Energias renováveis ​​bateram recorde em 2025, mas o mundo ainda estão longe da meta climática para 2030

O mundo adicionou mais capacidade de energia renovável em 2025 do que nunca, mas, segundo um novo relatório da IRENA, o ritmo ainda está longe de ser suficiente para cumprir o compromisso assumido pelos países na COP28.

A capacidade global de energia renovável continuou a crescer a um ritmo recorde, mas pesquisadores alertaram que a implementação ainda precisa quase dobrar para atingir a meta de triplicar a capacidade até 2030.

Lee Bell Meteored Reino Unido 30/09/2026 19:06 4 min

Na cúpula do clima COP28, realizada em Dubai em 2023, mais de 100 países assinaram um compromisso de triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030, ganhando destaque no noticiário mundial.

Esse foi um dos principais marcos das negociações e, a boa notícia é que a iniciativa parece ter funcionado até agora, já que as fontes renováveis continuaram crescendo desde então.

A informação consta em um novo relatório elaborado pela Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), pela Presidência da COP31 e pela Global Renewables Alliance, indicando que o mundo adicionou um volume recorde de 690 gigawatts de capacidade de energia renovável em 2025. No entanto, o relatório também aponta que isso ainda não é suficiente.

Ainda falta mais da metade do caminho

O relatório constatou que, para realmente cumprir a meta de triplicar a capacidade de energia renovável, o mundo precisaria instalar, em média, cerca de 1.200 GW de nova capacidade renovável a cada ano até 2030. Ou seja, basicamente, o ritmo atual precisa quase dobrar.

A capacidade global total de energia renovável atingiu 5,15 terawatts no final de 2025, segundo o relatório. A meta necessária para cumprir o compromisso é de 11,2 TW, o que significa que o mundo ainda não chegou nem à metade do caminho, restando poucos anos para o prazo final.

O relatório também destacou a necessidade de investimentos muito mais rápidos em redes elétricas, armazenamento e eficiência energética, para que a nova geração renovável possa ser utilizada de forma eficaz.

O relatório constatou que não são apenas as energias renováveis que estão ficando para trás. A eficiência energética também está aquém do necessário: a intensidade energética deve melhorar cerca de 2% em 2025 — aproximadamente metade da taxa de 4% ao ano exigida para cumprir os compromissos de dobrar a eficiência.

"As energias renováveis ainda podem reduzir essa lacuna até 2030, mas a eficiência energética está atrasada, a demanda por eletricidade cresce mais rápido do que o previsto e a infraestrutura da rede não tem acompanhado esse ritmo", afirmou Francesco La Camera, diretor-geral da IRENA.

O problema da rede

A questão das redes elétricas é fundamental. Segundo o relatório, será necessário investir, em média, quase US$ 1 trilhão por ano nas redes entre 2026 e 2030 — valor quase duas vezes superior aos US$ 525 bilhões gastos em 2025. Não faz muito sentido investir pesado em energia solar e eólica se não houver como levar a eletricidade para onde ela é necessária.

Ben Backwell, presidente da Global Renewables Alliance, afirmou que os governos precisam "tornar as energias renováveis uma prioridade econômica nacional", o que inclui expandir as redes elétricas, ampliar a capacidade de armazenamento e eletrificar residências, transportes e a indústria.

Referência da notícia IRENA via Reuters. (September 2026). Global renewable deployment must double to hit 2030 climate target, report says.



