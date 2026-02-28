Outono meteorológico vai começar: o que esperar do clima com formação do El Niño

O outono será marcado por uma transição climática no Brasil, graças à formação do fenômeno El Niño. Confira a seguir o que as previsões indicam em termos de chuva e temperatura para Março, Abril e Maio de 2026.

O outono será marcado por uma transição climática no Brasil, graças à formação do fenômeno El Niño que fará a distribuição de chuvas mudar até o final da estação.

O final do verão está se aproximando e ocorre no dia 20 de Março. Isso significa que, astronomicamente, o outono se inicia só daqui a algumas semanas. Ainda assim, já estamos notando que o mês de março se iniciará com condições meteorológicas mais típicas do outono que do verão no centro-sul do Brasil.

O avanço de uma intensa massa de ar frio já está fazendo as temperaturas caírem nas regiões Sul e Sudeste. Na madrugada e manhã deste sábado (28), as temperaturas mínimas chegaram a valores próximos ou inferiores a 10°C em municípios como Monte Verde (MG), Campos do Jordão (SP) e Pinheiro Machado (RS), de acordo com estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Mapa de temperaturas mínimas neste sábado mostra que grande parte do Sul e do Sudeste estão mínimas inferiores a 20°C, com alguns municípios chegando a valores abaixo dos 10°C.

O retorno de frentes frias mais expressivas e das massas de ar frio mais intensas é uma característica típica das condições de outono e inverno, o que já está sinalizando o início do outono meteorológico. Agora, a questão que fica é: Será que estas condições vão continuar se intensificando daqui pra frente?

Previsão de temperatura e chuva nos próximos meses

Quando observamos as tendências de chuva e temperatura para os próximos três meses (Março, Abril e Maio), que correspondem a grande parte do Outono, percebemos algumas tendências interessantes.

Previsão de anomalias de chuva no trimestre Março-Abril-Maio de 2026 (modelo ECMWF).

A primeira é que chuvas mais intensas do que o normal podem se formar numa faixa que compreende o Norte e o Nordeste do país, o que significa que o clima será mais chuvoso do que o normal no centro-norte do Brasil, com uma incidência mais frequentes de chuvas.

Vale notar que estas condições de chuva não batem com o esperado para anos de El Niño - o que indica que o fenômeno ainda não irá atuar sobre o país ao longo dos próximos três meses.

Enquanto isso, as chuvas no Sul e no Sudeste permanecem dentro da média. Em outras palavras, o clima nestas regiões seguirá a tendência normal de Outono - que envolve uma redução do volume de chuvas esperado nessa região, com uma menor incidência de tempestades.

Previsão de anomalias de temperatura no trimestre Março-Abril-Maio de 2026 (modelo ECMWF).

Enquanto isso, embora o frio de fato retorne ao país, como é de costume, as previsões não indicam condições de frio extremo. Na verdade, como podemos observar na figura acima, pode ser que a queda das temperaturas seja menor do que o normalmente observado, com um calor mais pronunciado que o normal para o clima de outono. Isso pode, em parte, ser a sinalização do início de um El Niño.

El Niño retorna nos próximos meses

No último relatório da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dos EUA, pode-se observar que, enquanto as regiões do Niño 4 e Niño 3 registraram -0,1°C e -0,4°C respectivamente, a região costeira do Niño 1+2 já está alcançando o valor necessário de +0,5°C para classificação de El Niños. Em outras palavras, já existe a presença de condições de um El Niño costeiro.

Este aquecimento das águas oceânicas já está causando chuvas intensas sobre o Peru e o Equador, como podemos observar na imagem abaixo. Este é um dos impactos clássicos da presença de El Niño sobre a América do Sul. E, embora o fenômeno ainda não esteja impactando o clima brasileiro, ele irá se intensificar nos próximos meses.

Previsão de anomalias de temperatura superficial do oceano no trimestre MAM 2026 (ECMWF).

Previsões indicam que, no trimestre Março-Abril-Maio, o aquecimento na região do oceano pacífico equatorial será expressivo. Com isso, já em Maio teremos um El Niño bem caracterizado pelo aquecimento das águas do pacífico, e os efeitos do fenômeno começarão a ser sentidos no país.

De acordo com projeções atuais, este El Niño pode ainda se mostrar um fenômeno de intensidade muito alta, causando grandes impactos no clima brasileiro. Já entre o final do Outono e o início do inverno, começaremos a observar os seguintes efeitos:

Região Sul: Chuvas intensas e frequentes e aumento das temperaturas;

Chuvas intensas e frequentes e aumento das temperaturas; Região Sudeste: Aumento moderado das temperaturas e ondas de calor;

Aumento moderado das temperaturas e ondas de calor; Região Centro-Oeste: Sem efeitos muito pronunciados, mas chuvas e temperaturas podem ficar acima da média no Mato Grosso do Sul.

Sem efeitos muito pronunciados, mas chuvas e temperaturas podem ficar acima da média no Mato Grosso do Sul. Região Nordeste: Diminuição brusca das chuvas e secas severas, especialmente no verão.

Diminuição brusca das chuvas e secas severas, especialmente no verão. Região Norte: Diminuição das chuvas, secas severas, aumento pronunciado de incêndios florestais.

Em outras palavras, espera-se que grande parte das projeções climáticas de chuva para os meses de Março-Abril-Maio se inverta no final do outono e/ou no início do inverno (Junho-Julho-Agosto), com uma redução das chuvas no norte do país e uma intensificação no Sul, graças à influência do El Niño no clima brasileiro.