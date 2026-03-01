El Niño Costeiro: março e abril com muita chuva no Peru e no Equador

O aquecimento do Pacífico junto à costa aumenta o risco de temporais no Peru e no Equador. Março e abril tendem a concentrar os episódios mais fortes, com enchentes deslizamentos e impactos no campo e nas cidades.

Chuvas intensas em poucas horas podem provocar alagamentos rápidos em áreas urbanas e sobrecarregar sistemas de drenagem.

O Pacífico não precisa “virar” um El Niño global para provocar estragos. Quando a água aquece acima do normal bem perto da costa, ela aumenta a evaporação e carrega a atmosfera com umidade, e isso costuma transformar pancadas comuns em temporais pesados, com raios, vento e muita chuva em pouco tempo.

No cenário atual, o aquecimento costeiro já aparece como o principal gatilho regional.

No Peru, comunicados oficiais apontam maior chance de precipitação entre normal e acima do normal no trimestre fevereiro–abril, com atenção especial para março e abril, além de risco hidrológico (rios reagindo rápido) e temperaturas do ar acima do padrão na costa norte.

Quando o mar esquenta perto da costa, a chuva muda de “modo”

O El Niño Costeiro é, essencialmente, um aquecimento concentrado no Pacífico leste, colado ao litoral de Peru e Equador. Essa faixa mais quente funciona como um “tanque extra” de energia: mais calor na superfície do oceano significa mais vapor d’água disponível para alimentar nuvens profundas, especialmente quando a circulação local favorece convergência de umidade.

Anomalias de temperatura da superfície do mar (°C) no Pacífico e Atlântico tropicais, evidenciando aquecimento costeiro no Pacífico leste associado ao padrão de El Niño Costeiro. Fonte: NOAA Coral Reef Watch.

Um detalhe importante é que esse padrão pode ocorrer mesmo com o Pacífico central ainda em transição. Os centros internacionais de monitoramento do ENOS projetam enfraquecimento da La Niña e passagem para neutralidade entre fevereiro e abril de 2026, o que ajuda a entender por que o sinal costeiro pode ganhar protagonismo regional sem necessariamente vir acompanhado de um El Niño clássico já estabelecido.

Março e abril: o que pode acontecer com as chuvas

Para março e abril, a expectativa mais realista não é “chover todos os dias”, e sim aumentar a frequência de episódios intensos. No Peru, a orientação oficial para fevereiro–abril indica chuva de normal a acima do normal na costa norte, com possibilidade de eventos de moderada a forte intensidade justamente em março e abril, além de indicação de caudais acima do normal e risco de cheias repentinas na vertente do Pacífico.

Precipitação acumulada prevista até 5 de março de 2026 (12 UTC), indicando volumes elevados no norte e oeste da América do Sul. Fonte: ECMWF.

Na prática, isso costuma se traduzir em alguns padrões bem característicos:

pancadas muito volumosas em poucas horas, alternadas com períodos de trégua;

alagamentos rápidos em áreas urbanas e transbordamentos pontuais;

rios menores subindo depressa após tempestades concentradas;

deslizamentos em encostas e bloqueios de estradas;

perdas no campo por encharcamento, erosão e aumento de doenças.

No Equador, o comportamento tende a ser mais “irregular no mapa”: uma província pode registrar volumes extremos enquanto áreas próximas têm chuva intermitente.

Reportagens recentes associam o mar cerca de 1 °C mais quente a episódios de chuvas intensas com trovoadas e rajadas, e indicam que o padrão pode sustentar instabilidade até o fim de fevereiro e início de março, um sinal consistente com um março ainda ativo e um abril que pode “esticar” o período chuvoso em algumas áreas se o aquecimento persistir.

Riscos principais e sinais que merecem atenção

Os impactos mais relevantes costumam aparecer em três frentes. A primeira é urbana: drenagem limitada e solo já saturado amplificam o efeito de uma tempestade curta. A segunda é hidrológica: quando a chuva vem concentrada, a resposta dos rios pode ser rápida, e isso eleva o risco em vales, margens e pontos de travessia.

A terceira é o relevo: encostas instáveis ficam mais suscetíveis quando o solo perde resistência por excesso de água.

O melhor “termômetro” para março e abril é observar persistência do aquecimento costeiro junto com janelas de instabilidade na previsão de curto prazo. Em anos com padrão costeiro ativo, um ou dois dias de sol não significam normalização: o risco costuma voltar em ondas.

E, quando volta, tende a ser mais intenso, por isso a preparação (limpeza de drenagem, atenção a áreas de encosta, rotas alternativas e monitoramento de alertas) faz diferença antes do pico da chuva, não durante.