Baixa pressão aumenta o risco de chuvas intensas no Brasil já nesta quarta, 25; veja os alertas

A presença de um sistema de baixa pressão trará aumento nos riscos de chuvas intensas sobre o país. O sistema irá reforçar a presença de instabilidades e a formação de nuvens carregadas sobre parte do Brasil. Veja também: Frente fria chega ao Brasil nesta terça, 24; saiba como muda o tempo

A última semana de fevereiro tem se mostrado movimentada, com avanço de frente fria, sistema de baixa pressão e muita chuva espalhada pelo Brasil. Nas últimas 24 horas, diversos transtornos foram registrados na Zona da Mata mineira. Os volumes de chuva se aproximaram de 190 mm em Juiz de Fora/MG e de 160 mm em Ubá/MG.

E nesta quarta-feira (25) não será diferente. A presença de uma baixa pressão próxima ao litoral do Sudeste vai reforçar as instabilidades na região, aumentando os volumes de chuva e os riscos de temporais. Os alertas permanecem para toda a porção leste da região. Veja mais detalhes a seguir.

Baixa pressão reforça chuvas intensas

Uma baixa pressão se desenvolve próxima à costa do Sudeste do Brasil nesta quarta-feira (25). O sistema irá reforçar e aumentar os riscos de chuvas intensas em boa parte do país, por meio da presença de um corredor de umidade que mantém o tempo instável sobre o Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste.

A quarta-feira (25) terá uma manhã com muitas nuvens cobrindo grande parte do território nacional. Há previsão de chuva ao final da manhã e, em alguns estados, haverá potencial para precipitações fortes, como no Vale do Aço, em Minas Gerais, e nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul.

Rios atmosféricos indica corredor de umidade cortando o Brasil sobre o Centro-oeste e Sudeste.

Com o solo já encharcado pelas chuvas que se concentraram sobre o leste das regiões Sul e Sudeste, os alertas seguem vigentes para esta quarta-feira (25). A previsão é de que as chuvas permaneçam e até mesmo ganhem intensidade durante a tarde.

Desde a faixa leste de Santa Catarina até o litoral sul da Bahia, há risco de chuvas intensas e possibilidade de deslizamentos de terra, alagamentos e transbordamentos de rios.

Os alertas não ficam restritos ao litoral. Cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Bahia também serão afetadas pela influência da baixa pressão. Nesses estados, há previsão de chuvas fortes ocorrendo de maneira mais generalizada, com potencial para transtornos.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde desta quarta-feira (25).

As chuvas devem se prolongar pela noite de quarta-feira (25). A previsão indica que elas se manterão intensas, atingindo com maior força Minas Gerais (centro, sul, leste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba), o extremo sul de São Paulo, na divisa com o Paraná, além da região de divisa entre Bahia e Alagoas.

Chuvas continuam até o final da semana

A tendência é de que os riscos de chuvas intensas e volumosas permaneçam por mais alguns dias. O corredor de umidade segue fortalecido, mantendo a atmosfera instável e favorecendo a formação de nuvens carregadas. Atenção também nas capitais, onde há alto potencial para alagamentos e outros problemas urbanos.

Previsão de chuva acumulada entre quarta (25) e sexta-feira (27). Indicadores mostram volumes superiores a 150 mm em áreas pontuais de MG.

Nesta quinta-feira (26), a previsão indica que a baixa pressão deve evoluir para um ciclone e, dessa forma, as chuvas se manterão frequentes sobre o Sudeste e partes do Centro-Oeste e Nordeste. O ciclone ajudará a manter o corredor de umidade organizado, sustentando as instabilidades.

Os alertas de chuvas intensas devem continuar até sexta-feira (27), os volumes de precipitação previstos até o final da semana superam os 160 mm em áreas pontuas e acima de 100 mm em regiões que já foram bastante afetadas pelas chuvas das últimas horas, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e o litoral de São Paulo. Confira o acumulado previsto:

Ubá/MG - 119 mm

Aracruz/ES - 100 mm

Itumbiara/GO - 80 mm

Petrópolis/RJ - 124 mm

Santos/SP - 104 mm

Nos próximos dias, a orientação é para que moradores de áreas de risco busquem abrigo seguro e, em caso de emergência, comuniquem as autoridades locais. Além disso, é importante permanecer atento aos avisos e alertas emitidos pelos órgãos oficiais. Há muita chuva prevista para os próximos dias.