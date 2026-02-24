Massa de ar frio chega ao Brasil nas próximas horas; saiba o que esperar

Uma massa de ar frio avançará pelo país entre esta terça-feira e a quarta-feira, fazendo as temperaturas caírem nas regiões Sul e Sudeste e trazendo um clima típico de outono em pleno verão.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na quinta-feira ao meio-dia mostra uma massa de ar frio avançando pelo Rio Grande do Sul e fazendo as temperaturas caírem na região.

Entre esta terça-feira (24) de noite e a quarta-feira (25) durante a madrugada e a manhã, uma massa de ar frio começará a avançar pelo Rio Grande do Sul, fazendo as temperaturas caírem gradualmente no estado gaúcho.

Já na quinta-feira (26) durante a tarde, a massa de ar frio estará bem posicionada cobrindo grande parte do Rio Grande do Sul e fazendo as temperaturas mínimas durante a madrugada chegarem a valores próximos dos 12°C. Durante a tarde, os termômetros não sobem muito, se mantendo por volta dos 25°C na maior parte do estado.

Essa situação fará com que os próximos dias sejam afetados por um clima mais próximo do que se espera durante o outono, com temperaturas mais amenas do que as normalmente registradas no verão.

Previsão de temperaturas mínimas (esquerda) e máximas (direita) na quinta-feira mostra que as mínimas chegam a 12°C e as máximas ficam em torno dos 25°C na maior parte da região.

Ao longo da sexta-feira (27), a massa de ar frio avançará também por Santa Catarina e Paraná, fazendo as temperaturas caírem ligeiramente sobre estes estados. Mas a massa de ar frio não se restringe somente à região Sul.

Na própria sexta-feira (27), o ar frio chegará também a São Paulo e, na sequência, atuará sobre Rio de Janeiro, boa parte de Minas Gerais e sul do Espírito Santo, fazendo as temperaturas caírem também no Sudeste do país durante o sábado (28) e o domingo (01).

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo mostra o avanço da massa de ar frio também sobre a região Sudeste, fazendo as temperaturas caírem no final de semana.

Vale notar que as temperaturas não vão cair de maneira extrema em nenhuma região e não há, neste momento, previsão de geadas fora de época no Sul do país. Ainda assim, a situação como um todo resultará numa semana mais fria que o normal sobre o Brasil.

Além da massa de ar frio, há outros fatores contribuindo com a queda das temperaturas sobre o país - em especial, a intensa formação de nebulosidade e chuva sobre o Brasil central, envolvendo as regiões Sudeste, Centro-Oeste e também parte do Nordeste.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 23 de Fevereiro e 2 de Março mostra que a expectativa para esta semana, em grande parte do país, é de temperaturas abaixo da média.

Vale notar que as temperaturas máximas e mínimas sempre variam bastante de um município para outro. Por isso, não deixe de acompanhar as previsões de temperatura específicas para a sua cidade, que estão disponíveis aqui no website da Meteored | Tempo.com. Assim você consegue se preparar para enfrentar o frio ao longo desta semana.