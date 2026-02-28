    Outono meteorológico vai começar: o que esperar do clima com formação do El Niño

    O outono será marcado por uma transição climática no Brasil, graças à formação do fenômeno El Niño. Confira a seguir o que as previsões indicam em termos de chuva e temperatura para Março, Abril e Maio de 2026.

    O outono será marcado por uma transição climática no Brasil, graças à formação do fenômeno El Niño que fará a distribuição de chuvas mudar até o final da estação.
    O outono será marcado por uma transição climática no Brasil, graças à formação do fenômeno El Niño que fará a distribuição de chuvas mudar até o final da estação.

    O final do verão está se aproximando e ocorre no dia 20 de Março. Isso significa que, astronomicamente, o outono se inicia só daqui a algumas semanas. Ainda assim, já estamos notando que o mês de março se iniciará com condições meteorológicas mais típicas do outono que do verão no centro-sul do Brasil.

    O avanço de uma intensa massa de ar frio já está fazendo as temperaturas caírem nas regiões Sul e Sudeste. Na madrugada e manhã deste sábado (28), as temperaturas mínimas chegaram a valores próximos ou inferiores a 10°C em municípios como Monte Verde (MG), Campos do Jordão (SP) e Pinheiro Machado (RS), de acordo com estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

    Mapa de temperaturas mínimas neste sábado mostra que grande parte do Sul e do Sudeste estão mínimas inferiores a 20°C, com alguns municípios chegando a valores abaixo dos 10°C.
    Mapa de temperaturas mínimas neste sábado mostra que grande parte do Sul e do Sudeste estão mínimas inferiores a 20°C, com alguns municípios chegando a valores abaixo dos 10°C.

    O retorno de frentes frias mais expressivas e das massas de ar frio mais intensas é uma característica típica das condições de outono e inverno, o que já está sinalizando o início do outono meteorológico. Agora, a questão que fica é: Será que estas condições vão continuar se intensificando daqui pra frente?

    Previsão de temperatura e chuva nos próximos meses

    Quando observamos as tendências de chuva e temperatura para os próximos três meses (Março, Abril e Maio), que correspondem a grande parte do Outono, percebemos algumas tendências interessantes.

    Previsão de anomalias de chuva no trimestre Março-Abril-Maio de 2026 (modelo ECMWF).
    Previsão de anomalias de chuva no trimestre Março-Abril-Maio de 2026 (modelo ECMWF).

    A primeira é que chuvas mais intensas do que o normal podem se formar numa faixa que compreende o Norte e o Nordeste do país, o que significa que o clima será mais chuvoso do que o normal no centro-norte do Brasil, com uma incidência mais frequentes de chuvas.

    Vale notar que estas condições de chuva não batem com o esperado para anos de El Niño - o que indica que o fenômeno ainda não irá atuar sobre o país ao longo dos próximos três meses.

    Enquanto isso, as chuvas no Sul e no Sudeste permanecem dentro da média. Em outras palavras, o clima nestas regiões seguirá a tendência normal de Outono - que envolve uma redução do volume de chuvas esperado nessa região, com uma menor incidência de tempestades.

    Previsão de anomalias de temperatura no trimestre Março-Abril-Maio de 2026 (modelo ECMWF).
    Previsão de anomalias de temperatura no trimestre Março-Abril-Maio de 2026 (modelo ECMWF).

    Enquanto isso, embora o frio de fato retorne ao país, como é de costume, as previsões não indicam condições de frio extremo. Na verdade, como podemos observar na figura acima, pode ser que a queda das temperaturas seja menor do que o normalmente observado, com um calor mais pronunciado que o normal para o clima de outono. Isso pode, em parte, ser a sinalização do início de um El Niño.

    El Niño retorna nos próximos meses

    No último relatório da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dos EUA, pode-se observar que, enquanto as regiões do Niño 4 e Niño 3 registraram -0,1°C e -0,4°C respectivamente, a região costeira do Niño 1+2 já está alcançando o valor necessário de +0,5°C para classificação de El Niños. Em outras palavras, já existe a presença de condições de um El Niño costeiro.

    Este aquecimento das águas oceânicas já está causando chuvas intensas sobre o Peru e o Equador, como podemos observar na imagem abaixo. Este é um dos impactos clássicos da presença de El Niño sobre a América do Sul. E, embora o fenômeno ainda não esteja impactando o clima brasileiro, ele irá se intensificar nos próximos meses.

    Previsão de anomalias de temperatura superficial do oceano no trimestre MAM 2026 (ECMWF).
    Previsão de anomalias de temperatura superficial do oceano no trimestre MAM 2026 (ECMWF).

    Previsões indicam que, no trimestre Março-Abril-Maio, o aquecimento na região do oceano pacífico equatorial será expressivo. Com isso, já em Maio teremos um El Niño bem caracterizado pelo aquecimento das águas do pacífico, e os efeitos do fenômeno começarão a ser sentidos no país.

    Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações!

    De acordo com projeções atuais, este El Niño pode ainda se mostrar um fenômeno de intensidade muito alta, causando grandes impactos no clima brasileiro. Já entre o final do Outono e o início do inverno, começaremos a observar os seguintes efeitos:

    • Região Sul: Chuvas intensas e frequentes e aumento das temperaturas;
    • Região Sudeste: Aumento moderado das temperaturas e ondas de calor;
    • Região Centro-Oeste: Sem efeitos muito pronunciados, mas chuvas e temperaturas podem ficar acima da média no Mato Grosso do Sul.
    • Região Nordeste: Diminuição brusca das chuvas e secas severas, especialmente no verão.
    • Região Norte: Diminuição das chuvas, secas severas, aumento pronunciado de incêndios florestais.

    Em outras palavras, espera-se que grande parte das projeções climáticas de chuva para os meses de Março-Abril-Maio se inverta no final do outono e/ou no início do inverno (Junho-Julho-Agosto), com uma redução das chuvas no norte do país e uma intensificação no Sul, graças à influência do El Niño no clima brasileiro.