Frente fria e ar polar trazem semana de inverno atípico para SP e RJ

Ao longo desta semana, uma frente fria avança levando chuvas para grande parte de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além disso, logo após uma massa de ar frio vai ingressar, deixando as temperaturas mais baixas para esta época do ano. Mais previsão: Ar polar trará semana de inverno nos próximos dias

Nesta semana teremos condições atípicas para esta época do ano em parte de São Paulo e do Rio de Janeiro, com dias de chuva, frio e tempo nublado, visto que climatologicamente o outono tem um clima mais seco e diminuição das chuvas.

Isso se deve a uma frente fria que vai avançar ao longo desta semana de forma mais costeira pela região, formando instabilidades especialmente na parte leste dos estados.

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Além disso, logo após uma nova massa de ar frio, de origem polar, irá ingressar na região, deixando as temperaturas abaixo da média nos estados. Mas vale destacar aqui que este frio não será intenso quanto o da semana passada.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Semana de tempo nublado, chuva e frio em parte de SP e RJ

A passagem do sistema frontal pela costa do Sudeste vai deixar o tempo bem fechado, com chuvas que em alguns momentos podem ser intensas e com temporais isolados.

Ao longo desta terça-feira (19), já desde a manhã, são esperadas chuvas fracas a moderadas em grande parte de São Paulo, com exceção de áreas do sul, e no Rio de Janeiro. Durante a tarde, podem ocorrer pancadas e temporais isolados no estado fluminense. À noite, a chuva fica mais concentrada no Rio de Janeiro.

Esta semana será de tempo nublado e friozinho em São Paulo e no Rio de Janeiro, com chuvas fracas a moderadas ao longo do dia, mas com alguns períodos de maior intensidade.

Na quarta-feira (20), a partir da tarde são esperadas chuvas fracas, isoladas e passageiras em São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro podem ocorrer pancadas pontualmente mais fortes, inclusive à noite também. Entre a tarde e à noite, podem ocorrer temporais isolados em áreas do norte paulista, próximo à divisa com Minas Gerais, e no Rio de Janeiro.

Na quinta-feira (21), com o afastamento da frente fria, a circulação marítima (ventos) é que vai trazer chuva fraca e rápida na faixa litorânea de São Paulo e no Rio de Janeiro. Não há riscos de temporais.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para terça-feira (19) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (22), a presença de nebulosidade continua nos dois estados, e as condições para chuvas diminuem no Rio de Janeiro. No entanto, em São Paulo a instabilidade retorna de forma mais significativa no fim do dia na porção sul.

A capital paulista deve ter uma terça-feira (19) com céu variando de encoberto a nublado ao longo do dia, e chuva fraca/garoa a qualquer momento. Na quarta (20) e na quinta-feira (21), a cidade terá céu com muitas nuvens, mas podem ocorrer algumas aberturas de sol; a chance de chuva é baixa, mas não se pode descartar alguma garoa passageira. E na sexta (22) o dia será de muitas nuvens com momentos de chuva e garoa, especialmente à noite.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quinta-feira (21) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital fluminense terá céu encoberto ou nublado e com chuvas fracas ao longo desta semana, com risco de temporais isolados na terça-feira (19). A sexta (22) será de céu com muitas nuvens mas baixo potencial para chuva.

As áreas mais próximas da costa de SP e do RJ, além da Região Serrana do Rio, devem sentir mais o ar frio, com sensação térmica mais amena e até de frio em algumas localidades.

Além disso, a massa de ar frio vai deixar as manhãs frias e as tardes com temperaturas mais amenas em parte dos estados, e até com sensação de friozinho durante o dia em algumas localidades da faixa leste de São Paulo e em áreas elevadas do Rio de Janeiro.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para quinta-feira (21) às 6h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo desta semana, as temperaturas mínimas ficam abaixo dos 16°C em praticamente todo o estado de São Paulo, atingindo os 11°C no sul, na sub-região de Itapetininga. No Rio de Janeiro, mínimas entre 14°C-16°C em áreas do sul e na Região Serrana, podendo atingir os 11°C nos seus pontos mais elevados.

As tardes terão temperaturas mais amenas e até frio no leste de São Paulo e na região Serrana do Rio, com as localidades registrando máximas entre 12°C e 16°C, como é o caso de Petrópolis, RJ (14°C), Ribeirão Branco, SP (14°C) e Campos de Cunha, SP (12°C).

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para sexta-feira (22) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Em São Paulo capital, as mínimas ao longo desta semana variam de 13°C a 15°C e as máximas de 18°C a 20°C. Já na capital fluminense, mínimas entre 19°C e 21°C, e máximas na casa dos 23°C.