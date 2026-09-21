Os rios podem estar levando muito mais plástico para o oceano do que se pensava

Um novo estudo publicado na revista Science estima que os rios transportaram cerca de 263.000 toneladas de microplásticos para os oceanos durante 2022. Chuvas intensas poderiam agravar o problema.

Episódios de chuvas intensas provocam aumentos repentinos na concentração de microplásticos nos rios.

Os microplásticos tornaram-se uma das grandes ameaças ambientais das últimas décadas. São fragmentos minúsculos de plástico, com tamanhos que variam de alguns micrômetros a 5 milímetros, que podem surgir da degradação de objetos maiores ou provir de produtos como tintas e cosméticos.

Sua presença já foi detectada em praticamente todos os ambientes do planeta. Agora, uma nova pesquisa publicada na revista Science destaca um mecanismo fundamental de transporte: os rios. Segundo os resultados, esses cursos d'água podem estar levando para os oceanos quantidades de microplásticos muito maiores do que se estimava anteriormente.

Uma estimativa que muda o cenário

Uma parte importante dos microplásticos que acabam no ambiente marinho começa sua trajetória em terra firme. De lá, podem ser arrastrados para os rios e, finalmente, chegar ao oceano. Uma vez no mar, esses fragmentos minúsculos podem alterar os ecossistemas costeiros, incorporar-se às cadeias alimentares e ser ingeridos por diversos organismos.

Até agora, as estimativas sobre quanto plástico os rios transportam para o oceano apresentavam diferenças enormes. Alguns cálculos apontavam cerca de 6.100 toneladas anuais, enquanto outros elevavam o número para até 2,31 milhões de toneladas.

A enorme incerteza devia-se, entre outras razões, à escassez de medições diretas, às diferenças entre as técnicas de amostragem e às limitações dos modelos computacionais utilizados. Além disso, muitos deles não conseguiam representar adequadamente as mudanças repentinas que ocorrem nos rios após episódios de chuvas intensas.

"Os rios são vias fundamentais no ciclo global dos microplásticos", apontaram os pesquisadores, embora até agora não estivesse claro quanto material realmente chegava ao oceano e quais eram os principais fatores que controlavam esse transporte.

Um modelo que incorpora as chuvas

A equipe liderada por Hehao Qin, da Universidade de Pequim, desenvolveu um novo modelo computacional para tentar solucionar parte dessas dificuldades. Diferentemente de trabalhos anteriores, a ferramenta analisa as condições dos rios dia a dia.

Para desenvolvê-lo, os cientistas utilizaram 1.386 medições reais de microplásticos obtidas em rios de diferentes partes do mundo. Com base nesses dados, incorporaram informações sobre precipitação diária, vazão dos rios e uso do solo para estimar a quantidade de partículas transportadas pelas correntes de água em escala global.

O vínculo entre precipitações e poluição ganha especial relevância.

O modelo também aplica um ajuste matemático que permite comparar medições obtidas com diferentes tamanhos de redes e métodos de amostragem. Dessa forma, busca reduzir uma das principais fontes de incerteza das estimativas anteriores.

A Ásia concentra boa parte do problema.

Os resultados mostram uma dimensão considerável do fenômeno. Segundo o novo cálculo, os rios transportaram aproximadamente 263.000 toneladas de microplásticos para os oceanos durante 2022.

O dado que mais chama a atenção é a distribuição geográfica. Cerca de 96% desse material teria origem em países do chamado Sul Global, enquanto o Sudeste e o Leste Asiático concentraram mais da metade do total estimado.

Entre os rios analisados, o Yangtzé (na China) aparece como o principal responsável pelo transporte de microplásticos para o mar. Mas o estudo também traz outra peça-chave para compreender o problema: as precipitações.

Chuvas intensas podem gerar picos de poluição

Em diversas bacias, episódios de chuvas intensas provocam aumentos repentinos na concentração de microplásticos nos rios. Os pesquisadores descrevem esse fenômeno como "enriquecimento por pulsos".

Tempestades intensas podem arrastar para os cursos d'água fragmentos acumulados na superfície terrestre. Ao mesmo tempo, a força das cheias pode remover partículas que estavam retidas no solo e nos sedimentos dos próprios rios.

Essa relação entre precipitações e poluição ganha relevância especial em um contexto de mudanças no regime de chuvas. Os cientistas alertam que, sem um controle mais rigoroso da produção de plástico e uma gestão de resíduos mais eficiente, o aumento de episódios de chuvas extremas poderia intensificar esses pulsos de poluição e agravar o aporte de microplásticos nos oceanos.