A planta quase indestrutível para interiores: como cuidar da Aspidistra e manter suas folhas impecáveis
Se você sempre esquece de regar suas plantas, esta pode ser a ideal para você: a Aspidistra tolera pouca luz e poucos cuidados, e ainda assim mantém um visual espetacular.
Existem plantas de interior que exigem atenção constante; elas precisam que você fique atento à rega, à umidade e até mesmo à quantidade exata de luz que recebem. Mas a Aspidistra (Aspidistra elatior) joga em outro time. Não é à toa que é conhecida como "planta-de-ferro", já que consegue tolerar condições que fariam muitas outras espécies sofrerem.
Essa planta, originária do Leste Asiático, evoluiu em ambientes protegidos e sombreados. Essa adaptação permite que ela cresça sem problemas em cômodos com pouca luz natural, tolere mudanças bruscas de temperatura e continue crescendo mesmo que a gente se esqueça de regá-la de vez em quando.
É justamente por isso que ela é uma das melhores plantas para quem viaja, passa muito tempo fora de casa ou simplesmente não quer cuidar de um vaso todos os dias. Ela consegue tolerar longos períodos com o substrato seco, desde que se mantenha bem hidratada.
Vale ressaltar, porém, que ser resistente não significa dispensar cuidados. Com alguns cuidados básicos, suas folhas grandes podem permanecer verdes, firmes e limpas por anos, o que a torna uma planta tão popular para se ter dentro de casa.
Por que é tão resistente e como cuidar dela
Suas folhas são provavelmente a primeira coisa que chama a atenção nesta planta. Elas crescem diretamente de rizomas subterrâneos e formam grandes 'lâminas' verdes. Algumas variedades apresentam até mesmo linhas ou áreas em tom creme, mas as variedades verdes costumam tolerar melhor ambientes com pouca luz.
Quanto à luminosidade, prefere espaços com luz indireta ou meia-sombra, podendo até sobreviver em locais mais escuros. No entanto, é importante evitar colocá-la em frente a uma janela que receba várias horas de sol direto, pois isso pode causar manchas amareladas ou amarronzadas, ou até mesmo queimaduras nas folhas.
A rega exige um pouco mais de atenção, pois o excesso de água é muito mais perigoso do que esquecer de regá-la de vez em quando. Você pode regá-la a cada uma ou duas semanas, embora a frequência possa variar de acordo com fatores como temperatura, tipo de vaso, estação do ano e ventilação.
Para uma melhor drenagem, utilize uma mistura de substrato universal com perlita, pedra-pomes ou outros materiais semelhantes. Certifique-se de que o vaso tenha furos na parte inferior. Não é necessário replantá-la todos os anos; normalmente, ela pode permanecer no mesmo vaso por vários anos.
Botanicamente, pertence à família Asparagaceae, a mesma grande família na qual são classificadas plantas tão diferentes como alguns agaves, dracenas e aspargos.
Em ambientes internos, esta planta se desenvolve bem em temperaturas entre 15°C e 25°C e tolera bem o frio. Na primavera e no verão, adube-a a cada quatro a oito semanas com fertilizante para plantas de folhagem verde, mas tome cuidado para não exagerar. Colocar mais fertilizante não fará a planta crescer mais rápido, e esse é um erro cometido com frequência.
Como manter as folhas impecáveis e deixá-la sozinha se for viajar
As folhas das plantas funcionam como pequenas prateleiras para a poeira e, com o tempo, esse acúmulo pode reduzir a quantidade de luz que chega até elas. Para evitar isso, recomenda-se limpá-las com um pano macio levemente úmido duas vezes por mês.
De vez em quando, você também pode dar um banho suave nela, certificando-se de que o vaso escorra bem. Não é necessário usar produtos comerciais para dar brilho às folhas. Se notar uma folha amarela, seca ou muito danificada, o melhor é cortá-la desde a base com uma tesoura limpa, em vez de apenas remover a parte afetada.
Embora seja uma planta muito resistente, é comum o aparecimento de cochonilhas e ácaros, especialmente em ambientes secos. As cochonilhas costumam parecer pequenas bolinhas de algodão, e os ácaros podem provocar pequenos pontos amarelos.
Se você for viajar, pode fazer uma rega abundante até que a água comece a sair pelos furos de drenagem, deixar escorrer e colocá-la longe da luz solar direta. Uma planta adulta consegue suportar duas ou até três semanas sem rega em condições adequadas.
Esta planta é ideal para iniciantes, pessoas com pouco tempo e viajantes. Ela tolera pouca luz, precisa de pouco fertilizante e aguenta bastante tempo sem água. No entanto, é importante usar um substrato com boa drenagem e evitar o excesso de rega. Para mantê-la saudável, basta limpar as folhas de vez em quando e examiná-la ocasionalmente.