Massa de ar frio chega ao Brasil nas próximas horas; saiba o que esperar
Uma massa de ar frio avançará pelo país entre esta terça-feira e a quarta-feira, fazendo as temperaturas caírem nas regiões Sul e Sudeste e trazendo um clima típico de outono em pleno verão.
- Mais informações: El Niño Costeiro já está atuando e se fortalecerá nos próximos meses
Entre esta terça-feira (24) de noite e a quarta-feira (25) durante a madrugada e a manhã, uma massa de ar frio começará a avançar pelo Rio Grande do Sul, fazendo as temperaturas caírem gradualmente no estado gaúcho.
Essa situação fará com que os próximos dias sejam afetados por um clima mais próximo do que se espera durante o outono, com temperaturas mais amenas do que as normalmente registradas no verão.
Ao longo da sexta-feira (27), a massa de ar frio avançará também por Santa Catarina e Paraná, fazendo as temperaturas caírem ligeiramente sobre estes estados. Mas a massa de ar frio não se restringe somente à região Sul.
Na própria sexta-feira (27), o ar frio chegará também a São Paulo e, na sequência, atuará sobre Rio de Janeiro, boa parte de Minas Gerais e sul do Espírito Santo, fazendo as temperaturas caírem também no Sudeste do país durante o sábado (28) e o domingo (01).
Vale notar que as temperaturas não vão cair de maneira extrema em nenhuma região e não há, neste momento, previsão de geadas fora de época no Sul do país. Ainda assim, a situação como um todo resultará numa semana mais fria que o normal sobre o Brasil.
Além da massa de ar frio, há outros fatores contribuindo com a queda das temperaturas sobre o país - em especial, a intensa formação de nebulosidade e chuva sobre o Brasil central, envolvendo as regiões Sudeste, Centro-Oeste e também parte do Nordeste.
Vale notar que as temperaturas máximas e mínimas sempre variam bastante de um município para outro. Por isso, não deixe de acompanhar as previsões de temperatura específicas para a sua cidade, que estão disponíveis aqui no website da Meteored | Tempo.com. Assim você consegue se preparar para enfrentar o frio ao longo desta semana.