

Diversos eventos culturais acontecem ao longo do ano. Um dos mais famosos é o Glastonbury, com a próxima edição prevista para junho de 2027. Esse festival ao ar livre — um dos maiores do mundo — fará uma pausa em 2026 para permitir a recuperação do terreno. No outono, não perca o Festival de Literatura Infantojuvenil (que acontece de 25 de setembro a 4 de outubro), reunindo autores renomados.

Por fim, Bath está repleta de lugares que encantam pessoas de todas as idades. É impossível não encontrar algo ao seu gosto: cafés, bistrôs, gastropubs, restaurantes de alimentação saudável, fast-food... Tudo foi pensado para incentivar diversas paradas gastronômicas. Você pode apreciar uma xícara de chá no elegante Royal Crescent. Bath é também o lugar ideal para saborear o melhor 'fish and chips' da região.

Referência da notícia Gautherin, D. (2026). Angleterre : 5 bonnes raisons de quitter Londres pour Bath.



