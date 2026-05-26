Ar polar traz nova virada com sol e frio após chuvas do ciclone

Nesta semana é esperada uma nova virada no tempo em estados do centro-sul do Brasil. O sol volta a aparecer após as chuvas do ciclone, mas com ele teremos a presença de massa de ar polar e frio. Veja também: Nova massa de ar polar atua no Sul e Sudeste e chegará até Bahia; saiba o que esperar

Uma nova virada no tempo está prevista para os próximos dias nas áreas onde o ciclone atua e provoca chuvas de variadas intensidades. Após o avanço desse sistema, a chegada de uma massa de ar polar trará o retorno do sol, acompanhado de um declínio acentuado nas temperaturas em várias localidades do país.

Além disso, a tendência para o período é de que as instabilidades diminuam na maior parte do Centro-Sul do Brasil, fazendo com que as precipitações fiquem restritas a apenas algumas áreas.

O sol volta a brilhar no Centro-Sul do Brasil

O sol voltará a marcar presença em boa parte do Centro-Sul brasileiro nos próximos dias. A tendência indica uma redução significativa nos volumes de chuva, o que deixará o tempo mais estável e reduzirá as chances de chuvas intensas ou tempestades.

Anomalia de precipitação entre os dias 25 de maio e 1 de junho. Fonte: ECMWF Charts.

De acordo com as projeções do modelo europeu ECMWF Charts, os últimos dias de maio serão marcados por um período mais seco. Isso não significa ausência total de precipitação, mas sinaliza que as chuvas ocorrerão de forma bastante irregular e abaixo da média climatológica para a semana.

Entre quarta (27) e sexta-feira (29), ainda haverá variação de nuvens pelo Centro-Sul do país. No entanto, a expectativa de chuva é baixa, ficando condicionada a pancadas de leve intensidade no leste do Sudeste e em pontos do oeste do Paraná e de Santa Catarina.

Mapa de nebulosidade e precipitação prevista para o sábado (30). A previsão mostra possibilidade de chuvas em áreas de MG e SP.

Para o final de semana, a tendência aponta para um céu ainda mais limpo e claro em áreas do Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste de São Paulo, oeste de Minas Gerais e em grande parte da Região Sul. A exceção ficará por conta do norte paulista e do centro-sul mineiro, e leste da Região Sul, onde há pancadas de chuva previstas.

Ar polar traz frio mesmo com a presença de sol

O amanhecer desta quarta-feira (27) já registrará temperaturas mais baixas em comparação com as primeiras horas dos dias anteriores. A previsão indica uma queda de até 4°C nas temperaturas mínimas, que devem oscilar entre 11°C e 14°C na faixa que abrange o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sudoeste do Paraná.

O ar frio consolidará sua influência nas primeiras horas de quinta-feira (28), quando os termômetros devem ficar abaixo dos 8°C em pontos do território gaúcho, na porção central catarinense e nas regiões serranas. Inclusive, nas serras gaúcha e catarinense, há chances de novas geadas, visto que as temperaturas podem se aproximar de 0°C junto ao solo.

Quinta-feira (28) terá amanhecer gelado sobre o Sul do Brasil e com risco de geadas no alto das serras Gaúcha e Catarinense.

Na sexta-feira (29), as mínimas voltam a subir gradativamente, mas ainda permanecem abaixo dos 10°C nas áreas de maior altitude do Sul. Durante as tardes, as máximas vão variar entre 17°C e 21°C no Rio Grande do Sul, não passando de 22°C em Santa Catarina, enquanto no Paraná os valores oscilam entre 19°C e 26°C.

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A massa de ar polar atingirá o Sudeste a partir da noite de quarta-feira (27), com o ar frio mais concentrado na faixa leste da região. Na quinta-feira (28), preveem-se mínimas entre 12°C e 16°C em áreas que vão do sul ao centro paulista, incluindo o Vale do Paraíba e o sul de Minas Gerais, onde as tardes terão máximas abaixo da média, não superando os 24°C.

A previsão nos mostra o ar polar atuando sobre o leste do Sul e Sudeste do Brasil na tarde desta sexta-feira (29).

Na sexta-feira (29), o frio da madrugada será ainda mais expressivo, com os termômetros se aproximando da marca dos 10°C em várias cidades do Sudeste. Nos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira, não se descarta o registro de geada leve. O ar polar também alcançará o Rio de Janeiro, garantindo um amanhecer com mínimas entre 15°C e 18°C.