Temporal com ventos de mais de 100 km/h causa desabamentos no RS; veja imagens

Deslizamentos de terra na rodovia RS-453 e quedas de vegetação sobre a pista bloquearam trechos do tráfego em municípios da Serra durante a madrugada desta segunda-feira (21).

Prédio desabou devido a força do vento em Pelotas, RS. Foto: Reprodução/RBS TV

Um forte temporal atingiu diversas regiões do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (21), provocando quedas de árvores e desabamentos. Os ventos intensos e a precipitação contínua geraram danos severos na infraestrutura urbana e em rodovias estaduais e federais.

Além disso, a violência do fenômeno climático provocou interrupções em massa no fornecimento de energia elétrica em dezenas de municípios. Diante desse cenário de grande impacto, equipes municipais e concessionárias atuam em regime de emergência para desobstruir vias e restabelecer os serviços básicos essenciais.

Ventos fortes provocam desabamento e bloqueios em rodovias

Na zona sul do estado, em Pelotas, as rajadas de vento alcançaram a marca de 89 km/h por volta da 1h da madrugada. A força da ventania causou o desabamento total de um prédio comercial desocupado na Rua Marcílio Dias, na área central, sem deixar feridos.

O forte temporal que atinge o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (21) provocou estragos em Pelotas.



Um pequeno prédio desabou na Rua Marcílio Dias, enquanto entulhos, placas e árvores caídas bloquearam outras vias do município.



Angélica Silveira pic.twitter.com/zdJManeSiw — Correio do Povo (@correio_dopovo) September 21, 2026

Outro imóvel vizinho foi atingido pela queda da alvenaria, e na mesma região a rodovia BR-116 registrou interrupções após postes de energia caírem sobre a pista. Ao todo, pelo menos 20 cidades gaúchas registraram ventos acima de 80 km/h, alcançando 104,1 km/h em Cerrito, 113,7 km/h em Rio Grande e 115,8 km/h em São Jerônimo.

Pelotas, 21 de setembro de 26. Um prédio antigo foi ao chão, milhares sem luz, centenas sem telhado.



Já passei por tempestades com +de 100km/h. Já vi árvores dobrando. Mas nunca havia presenciado algo tão forte. pic.twitter.com/NVi2GsA3bh — Sheila Melgarejo (@sheilamelgare12) September 21, 2026

Paralelamente, a Região Metropolitana de Porto Alegre também contabilizou danos substanciais, com relatos de ocorrências nos municípios de Canoas, Novo Hamburgo e Eldorado do Sul. Por volta das 2h50, um alerta vermelho via telefonia móvel foi emitido para alertar os moradores sobre o perigo de ventos intensos.

Alagamentos e deslizamentos mobilizam cidades da Serra

Na Serra Gaúcha, a instabilidade começou por volta das 4h e complicou a mobilidade urbana em Caxias do Sul. Pontos críticos da malha viária, incluindo trechos da Rua Vinte de Setembro, da Avenida Dr. Mário Lopes e do Viaduto Campo dos Bugres, na RS-453, enfrentaram acúmulo expressivo de água.

Em resposta aos alagamentos, a Secretaria Municipal de Obras caxiense mobilizou equipes operacionais para desobstruir bocas de lobo de forma urgente. Transtornos parecidos afetaram Bento Gonçalves, onde o nível de água subiu nas ruas e moradores solicitaram lonas no quartel dos bombeiros.

Destelhamento registrado em Nova Santa Rita, RS. Foto: Prefeitura de Nova Santa Rita

Outros municípios serranos também reportaram ocorrências de destaque decorrentes do mau tempo. Em Garibaldi, foram confirmadas duas quedas de árvores, dois destelhamentos e uma queda de barreira no km 74 da RS-453. Em Nova Petrópolis e Gramado, a BR-116 e a RS-235 sofreram interrupções por vegetação na pista, enquanto em Canela houve atendimento a uma residência inundada.

Centenas de milhares de moradores enfrentam desabastecimento elétrico

O impacto na rede de distribuição atingiu proporções alarmantes em todo o território gaúcho. Conforme dados das concessionárias operadoras RGE e CEEE Equatorial, mais de 930 mil pontos estavam totalmente sem fornecimento de luz no início da manhã.

Apenas na área de concessão da CEEE Equatorial, quase 600 mil consumidores ficaram desabastecidos de energia em cerca de 2 mil ocorrências ativas. O município de Pelotas concentrou o cenário mais crítico do desabastecimento elétrico, superando a marca de 90 mil unidades consumidoras afetadas.

Aparentemente o mundo começou a terminar em Rio Grande pic.twitter.com/KpYP0nC3Hj — psicólogo tatuado da cidade (@egonbatista) September 21, 2026

Em Rio Grande, cerca de 70 mil pontos ficaram sem energia após a tempestade derrubar componentes de sustentação da rede. Já na capital Porto Alegre, mais de 48 mil consumidores foram prejudicados pelas avarias, contabilizando 440 interrupções no fornecimento.