Frente fria chegou e vai avançar com alertas de tempestades, vendavais e chuva forte pelo Centro-Sul

A semana terá tempo instável sobre o Centro-Sul do Brasil após formação de frente fria. O sistema frontal avança e deixa vários estados sob alerta de chuvas intensas, riscos de tempestades, além de chances de vendavais.

Duas frentes frias atuam simultaneamente sobre o Brasil nesta manhã de segunda-feira (21). A primeira, já enfraquecida, atuando sobre o Sudeste e a segunda com potencial para tempestades, vendavais e chuvas intensas que avançam pelo Centro-Sul do país, deixando vários estados em alerta nesta semana.

Imagem de Satélite mostra a presença de uma fraca frente fria na altura do Sudeste do Brasil. E, um segundo sistema avançando pela Região Sul com forte intensidade na manhã desta segunda-feira (21).

A seguir, confira a previsão do tempo para este final de inverno e os primeiros dias da primavera sobre o Centro-Sul do Brasil.

Fim de inverno terá 10 estados sob alerta

O inverno se encerra nesta terça-feira (22), às 21h04 (horário de Brasília), e até lá o avanço de uma frente fria deixará, pelo menos, 10 estados em alerta para riscos de tempestades, vendavais e fortes chuvas. Veja a lista:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Goiás

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Rondônia

A começar por esta segunda-feira (21), na qual o sistema frontal avança pelo Sul do Brasil, promovendo chuvas intensas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná no período da tarde. Áreas de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul também devem registrar pancadas de chuva devido a instabilidades sobre os estados.

Canal de umidade dará suporte a frente fria que avançará pelo Brasil no decorrer desta semana, de acordo com o modelo ECMWF.

Ainda na tarde e noite de hoje (21), a previsão mostra fortes ventos desde o Rio Grande do Sul aos estados de São Paulo e do Mato Grosso. O modelo ECMWF indica que as rajadas de vento podem chegar aos 65 km/h em toda esta faixa territorial.

No último dia de inverno, terça-feira (22), a frente fria se mostra organizada desde as primeiras horas, com a presença de um canal de umidade dando suporte ao sistema frontal. Há riscos de chuvas intensas e tempestades no meio-oeste catarinense, norte paranaense, sul paulista e boa parte do estado sul-mato-grossense, além da possibilidade de queda de granizo.

Previsão de precipitação para a tarde desta terça-feira (22) sobre o Centro-Sul do Brasil.

Na parte da tarde, a frente fria avança e alcança os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde as chuvas também terão forte intensidade com potencial para transtornos. Além do território mineiro e fluminense, o Vale do Paraíba em São Paulo, a porção central do Mato Grosso do Sul, o oeste do Mato Grosso e o sul de Rondônia estão na lista.

Primavera começa com tempo fechado e fortes chuvas

A quarta-feira (23), primeiro dia da primavera, continuará com a atenção voltada para a frente fria sobre o Centro-Sul do Brasil. Vários estados terão o dia com o tempo fechado e chuvas ocorrendo a qualquer momento. No Sul do país, o tempo volta a ficar firme nos estados gaúcho e catarinense. Por outro lado, no Paraná, há previsão de pancadas de chuva em áreas pontuais do leste e norte do estado.

Mapa de densidade de raios mostra áreas mais propícias a tempestades no decorrer de quarta-feira (23), informações do modelo ECMWF.

Enquanto isso, no Sudeste, as chuvas atuam com intensidade moderada desde a madrugada e se estendem até meados da tarde, quando ganham força e aumentam os riscos de tempestades. Todos os estados da região vão ficar em alerta para potenciais transtornos como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.

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Ainda sobre o Sudeste, a frente fria seguirá atuando ao longo da quinta-feira (24), através de chuvas fortes e temporais, principalmente em Minas Gerais e na faixa litorânea entre São Paulo e Espírito Santo. Na sexta-feira (25), a intensidade das chuvas diminui, ocorrendo de forma fraca e em áreas pontuais.

Previsão de precipitação e nebulosidade para a tarde de quarta-feira (23), primeiro dia da primavera.

Finalizando o Centro-Sul do Brasil com o Centro-Oeste, onde as chuvas desta quarta-feira (23) se concentram sobre o sul de Goiás, deixando a região em alerta. No estado, onde as chuvas estavam mais escassas, o tempo fica fechado em todo o território, além de alerta para a ocorrência de tempestades também sobre a região central.

O modelo ECMWF mostra que há previsão de chuva leve e pontual sobre o Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (24), o mesmo sendo válido para o sul de Goiás. Por outro lado, a presença de umidade e o calor permitem a formação de nuvens de tempestades no norte goiano, mantendo a região em atenção. Na sexta-feira (25), o sol retorna com força total no coração do Brasil.