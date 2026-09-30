Temporais com mais de 100 km/h causam destruição no PR, viram aviões e deixam um morto; veja imagens
Temporais com fortes ventos atingiram o Paraná entre ontem (29) e a madrugada desta quarta-feira (30), e destruíram hangares, tombaram aviões e deixaram uma vítima. Há ainda registros de alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia.
Fortes tempestades com chuva intensa e rajadas de vento provocaram destruição em diferentes municípios do Paraná entre a tarde da terça-feira (29) e a madrugada desta quarta (30).
Há registros de destelhamentos, alagamentos, quedas de árvores e falta de energia elétrica. Em Toledo, oeste do estado, os ventos passaram dos 100 km/h. Acompanhe abaixo mais informações dos estragos deixados no estado paranaense.
Temporais e ventos fortes deixam rastro de destruição no PR
Em Toledo, no oeste do estado, as intensas rajadas de vento destruíram hangares do Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho e lançaram estruturas metálicas e partes de coberturas sobre a PR-182. Os destroços atingiram pelo menos quatro veículos e provocaram a interdição da rodovia nos dois sentidos. Além disso, vários aviões de pequeno porte dentro do aeroporto foram tombados.
Mas a chuva forte também entrou no terminal de passageiros e provocou alagamentos. Equipes trabalharam durante a madrugada na retirada da água acumulada no prédio.
Impactos também foram registrados nas proximidades do aeroporto do município. A rodovia que liga o terminal à cidade ficou interrompida devido à quantidade de árvores derrubadas.
Veja abaixo vídeos divulgados na rede social X (antigo Twitter) que mostra os estragos deixados no hangar:
O forte vendaval também provocou grandes danos estruturais no complexo do parque tecnológico Biopark, entre Toledo e Assis Chateaubriand.
A estrutura de um barracão que estava em construção foi arrancada e lançada contra outros dois barracões, causando danos de diferentes proporções. Além da estrutura arrancada, paredes desabaram durante o vendaval. Felizmente, não há registros de feridos.
Umuarama, no noroeste do estado, amanheceu nesta quarta-feira (30) com árvores e postes caídos, veículos danificados, vias bloqueadas e imóveis sem energia após o forte temporal que atingiu o município na tarde de ontem (29). Equipes de obras e manutenção, técnicos e eletricistas da Copel atuam na recomposição da rede elétrica.
Nesta cidade, um homem de 42 morreu após ser atingido pela cobertura de uma quadra de tênis que desabou durante o temporal, outro homem que estava na mesma quadra ficou gravemente ferido e uma mulher ficou ferida após ser atingida pela estrutura de uma empresa onde tentava se proteger da tempestade.
De acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apresentados pela Defesa Civil, a rajada máxima registrada em Umuarama foi de 101,5 km/h.
Em Novo Sarandi, os ventos arrancaram a cobertura da garagem e da lavanderia de uma residência ocupada por um casal e três crianças. Ninguém ficou ferido. A cobertura atingiu o telhado da casa e danificou calhas, fazendo com que a chuva entrasse nos cômodos do imóvel.
Em Medianeira, também no Oeste, queda de granizo e fortes ventos deixaram mais de 250 casas destelhadas e cerca de mil pessoas desalojadas. Em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, os temporais provocaram quedas de árvores, destelhamentos de casas e falta de energia.
Os fortes temporais também atingiram outros municípios como São Miguel do Iguaçu, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon e Cascavel, deixando principalmente transtornos como alagamentos e destelhamentos.
Referências da notícia
Rocha, S. (2026). VÍDEO: Vendavais com rajadas acima de 100 km/h causam morte e viram aviões no Paraná.
Fernandes, M. (2026). Temporal com ventos acima de 100 km/h deixa um morto, desalojados e causa estragos no Paraná.
Redação Gazeta de Toledo. (2026). Vendaval deixa rastro de destruição em Toledo: aeroporto tem hangares destruídos, aeronaves são atingidas e temporal causa danos no Biopark e no interior.