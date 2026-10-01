Canela em plantas: para que serve e o erro que pode danificá-las

Você provavelmente tem canela em casa, mas talvez não saiba que ela também pode ser usada em suas plantas. O segredo é saber quando ela pode ajudar e quando é melhor evitá-la.

A canela contém compostos com propriedades interessantes para o jardim, mas usar uma quantidade maior não significa que ela protegerá melhor as nossas plantas.

Se você tem plantas em casa, provavelmente já se deparou com a dica popular de usar canela em pó nelas. Mofo na terra? Canela. Podou um galho? Um pouco de canela. Acha que há um problema com fungos? Canela de novo. Pode parecer que esse ingrediente comum da cozinha consegue resolver praticamente qualquer problema no jardim.

É por isso que a canela se tornou um dos remédios caseiros mais populares para o cuidado com as plantas. Alguns desses truques têm embasamento científico, embora muitos outros tenham sido exagerados ao longo do tempo. Portanto, antes de pegar o pote na cozinha, vale a pena saber quando a canela pode ajudar e quando não.

A canela contém um composto chamado cinamaldeído, responsável por grande parte de seu aroma característico, bem como por algumas de suas propriedades. Ela tem sido estudada por sua capacidade de inibir o crescimento de certos fungos, o que explica, em parte, sua reputação na jardinagem.

Isso se torna especialmente importante quando há umidade excessiva ou após vários dias de chuva. O solo demora mais para secar, o que pode fazer com que as raízes sofram com o excesso de água. Se o vaso permanecer úmido por muito tempo, também podem surgir fungos, odores desagradáveis e apodrecimento.

É aí que entra um dos erros mais comuns: ver mofo ou fungos e aplicar canela, presumindo que isso resolverá o problema. Se o solo estiver encharcado, com má drenagem ou circulação de ar inadequada, a canela não resolverá a causa do problema. O primeiro passo é identificar a origem do excesso de umidade e corrigi-lo.

Então, a canela funciona ou não? Ela pode ser útil, mas não é uma solução para tudo. O segredo está em saber quando usá-la, aplicar a quantidade certa e entender o que a sua planta realmente precisa antes de recorrer a remédios caseiros.

O que a canela realmente pode fazer pelas suas plantas

A reputação da canela não surgiu inteiramente da internet. Essa especiaria pode ter algumas aplicações úteis no jardim, especialmente contra certos tipos de mofo, mas é importante compreender suas limitações.

Uma pequena quantidade pode ser útil em algumas situações, mas não serve como tratamento para todas as doenças das plantas. Se as raízes já estiverem apodrecendo ou a planta apresentar uma infecção avançada, polvilhar canela sobre o solo não fará milagres.

Antes de aplicar qualquer remédio caseiro, verifique a mistura de solo, a drenagem e os níveis de umidade; muitas vezes, é aí que o verdadeiro problema começa.

Outro uso comum da canela é aplicá-la sobre os cortes de poda. Não é necessário cobrir a planta inteira nem encher o solo de canela; basta aplicar uma pequena quantidade diretamente no corte para ajudar a proteger a área exposta.

O mesmo vale para o substrato. Se notar mofo na superfície, verifique o nível de umidade da terra antes de adicionar canela. Insira o dedo alguns centímetros no solo e, se ainda o sentir úmido, aguarde antes de regar novamente. Além disso, certifique-se de que os furos de drenagem do vaso não estejam obstruídos e evite deixar água acumulada no pratinho.

Vasos pequenos perdem umidade muito mais rápido do que os grandes; por isso, duas plantas posicionadas lado a lado podem não precisar ser regadas ao mesmo tempo.

Isso se torna ainda mais importante após vários dias de chuva. Nesse momento, em vez de adicionar mais produtos ou tratamentos, suas plantas precisam que o solo seque para que as raízes voltem a receber oxigênio. Se possível, proteja os vasos da chuva direta e coloque-os em um local com boa circulação de ar.

O problema não é a canela — é tentar resolver tudo com ela

Imagine que está chovendo há vários dias e você encontra uma camada esbranquiçada sobre o solo. Você adiciona uma quantidade generosa de canela, o problema visível desaparece e você continua regando normalmente. Esse é exatamente o erro: o excesso de umidade ainda está lá.

As raízes também precisam de ar. O solo que permanece encharcado por muito tempo pode danificá-las e favorecer o apodrecimento.

Os primeiros sinais de alerta geralmente são fáceis de identificar. Folhas amareladas, caules moles, crescimento lento, solo que permanece úmido e um odor desagradável vindo do substrato são fatores que exigem atenção. Nesses casos, é preciso verificar as raízes, a drenagem e a frequência de rega, em vez de simplesmente adicionar mais canela.

Durante a estação chuvosa, evite regar as plantas apenas por uma questão de calendário e esvazie os pratinhos onde a água possa ter se acumulado sob os vasos. Também é fundamental utilizar um substrato bem aerado e com boa drenagem.

Se detectar uma doença em estágio avançado, identifique o problema antes de aplicar qualquer produto, pois nem todos os fungos são combatidos da mesma maneira, e nem tudo o que é branco e aparece no vaso é necessariamente prejudicial.

. Use-a apenas quando realmente necessário e em pequenas quantidades. Se o solo estiver encharcado, melhore primeiro a drenagem e deixe-o secar. Isso ajudará muito mais do que despejar meio pote de canela no vaso.