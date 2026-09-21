Massa de ar frio derruba as temperaturas neste início de primavera; saiba o que esperar

A Primavera de 2026 começa com uma massa de ar frio mantendo o clima de inverno em grande parte do centro-sul do Brasil. As temperaturas vão cair nos próximos dias, com possibilidade de geadas abrangentes no Sul e frio significativo no Sudeste e Centro-Oeste.

A primavera do ano de 2026 começa oficialmente nesta terça-feira, dia 22 de Setembro. A estação é marcada por um clima de transição entre o Inverno e o verão, mas no centro-sul do Brasil as temperaturas continuam frias e a sensação de inverno ainda se mantém por mais algum tempo.

Como é possível observar no vídeo acima, uma massa de ar frio já está avançando pelo Brasil. Até o final desta terça-feira (22), o sistema fará as temperaturas caírem em diversos estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Na região Sul, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já estão registrando uma queda nas temperaturas. Na região Sudeste, São Paulo será o estado mais afetado, mas o frio também será registrado no Rio de Janeiro, em parte de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo.

No Centro-Oeste, o estado mais afetado pelo frio será o Mato Grosso do Sul, mas o sul do Mato Grosso e o sul de Goiás também registrarão temperaturas mais amenas. Até mesmo Rondônia, na região Norte, registrará uma leve queda das temperaturas entre a terça-feira (22) e a quarta-feira (23).

Previsão de temperaturas mínimas na quarta-feira durante o início da manhã mostra valores de até 1°C na serra gaúcha e catarinense. Valores ainda menores podem ser registrados.

Ao longo da madrugada e da manhã dos próximos dias, as temperaturas caem gradualmente na região Sul, atingindo mínimas abaixo dos 10°C. Em muitos municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, há risco de temperaturas de 4°C ou menos, ocasionando a formação de geadas abrangentes em ambos os estados.

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Previsões indicam mínimas de até 1°C na quarta-feira (23) na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense. Mas contabilizando os possíveis desvios de temperatura dos modelos numéricos, não podemos descartar a possibilidade de temperaturas negativas, abaixo de zero, nas próximas madrugadas.

Na região Sudeste e no Mato Grosso do Sul, as mínimas podem chegar a valores em torno dos 15°C - um frio expressivo que será perceptível, porém não traz riscos de geada para nenhum município ao longo dos próximos dias.

Frio não perdurará por muito tempo

Após a quarta-feira (23), as temperaturas tendem a subir gradualmente em todo o centro-sul do país, fazendo o risco de geadas cair significativamente. Até o domingo (27), praticamente nenhum município estará registrando temperaturas mínimas abaixo dos 10°C.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 21 e 28 de Setembro mostra que o frio reduzirá as temperaturas no centro-sul do Brasil, mas não a ponto de causar grandes anomalias.

Como resultado, as temperaturas que estavam acima da média tendem a cair para valores dentro ou ligeiramente abaixo da média, como podemos observar na imagem acima. No entanto, o episódio de frio intenso não será prolongado e intenso o suficiente para ocasionar anomalias tão significativas no clima Brasileiro.

Os estados onde as maiores anomalias de temperatura serão registradas são São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isso significa que, comparado com a média dos últimos 30 anos para o início da primavera, o clima nestes estados será marcado por um frio mais intenso do que o normal.

Ainda assim, vale lembrar que, conforme mencionado anteriormente, as menores temperaturas, abaixo de 10°C, serão registradas apenas na região Sul, com ocorrência de geadas pontuais em diversos municípios.