O enigma das geleiras suspensas da Patagônia: por que esses rios de gelo não desabam?

Explore a deslumbrante geleira suspensa no Parque Nacional de Queulat e descubra como esses gigantes de gelo se agarram a penhascos íngremes. Sua estabilidade depende de um equilíbrio delicado.

A geleira suspensa do Parque Nacional de Queulat é uma atração icônica da Carretera Austral.

A Patagônia é um território que surpreende com suas paisagens de natureza intocada e grande diversidade de marcos naturais, que incluem lagos turquesa, florestas subantárticas, fiordes e geleiras.

Sem dúvida, essas estão entre as mais fascinantes para os visitantes. Embora todas as geleiras tenham seu encanto, nesta ocasião vamos nos concentrar em uma formação particularmente enigmática: as geleiras suspensas da Patagônia.

Atrito e ancoragem: os mecanismos naturais que impedem o colapso de geleiras suspensas

Uma geleira suspensa é mantida por um delicado equilíbrio que requer um leito rochoso capaz de retardar seu avanço. Isso se explica pelo atrito entre o gelo e a rocha, combinado com a compactação da neve acumulada no topo, que proporciona coesão e atua como uma âncora de massa.

A geleira suspensa no Parque Nacional de Queulat está situada acima de um penhasco de rocha negra.

Muitas dessas geleiras estão parcialmente congeladas em seu leito rochoso, criando uma base fria que as mantém firmemente presas, mesmo em encostas íngremes que desafiam a gravidade. Além disso, a morfologia do leito rochoso apresenta irregularidades e saliências que atuam como freios naturais ao avanço do gelo.

Além disso, em vales estreitos, a estabilidade é reforçada quando a massa de gelo se apoia nas paredes rochosas laterais. Essa pressão lateral gera atrito adicional que ajuda a suportar o peso total da geleira e reduz a tensão em sua base.

Um ponto importante a observar é que, apesar desses mecanismos, as geleiras suspensas sofrem desprendimento constante de icebergs, e sua estabilidade a longo prazo depende do equilíbrio entre o fluxo de gelo que entra por acumulação e o fluxo que sai por ablação ou fraturamento.

Onde ver geleiras suspensas na Patagônia chilena?

Existem diversos lugares na Patagônia chilena onde você pode se maravilhar com geleiras ou calotas polares suspensas. Um dos mais famosos está localizado no Parque Nacional Queulat, mas há também vários outros em diferentes partes do sul do Chile.

A geleira Yelcho é uma verdadeira joia do Parque Nacional Corcovado.

Por exemplo, ao sul de Chaitén, no Parque Nacional Corcovado, fica a geleira Yelcho, acessível por uma trilha fácil que leva entre duas e três horas. Mais ao sul, perto de Puerto Natales, destaca-se a geleira Balmaceda, localizada na encosta oeste do Monte Balmaceda e visível em passeios de barco pelo Estreito de Última Esperanza.

É importante notar que, embora geleira e banco de neve sejam frequentemente usados como sinônimos, geleira é o termo técnico e se refere a uma espessa massa de gelo que se origina na superfície da Terra através do acúmulo, compactação e cristalização da neve, que flui devido à gravidade. Banco de neve, por outro lado, é um termo local que se refere a uma área nas montanhas onde grandes acúmulos de neve se formam e persistem ao longo do tempo.

Para os entusiastas de caminhadas em montanha, as geleiras do Parque Nacional Cerro Castillo são uma ótima opção. Chegar até elas exige percorrer rotas desafiadoras, mas as paisagens naturais deslumbrantes do parque compensam amplamente o esforço.

Geleira suspensa do Parque Nacional de Queulat: um dos principais marcos da Carretera Austral

A geleira mais emblemática da Patagônia chilena está localizada no Parque Nacional Queulat, um ponto turístico imperdível da Carretera Austral, a poucos quilômetros de Puyuhuapi.

Esta geleira é famosa por sua paisagem deslumbrante, pois fica suspensa em um penhasco de rocha negra e é cercada por floresta nativa. Parte de sua fama provém de sua impressionante cachoeira turquesa, que despenca da montanha na Lagoa de Tempanos.

Para apreciar essa atração, existem duas opções: uma trilha de dificuldade média-baixa que leva à margem da lagoa, ou outra de dificuldade média que sobe pela floresta até um mirante com vistas panorâmicas.

Se você planeja visitar o Parque Nacional de Queulat e sua geleira suspensa, lembre-se de que ele está aberto de terça a domingo, das 9h às 16h30, e que os ingressos devem ser adquiridos pelo site pasesparques.cl.

