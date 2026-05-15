Chuvas acima de 100 mm em 48 horas ameaçam 3 regiões do país neste fim de semana

Chuvas volumosas marcam o final de semana em 3 regiões do Brasil. As previsões indicam que os acumulados podem superar os 100 mm em apenas 48 horas.

Ciclone extratropical se forma neste domingo (17) e aumenta chances de chuvas intensas e tempestades sobre áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Neste final de semana, a formação de um ciclone extratropical e sua frente fria associada provocarão mudanças significativas no tempo em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Até que o sistema se consolide, o restante desta sexta-feira (15) terá pancadas de chuva previstas para o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Ciclone se forma neste final de semana

Nas primeiras horas de sábado (16), a tendência é de tempo nublado em pontos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com chuvas ocorrendo de forma específica em áreas do Paraná. A intensidade da chuva será fraca, sendo incapaz de provocar transtornos imediatos aos moradores do estado.

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Durante a manhã de sábado (16), a área de baixa pressão se alonga transformando o céu nublado em um cenário de nuvens carregadas com riscos de tempestades. Até o final da primeira metade do dia, chuvas moderadas acompanhadas de trovoadas são esperadas no sul do Mato Grosso do Sul e no noroeste do Paraná.

Previsão de precipitação para a noite deste sábado (16). A imagem mostra céu encoberto e áreas do MS e PR com chances de chuvas intensas.

O sul de São Paulo, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul também possuem previsão de pancadas de chuva para a manhã de sábado (16). Contudo, as precipitações nessas áreas devem ocorrer com fraca intensidade e de forma irregular.

Municípios do sul do Mato Grosso do Sul, noroeste do Paraná e sudoeste de São Paulo entram em alerta devido à possibilidade de tempestades. A previsão indica chances de chuvas intensas, trovoadas e queda de granizo, especialmente na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e o Paraná.

Mapa que mostra as áreas mais propícias a registrar tempestades durante a manhã de domingo (17).

Os alertas e preocupações estendem-se ao longo do domingo (17), com a persistência de chuvas volumosas e tempestades no sul e oeste do Mato Grosso do Sul e no oeste paranaense. Nessas localidades, há riscos de alagamentos, rajadas de vento, transbordamento de rios e prejuízos aos produtores rurais.

No período da tarde de domingo, o ciclone extratropical já estará consolidado, com sua frente fria atuando sobre os três estados do Sul, além de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Embora a intensidade varie entre as regiões, a atenção deve ser redobrada no Paraná e no Mato Grosso do Sul.

Mapa de chuva para a tarde de domingo (17), segundo o modelo ECMWF.

Áreas pontuais de Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso também têm previsão de tempestades com potencial para danos. Neste domingo (17), o corredor de umidade vindo do norte servirá como suporte para a manutenção de nuvens carregadas e chuvas volumosas.

Acumulados ultrapassam 100 mm em 48 horas

Como mencionado, Mato Grosso do Sul e Paraná serão as áreas mais afetadas pelas chuvas deste final de semana. Os dois estados merecem atenção especial devido à persistência das instabilidades, que gerarão grandes volumes acumulados em um período de 48 horas.

No Rio Grande do Sul, as chuvas se concentram nas porções norte e nordeste, com acumulados inferiores a 15 mm até o final de domingo (17). Já em Santa Catarina, o cenário muda: todo o estado deve registrar chuva, com acumulados chegando aos 45 mm no litoral norte.

No Paraná, o alerta é rigoroso para chuvas intensas e volumes elevados que podem causar grandes transtornos. A região centro-oeste do estado deve registrar mais de 70 mm, enquanto municípios próximos a Maringá/PR, Loanda/PR e Goioerê/PR podem superar os 100 mm.

Precipitação acumulada até o final da noite de domingo (17). Atenção aos volumes previstos para o MS e PR, onde superam os 100 mm.

O estado do Mato Grosso do Sul também enfrenta situação de alerta para transbordamentos e alagamentos urbanos e rurais. Nas porções sul e oeste do estado, os volumes previstos variam entre 50 mm e 144 mm, enquanto as demais áreas devem registrar até 30 mm.

No Sudeste, as chuvas serão menos volumosas na maior parte da região em comparação ao Sul. Os maiores acumulados devem ocorrer no sul e sudoeste de São Paulo, variando entre 30 mm e 65 mm, enquanto as demais áreas paulistas e mineiras terão volumes inferiores a 20 mm.