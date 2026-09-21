Frente fria muda o tempo em SP e RJ: alerta de temporais e forte queda nas temperaturas

Uma frente fria vai avançar sobre SP e RJ na primeira metade desta semana, aumentando as condições para chuva forte e temporais. Posteriormente, o sistema se afasta mas ainda há previsão de chuvas pontuais e de queda das temperaturas.

Uma frente fria vai avançar para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro entre esta terça (22) e a quarta-feira (23), aumentando as condições para chuva forte, temporais, raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

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Na segunda metade desta semana, o sistema se afasta mas ainda há previsão de áreas de instabilidades em parte dos estados. Além disso, as temperaturas terão uma queda nos próximos dias em parte destes estados, trazendo uma sensação de friozinho.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuvas e temporais atingem SP e RJ nos próximos dias

Ao longo de toda a terça-feira (22) há previsão de chuvas moderadas a pontualmente intensas, temporais com muitos raios, rajadas de vento e chance de queda de granizo nos dois estados.

As chuvas podem acumular entre 50 e 100 mm no dia em São Paulo e sul do Rio de Janeiro e até 50 mm nas demais áreas fluminenses. As rajadas de vento serão mais intensas no estado paulista e sul fluminense, passando dos 60 km/h e podendo pontualmente se aproximar dos 100 km/h. Nas demais áreas fluminenses, os ventos alcançam em torno dos 60 km/h.

Previsão de chuvas (mm) e nebulosidade para terça-feira (22) às 21h à esquerda e para quarta-feira (23) às 14h à direita, segundo o modelo eruoepue ECMWF.

Porém, o risco é maior para as regiões de Itapeva, Registro, Sorocaba, Vale do Paraíba, Baixada Santista, Litoral Norte, Região Metropolitana de São Paulo, e para o sul do Rio de Janeiro. Então, atenção redobrada para o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos nestas áreas, além de transtornos associados aos ventos fortes, como destelhamentos, queda de árvores e estruturas.

Atenção: SP e RJ em alerta para chuva forte, rajadas de vento, temporais com muitos raios e queda de granizo nesta terça-feira (22), mas com risco maior para SP e sul do RJ.

Na quarta-feira (23) a frente fria continua influenciando o tempo nos dois estados, porém, o risco para condições mais severas já é menor do que no dia anterior. Ainda assim, são esperadas chuvas moderadas com chance de alguma pancada mais forte e temporais isolados em São Paulo, especialmente na metade norte e no leste, e no Rio de Janeiro.

As chuvas podem acumular até 50 mm no dia em ambos os estados, e as rajadas de vento podem chegar aos 60 km/h. E ainda não se descarta queda de granizo pontual. Segue o alerta para o risco de transtornos em todo o território paulista e fluminense, especialmente para ocorrências associadas às chuvas, como alagamentos e deslizamentos de terra.

Previsão de densidade de raios para terça-feira (22) às 13h à esquerda e para quarta-feira (23) às 14h à direita, segundo o modelo eruoepue ECMWF.

Na quinta-feira (24) a frente fria já estará afastada da região, porém, áreas de instabilidade ainda vão permanecer no norte e leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, onde são esperadas chuvas fracas a moderadas, mas com alguma chance de uma pancada forte mais isolada com trovoadas, especialmente no período da tarde.

Na sexta-feira (25) a tendência é de redução das instabilidades. Em São Paulo, podem ocorrer chuvas fracas e isoladas no leste do estado. No Rio de Janeiro, chuvas fracas a moderadas, principalmente entre a tarde e a noite. Mas não há riscos de tempo severo.

Nas capitais paulista e fluminense, previsão de céu variando de nublado a parcialmente nublado e com chuvas fracas ao longo do dia até a quinta-feira (24).

Queda das temperaturas no leste de SP e no RJ

A partir desta quarta-feira (23), com a passagem do sistema frontal, na sua retaguarda um ar mais frio vai ingressar diminuindo significativamente as temperaturas no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, deixando uma sensação de friozinho. E essa queda será mais sentida nas temperaturas máximas.

Porém, será um breve período de diminuição das temperaturas, pois já na sexta-feira (25) elas voltam a aumentar em todo o território.

Previsão da temperatura máxima do ar (°C) para quarta-feira (23), segundo o modelo europeu ECMWF.

Dessa forma, entre a terça (22) e a quinta-feira (24), as temperaturas máximas vão ficar mais baixas no leste de São Paulo e em áreas do centro e do sul do Rio de Janeiro, onde não ultrapassam os 19°C e podem chegar em torno dos 11°C no sul paulista e nas áreas mais elevadas da região Serrana do Rio.

As mínimas vão variar entre 13°C e 17°C no centro-leste de São Paulo e nas áreas mais elevadas do sul e do centro do Rio de Janeiro, mas podem cair para entre 10°C-12°C no sul paulista.

Até a quinta-feira (24), a capital paulista terá mínimas entre 12°C e 14°C e máximas em torno dos 16°C. A capital fluminense terá mínimas em torno dos 19°C e máximas em torno dos 22°C.