Temporais em MG deixam mortos e há alertas para mais chuvas intensas até sábado, 27; veja imagens

Com dezenas de vítimas e um cenário de destruição profunda nas cidades do interior mineiro, as autoridades locais declararam estado de calamidade pública diante da expectativa assustadora de que os temporais continuem castigando a região.

Terra invadiu prédios e casas em Juiz de Fora, MG. Foto: Maria Elisa Diniz/TV Integração

As fortes precipitações que castigaram a Zona da Mata mineira nos últimos dias deixaram um cenário de devastação, resultando em pelo menos 22 vítimas fatais e deixando centenas de pessoas desabrigadas. Municípios como Juiz de Fora e Ubá foram os mais duramente atingidos pelos deslizamentos de terra e inundações desde segunda-feira (23), levando as autoridades locais a decretarem estado de calamidade pública.

Além disso, o momento é de tensão contínua, uma vez que as equipes de resgate ainda buscam por cerca de 45 desaparecidos em meio aos escombros. Esse volume de água é reflexo da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica combinada a um canal de umidade vindo do Norte do país.

Essa é uma noite/madrugada muito difícil pra Juiz de Fora. Chuvas intensas, alagamento, deslizamento de terra, desabamento de edificações, pessoas soterradas e mortas, crianças inclusive.



O alerta de tempestades permanece até à noite de sexta-feira.



No vídeo: Bairro Retiro pic.twitter.com/IC6LvTQU49 — Nicolas (@nicolassoueu) February 24, 2026

Consequentemente, a região enfrenta o fevereiro mais chuvoso de sua história, acumulando quase o dobro da média esperada para o mês inteiro. A situação de emergência paralisou serviços básicos e suspendeu aulas, enquanto a população tenta contabilizar os danos de uma das maiores catástrofes climáticas recentes de Minas Gerais.

O rastro de destruição na Zona da Mata

Em Juiz de Fora, a força das águas e o relevo acidentado propiciaram quedas de enormes barrancos que engoliram residências. No bairro Parque Burnier, dezenas de casas simplesmente desabaram, soterrando famílias inteiras, incluindo várias crianças.

Agora presta atenção na quantidade de cidades que ontem foram arrebentadas pelas chuvas acima da média previstas desde setembro do ano passado.



Juiz de Fora foi destruída, olha como ficou o shopping.

Mas tivemos várias cidades em Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São pic.twitter.com/kEpoqiMBdP — Bruno Brezenski (@bbbrezenski) February 24, 2026

Em meio a tanta tristeza, alguns milagres trouxeram uma faísca de esperança para as equipes de salvamento. Uma técnica de enfermagem de 32 anos foi resgatada com vida após ficar presa nos destroços de sua moradia no bairro Paineiras, sendo retirada com uma fratura no fêmur e diversas escoriações corporais. Seus parentes que também estavam no imóvel continuam desaparecidos.

Several vehicles were swept away by massive floodwaters after the Ubá River overflowed in Ubá, Minas Gerais, Brazil (24.02.2026) pic.twitter.com/t0xLvuZXaf Disaster News (@Top_Disaster) February 24, 2026

Já em Ubá, o transbordamento do ribeirão local inundou rapidamente a Avenida Beira Rio, ceifando a vida de seis pessoas em questão de horas. Diante do caos generalizado nas cidades afetadas, as forças de segurança precisaram intensificar a mobilização de imediato. De acordo com a prefeitura, ocorreram pelo menos 20 graves desmoronamentos com vítimas presas.

Alerta máximo e previsão para os próximos dias

Apesar dos esforços ininterruptos de buscas, o perigo de novos incidentes continua. Informações meteorológicas apontam que o tempo instável vai continuar sobre o Sudeste brasileiro. A previsão indica que chuvas intensas e volumosas podem alcançar a marca de 180 mm em Minas Gerais, com 130 mm para a região de Ubá e Juiz de Fora.

Localidades como Belo Horizonte, Ribanceiras e Santa Fé de Minas estão no radar para receberem acumulados muito expressivos, de até 200 mm. Nesse sentido, as tardes e noites prometem ser os períodos mais críticos, impulsionados pelo calor forte e pela elevada umidade do ar.

Acumulado de precipitação até o domingo, 1, de março.

As precipitações devem se estender com grande intensidade ao longo de toda a semana, com a previsão advertindo sobre a continuidade das fortes chuvas, mantendo a ameaça de alagamentos e enxurradas até o próximo sábado (27). Como o solo se encontra totalmente saturado, o risco de deslizamentos é altíssimo, tornando indispensável o respeito irrestrito aos avisos de evacuação da defesa civil.

Referências da notícia

Chuva deixa 22 mortos e centenas de desabrigados em Juiz de Fora e Ubá; 45 estão desaparecidos. 24 de fevereiro, 2026.