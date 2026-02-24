Formação de ciclone traz alerta de chuvas extremas para 9 estados; veja a previsão

Uma área de baixa pressão começa a se aprofundar na costa do Sudeste nos próximos dias, dando origem a um ciclone entre a sexta e o sábado. Com isso, os próximos dias serão de alerta para chuvas intensas em vários estados.

Nos próximos dias, o processo de formação de um ciclone na costa do Sudeste causará chuvas intensas e volumosas na Região e em alguns estados do Centro-Oeste e Nordeste.

Uma área de baixa pressão atmosférica começa a se aprofundar a partir desta quarta-feira (25) próximo à costa da Região Sudeste do Brasil e vai dar origem a um ciclone entre a noite de sexta-feira (27) e manhã de sábado (28).

Com isso, até o próximo domingo (1º de março) vários estados têm alerta de chuvas intensas e volumosas e com acumulados elevados que podem ultrapassar os 200 mm. Os 9 estados em alerta são:

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

Goiás

Tocantins

Bahia

Maranhão

Piauí

E também fica o alerta para ocorrências como deslizamentos de terra, alagamentos e enxurradas, especialmente em áreas vulneráveis, áreas onde o solo já se encontra encharcado e regiões que já estão sendo afetadas pelas fortes chuvas, como é o caso de Minas Gerais e de São Paulo, que registraram vários transtornos e desabamentos de casas nesta segunda-feira (23).

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Ciclogênese deixa vários estados em alerta nesta semana

O processo de formação do novo ciclone (ciclogênese) tem início nesta quarta-feira (25) sobre o oceano, próximo à costa do Sudeste, e já deixará os estados em alerta para chuvas localmente intensas e temporais a partir da tarde.

Os estados citados anteriormente vão registrar durante a tarde pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, mas especialmente o leste de São Paulo, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, leste de Minas Gerais e o sul da Bahia. À noite, chuvas intensas ainda podem ocorrer no norte paulista, nos estados mineiro e baiano.

O leste de São Paulo e de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo são as regiões em maior risco para altos acumulados nos próximos dias, com chuvas de 100 mm/dia ou até mais.

A quinta-feira (26) começa com chuvas fracas e isoladas no Sudeste, na Bahia e entre os estados de Goiás e Tocantins, além do sul do Maranhão e do Piauí.

Entre a tarde e à noite, as instabilidades ganham força e novamente são esperadas chuvas em todos estes estados citados, as quais podem ocorrer em forma de pancadas mais fortes e com risco de trovoadas isoladas, principalmente entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. À noite, ainda há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas nestes três estados.

Previsão de densidade de raios para a quarta-feira (25) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas onde são esperadas tempestades.

Na sexta-feira (27) pela manhã, com a baixa pressão mais aprofundada e o ciclone quase formado, já são esperadas pancadas de chuva em áreas do leste paulista, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e centro-leste de Minas Gerais.

À partir da tarde, as chuvas aumentam e ocorrem com até forte intensidade no leste de São Paulo, em todo o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, em praticamente todo o Minas Gerais (exceção do Triângulo Mineiro), no Tocantins, Bahia (especialmente o sul), a região Central de Goiás, e no Maranhão e Piauí.

Previsão de precipitação (em mm) para a sexta-feira (27) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante a noite, a baixa pressão ainda deixa condições para chuvas moderadas e abrangentes na faixa litorânea de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, Piauí e Bahia.

Fim de semana com atuação de ciclone

Com o ciclone já estabelecido no sábado (28) pela manhã, juntamente com sua frente fria associada, vai contribuir para o aumento das instabilidades entre as Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do país.

Ao longo do sábado (28), são esperadas chuvas intensas e volumosas no norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no centro-leste e no norte de Minas Gerais, Tocantins, Piauí e Bahia.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para o domingo (1º) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (1º de março), as chuvas ficam concentradas mais ao norte em relação aos dias anteriores, abrangendo a região entre o norte mineiro, centro-oeste baiano, o Tocantins e norte de Goiás, podendo ocorrer pancadas fortes pontuais e trovoadas isoladas. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o centro-sul de Minas Gerais terão baixo potencial para chuvas.

Os acumulados de chuva até a noite do domingo (1º), mapa abaixo, terão valores acima dos 120 mm em diversos pontos dos estados de: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Tocantins, norte de Goiás, e sul do Tocantins e do Piauí.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) até o domingo (1º) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Mas os volumes mais expressivos ficarão em torno dos 170 mm no norte de Goiás, sul de Tocantins e no extremo sul da Bahia, e dos 200 mm (e pontualmente até mais) no norte do Espírito Santo, norte e nordeste (Vale do Mucuri) de Minas Gerais.

Algumas localidades que registrarão os volumes mais expressivos serão:

Itamira (ES): 223 mm

Ponto Belo (ES): 212 mm

Franciscópolis (MG): 204 mm

Ataléia (MG): 221 mm

Chapada do Norte (MG): 214 mm

Santana da Serra (MG): 217 mm

Levinópolis (MG): 203 mm

Por isso, fique atento aos transtornos que podem ocorrer nos próximos dias nestas áreas com altos volumes de chuvas, e principalmente nas áreas mais vulneráveis e que já estão sendo afetadas, especialmente em Minas Gerais.