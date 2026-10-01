Frentes frias não dão trégua: muita chuva, tempestades e frio; confira a previsão

Os próximos dias continuarão sob a atuação de várias frentes frias. Os sistemas frontais mantêm as instabilidades e provocam muitas chuvas, aumentando os riscos de tempestades e transtornos, além de trazer bastante frio.

Os primeiros dias de outubro serão marcados pela atuação de sistemas frontais sobre áreas do Centro-Sul do Brasil. Até a sexta-feira (2), uma frente fria segue atuando sobre o Sudeste. No entanto, a partir do final de semana, um novo ciclone se forma e sua frente fria irá provocar uma nova rodada de chuvas intensas e tempestades sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Sexta-feira: frente fria provoca tempestades e ar frio diminui temperaturas

Uma frente fria atua em áreas do Sudeste e Centro-Oeste do país desde quarta-feira (30), provocando chuvas intensas e tempestades em diversos municípios. Entre a noite de hoje (1) e a madrugada de sexta-feira (2), o sistema frontal segue avançando e afeta os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e Rondônia.

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Amanhã (2), há maior potencial para a ocorrência de tempestades em áreas do Vale do Rio Doce (MG), norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, áreas pontuais de Goiás e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Pancadas de chuva com intensidade leve a moderada estão previstas para o litoral paulista e fluminense, sul de Minas Gerais e centro de Mato Grosso.

Mapa de temepratura previsto para o amanhecer desta sexta-feira (2).

Além dos alertas para tempestades, o avanço do sistema traz a presença de ar frio, o que deixa as temperaturas baixas na tarde desta sexta-feira (2). As mínimas ficam inferiores a 10°C em boa parte do Rio Grande do Sul e áreas da Serra Catarinense. Já as máximas não superam os 22°C do leste gaúcho ao sul do Rio de Janeiro.

Sábado: alerta de tempestades afeta diversos estados

Antecedendo as eleições, o sábado (3) tem previsão de chuvas espalhadas pelo Brasil, de Norte a Sul. Até o final da manhã, as chuvas permanecem intensas sobre o leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, gerando alertas por conta do grande volume acumulado, que pode superar os 70 mm em diversos pontos.

Previsão de precipitação e nebulosidade para a tarde de sábado (3).

Enquanto isso, no Sul do Brasil, um ciclone extratropical começa a se formar e já aumenta as chances de chuvas intensas nas cidades próximas à divisa com o Uruguai e a Argentina. À tarde, as chuvas ganham terreno e afetam estados de todas as cinco regiões do país, com destaque para o Rio Grande do Sul, onde há riscos de tempestades com fortes rajadas de vento e queda de granizo.

Sobre o Sudeste, Centro-Oeste, Região Norte e o oeste do Nordeste, a previsão é de chuvas fracas a moderadas na sua grande maioria. No entanto, não estão descartadas tempestades pontuais, principalmente no Sudeste.

Densidade de raios mostra áreas mais propícias a tempestades neste sábado (3).

Ao final da noite de sábado (3), o ciclone estará consolidado e sua frente fria avança pelo Sul do Brasil, deixando inúmeros municípios sob alerta para chuvas intensas e transtornos. Além disso, não está descartada a ocorrência de granizo.

Domingo: eleições e chuvas intensas pelo Brasil

A segunda frente fria que avança pelo Brasil nesta semana provoca chuvas intensas e temporais desde a madrugada, afetando áreas do leste do Rio Grande do Sul, região central de Santa Catarina, boa parte do Paraná e o centro-sul de Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, instabilidades atuam sobre o norte de Goiás, sul do Pará e áreas pontuais do oeste da Bahia, Tocantins e Minas Gerais.

Previsão de precipitação e vento em superfície para o domingo (4).

Entre a manhã e a tarde de domingo (4), durante o horário de votação, as chuvas ocorrem em diversas localidades do Brasil:

Região Sul: chuvas pontuais em Santa Catarina e no Paraná.

Região Sudeste: riscos de chuvas intensas e temporais , com destaque para Minas Gerais, onde há maiores chances de transtornos.

, com destaque para Minas Gerais, onde há maiores chances de transtornos. Região Centro-Oeste: potencial para tempestades em Goiás e no sul de Mato Grosso.

Há também previsão de pancadas de chuva moderadas nos estados de Rondônia, Tocantins, Pará e Amazonas, além do litoral nordestino, oeste da Bahia e sul do Maranhão.

Segunda-feira: chuvas continuam e temperatura diminui

Na segunda-feira (5), o modelo ECMWF prevê o retorno das chuvas na Região Sul, com a atuação de um intenso canal de umidade. A previsão mostra a atuação de um cavado que se estende do sul do Paraguai ao nordeste gaúcho, afetando a porção norte do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. As chuvas intensas podem vir acompanhadas de queda de granizo.

Intenso corredor de umidade atua sobre áreas do Centro-Oeste e Sul do Brasil na segunda-feira (5).

Com o passar das horas, a instabilidade ganha força e afeta outros estados, como Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Durante a tarde, não estão descartadas as chances de temporais nesses estados e, consequentemente, riscos de alagamentos, transbordamentos de rios e danos às lavouras, devido aos dias consecutivos de chuvas intensas.

O frio de segunda-feira (5) fica concentrado sobre o leste da Região Sul. Os termômetros não superam os 20°C em Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). A tarde também será fria no interior paulista, mineiro e no sul mato-grossense, com termômetros na casa dos 24°C.

Terça-feira: sol volta a aparecer e frente fria perde força

A frente fria perde força ao longo da terça-feira (6), mas ainda será capaz de promover pancadas de chuva sobre o Sudeste, em especial no leste de São Paulo, Triângulo Mineiro, e no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Áreas pontuais de Goiás também devem registrar pancadas de chuva de leve intensidade, incluindo o Distrito Federal.

Previsão de presença de nuvens e chuva para a tarde de terça-feira (6).

O sol volta a aparecer de maneira tímida sobre Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e áreas pontuais de Minas Gerais. No Espírito Santo, a previsão é de tempo estável com algumas nuvens. Na Região Sul, o tempo fica parcialmente nublado, com pancadas de chuva concentradas no Paraná.