Outono meteorológico vai começar: o que esperar do clima com formação do El Niño
O outono será marcado por uma transição climática no Brasil, graças à formação do fenômeno El Niño. Confira a seguir o que as previsões indicam em termos de chuva e temperatura para Março, Abril e Maio de 2026.
O final do verão está se aproximando e ocorre no dia 20 de Março. Isso significa que, astronomicamente, o outono se inicia só daqui a algumas semanas. Ainda assim, já estamos notando que o mês de março se iniciará com condições meteorológicas mais típicas do outono que do verão no centro-sul do Brasil.
O avanço de uma intensa massa de ar frio já está fazendo as temperaturas caírem nas regiões Sul e Sudeste. Na madrugada e manhã deste sábado (28), as temperaturas mínimas chegaram a valores próximos ou inferiores a 10°C em municípios como Monte Verde (MG), Campos do Jordão (SP) e Pinheiro Machado (RS), de acordo com estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
O retorno de frentes frias mais expressivas e das massas de ar frio mais intensas é uma característica típica das condições de outono e inverno, o que já está sinalizando o início do outono meteorológico. Agora, a questão que fica é: Será que estas condições vão continuar se intensificando daqui pra frente?
Previsão de temperatura e chuva nos próximos meses
Quando observamos as tendências de chuva e temperatura para os próximos três meses (Março, Abril e Maio), que correspondem a grande parte do Outono, percebemos algumas tendências interessantes.
A primeira é que chuvas mais intensas do que o normal podem se formar numa faixa que compreende o Norte e o Nordeste do país, o que significa que o clima será mais chuvoso do que o normal no centro-norte do Brasil, com uma incidência mais frequentes de chuvas.
Enquanto isso, as chuvas no Sul e no Sudeste permanecem dentro da média. Em outras palavras, o clima nestas regiões seguirá a tendência normal de Outono - que envolve uma redução do volume de chuvas esperado nessa região, com uma menor incidência de tempestades.
Enquanto isso, embora o frio de fato retorne ao país, como é de costume, as previsões não indicam condições de frio extremo. Na verdade, como podemos observar na figura acima, pode ser que a queda das temperaturas seja menor do que o normalmente observado, com um calor mais pronunciado que o normal para o clima de outono. Isso pode, em parte, ser a sinalização do início de um El Niño.
El Niño retorna nos próximos meses
No último relatório da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dos EUA, pode-se observar que, enquanto as regiões do Niño 4 e Niño 3 registraram -0,1°C e -0,4°C respectivamente, a região costeira do Niño 1+2 já está alcançando o valor necessário de +0,5°C para classificação de El Niños. Em outras palavras, já existe a presença de condições de um El Niño costeiro.
Este aquecimento das águas oceânicas já está causando chuvas intensas sobre o Peru e o Equador, como podemos observar na imagem abaixo. Este é um dos impactos clássicos da presença de El Niño sobre a América do Sul. E, embora o fenômeno ainda não esteja impactando o clima brasileiro, ele irá se intensificar nos próximos meses.
Previsões indicam que, no trimestre Março-Abril-Maio, o aquecimento na região do oceano pacífico equatorial será expressivo. Com isso, já em Maio teremos um El Niño bem caracterizado pelo aquecimento das águas do pacífico, e os efeitos do fenômeno começarão a ser sentidos no país.
De acordo com projeções atuais, este El Niño pode ainda se mostrar um fenômeno de intensidade muito alta, causando grandes impactos no clima brasileiro. Já entre o final do Outono e o início do inverno, começaremos a observar os seguintes efeitos:
- Região Sul: Chuvas intensas e frequentes e aumento das temperaturas;
- Região Sudeste: Aumento moderado das temperaturas e ondas de calor;
- Região Centro-Oeste: Sem efeitos muito pronunciados, mas chuvas e temperaturas podem ficar acima da média no Mato Grosso do Sul.
- Região Nordeste: Diminuição brusca das chuvas e secas severas, especialmente no verão.
- Região Norte: Diminuição das chuvas, secas severas, aumento pronunciado de incêndios florestais.
Em outras palavras, espera-se que grande parte das projeções climáticas de chuva para os meses de Março-Abril-Maio se inverta no final do outono e/ou no início do inverno (Junho-Julho-Agosto), com uma redução das chuvas no norte do país e uma intensificação no Sul, graças à influência do El Niño no clima brasileiro.