A tecnologia que você usa todo dia também tem nome de mulher: cinco engenheiras que mudaram o mundo
Da Ponte do Brooklyn aos sistemas que tornaram possível a computação moderna, essas mulheres desafiaram as convenções de sua época, e suas invenções ainda nos cercam.
Antes de o Wi-Fi conectar residências, escritórios e cafeterias; antes de grandes pontes se tornarem ícones urbanos; antes mesmo de a engenharia ser sinônimo de inovação global, havia mulheres projetando soluções que transformariam o cotidiano — embora quase ninguém soubesse seus nomes.
Durante décadas, os nomes encontrados nos manuais de engenharia eram predominantemente masculinos. No entanto, em meio a cálculos, projetos e laboratórios, algumas mulheres avançaram discretamente, deixando um legado de soluções que sustentam grande parte do mundo moderno.
Hedy Lamarr: a atriz que ajudou a criar a base para o Wi-Fi
Pode parecer a história de dois mundos que não se misturam. Nas telas, Hedy Lamarr era uma estrela de Hollywood. Fora delas, trabalhava em uma ideia que transformaria as comunicações.
Juntamente com o compositor George Antheil, ela desenvolveu um sistema de transmissão por "salto de frequência", projetado para dificultar a interceptação de sinais durante a Segunda Guerra Mundial.
Sua proposta não foi implementada imediatamente. No entanto, com o tempo, aquele princípio técnico revelou-se fundamental para o desenvolvimento de tecnologias sem fio que hoje fazem parte do cotidiano.
Emily Warren Roebling: a mulher que sustentou a Ponte do Brooklyn
Quando seu marido, o engenheiro-chefe da Ponte do Brooklyn em Nova Iorque (EUA), adoeceu durante a construção, Emily Warren Roebling assumiu uma tarefa inesperada: coordenar o projeto técnico sem deter o título oficial de engenheira.
Ela estudou cálculo e resistência dos materiais, e supervisionou todas as etapas da construção por mais de uma década.
O resultado foi uma das pontes mais icônicas do mundo. Mas seu nome levou muito mais tempo para surgir na história da engenharia.
Ada Lovelace: a primeira programadora da história
No século XIX, Ada Lovelace fez algo incomum para a sua época: ela idealizou uma máquina capaz de realizar mais do que apenas cálculos.
Ao estudar a "Máquina Analítica" de Charles Babbage, ela escreveu uma série de instruções que hoje são consideradas o primeiro algoritmo da história.
Sua ideia mudou a forma como as máquinas eram compreendidas, deslocando a perspectiva de vê-las como meras ferramentas de cálculo para encará-las como sistemas capazes de processar informações de maneira criativa.
Lillian Gilbreth: Engenharia aplicada ao cotidiano
Engenheira industrial e psicóloga, Lillian Gilbreth revolucionou a maneira como o trabalho humano é compreendido.
Ela estudou movimentos, tempos e ergonomia para tornar os processos industriais mais eficientes, mas também aplicou suas ideias ao cotidiano — da cozinha ao design de eletrodomésticos modernos. Muitos dos sistemas atuais de organização do trabalho têm origem em suas pesquisas.
Katherine Johnson: Os cálculos que levaram os humanos à Lua
Na corrida espacial, as equações eram tão importantes quanto os foguetes.
Katherine Johnson foi uma das matemáticas que calcularam trajetórias cruciais para as missões da NASA, incluindo o voo da Apollo 11.
Numa altura em que o seu trabalho nem sempre era visível, os seus cálculos foram decisivos para garantir a segurança dos astronautas.
Um legado que segue em construção
Estas cinco histórias não são exceções isoladas; elas fazem parte de uma rede mais ampla de mulheres que sustentaram — e continuam a sustentar — a engenharia moderna.
Hoje, iniciativas como o Dia Internacional da Mulher na Engenharia nos lembram que a disparidade de gênero nessa área permanece significativa. Em alguns países, as mulheres representam menos de 20% dos profissionais de engenharia.
Toda vez que uma ponte é erguida, um algoritmo toma uma decisão ou um dispositivo se conecta sem fio, há uma história técnica por trás — e, muitas vezes, uma história não contada também.
Estas cinco engenheiras mudaram o mundo e ajudaram a projetar aquele em que vivemos hoje, tudo isso sem ocupar o centro das atenções.
Referência da notícia
Engineering Management. (2025). 25 of the Most Innovative Female Engineers in History.
International Women in Engineering Day. (2026). About INWED.