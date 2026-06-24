Frio congelante continua e INMET coloca quase 900 municípios em alerta para geadas

Uma forte massa de ar polar avançou pelo país e derrubou as temperaturas. O frio congelante continua nesta quinta-feira, e o INMET mantém o alerta de geada para centenas de municípios. Veja também: Onda de frio garante os dias mais frios do ano em 4 regiões e 14 estados; confira

A forte massa de ar polar que avançou sobre o Centro-Sul do Brasil continua intensa e promete manter as temperaturas baixas até o final da semana. A manhã desta quarta-feira (24) já registrou marcas negativas na Serra Gaúcha, Serra Catarinense e em áreas do sudoeste do Paraná.

A expectativa é de que o frio persista com força total nesta quinta-feira (25). Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo para geadas em 879 municípios, dos quais 382 estão sob alerta laranja. Confira os estados afetados:

Rio Grande do Sul (amarelo e laranja)

Santa Catarina (amarelo e laranja)

Paraná (amarelo e laranja)

Mato Grosso do Sul (amarelo)

A seguir, acompanhe em detalhes a previsão do tempo para as áreas atingidas por essa intensa massa de ar polar.

Tardes frias: Máximas não passam dos 15°C no Sul do país

A massa de ar polar continua atuando nos próximos dias com maior intensidade sobre a Região Sul do Brasil. O modelo ECMWF mostra que nem mesmo as temperaturas máximas, comumente registradas no período da tarde, irão subir tanto.

Mapa mostra temperaturas baixas na tarde desta quarta-feira (24).

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina as temperaturas não devem superar os 15°C em grande parte dos territórios. Nas áreas de serra, os termômetros ficam ainda mais baixos chegando a apenas 10°C. No estado do Paraná e partes do Centro-Oeste e Sudeste, as temperaturas variam entre 17 e 21°C.

As tardes com temperaturas baixas se mantêm na Região Sul até a sexta-feira (26), mas já dando sinais de elevação. No Centro-Oeste e Sudeste, a quinta (25) continuará com temperaturas amenas, contudo, em uma menor área. Isto porque a massa de ar polar começa a perder força a partir da tarde de amanhã (25).

Madrugadas geladas: Termômetros podem chegar aos -8°C

O frio será sentido de forma mais intensa durante as manhãs. Nesta quinta (25) e sexta-feira (26) os termômetros permanecem abaixo dos 5°C no Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina, além do oeste e sudoeste do Paraná. Nessas áreas há alertas para geadas com intensidade entre fraca e moderada.

A previsão indica temperaturas abaixo de 0°C na Serra Gaúcha, Catarinense e outras áreas do Sul do Brasil.

Nesta quinta (25) geadas fortes poderão ser registradas entre as Serras Gaúcha e Catarinense que terão mais um dia com termômetros entre -5°C e 0°C. Claro que, próximo à superfície este valor poderá ser ainda menor, ficando entre -6°C e -8°C. Além da serra, municípios da região central de Santa Catarina e sul do Paraná, também tem previsão de amanhecer abaixo de 0°C.

Enquanto que na sexta-feira (26), as temperaturas negativas afetam uma menor área, ficando concentrada nas porções mais altas do Sul do Brasil. Região que ainda terão o registro de geadas de forte intensidade.

Mapa mostra ar frio sobre o Centro-Sul do Brasil nesta quinta-feira (25).

No Centro-Oeste também há alerta para geadas, em especial no sul do Mato Grosso do Sul. A região de Dourados/MS, Naviraí/MS e Amambaí/MS tem possibilidade de mínimas inferiores a 5°C, o que já permite a formação de uma fina camada de gelo.

Embora 879 municípios já estejam sob alerta oficial de geada nesta quinta-feira (25), o modelo europeu ECMWF acende um sinal amarelo de que o número de cidades afetadas pode ser ainda maior. Isso porque o frio se espalha por praticamente todo o Rio Grande do Sul e boa parte do Paraná, ampliando a área de risco.