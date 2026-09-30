Temporais com mais de 100 km/h causam destruição no PR, viram aviões e deixam um morto; veja imagens

Temporais com fortes ventos atingiram o Paraná entre ontem (29) e a madrugada desta quarta-feira (30), e destruíram hangares, tombaram aviões e deixaram uma vítima. Há ainda registros de alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia.

Hangar de aeroclube ficou totalmente destruído em Toledo, no oeste paranaense, devido aos fortes ventos. Crédito: Prefeitura de Toledo.

Fortes tempestades com chuva intensa e rajadas de vento provocaram destruição em diferentes municípios do Paraná entre a tarde da terça-feira (29) e a madrugada desta quarta (30).

Há registros de destelhamentos, alagamentos, quedas de árvores e falta de energia elétrica. Em Toledo, oeste do estado, os ventos passaram dos 100 km/h. Acompanhe abaixo mais informações dos estragos deixados no estado paranaense.

Temporais e ventos fortes deixam rastro de destruição no PR

Em Toledo, no oeste do estado, as intensas rajadas de vento destruíram hangares do Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho e lançaram estruturas metálicas e partes de coberturas sobre a PR-182. Os destroços atingiram pelo menos quatro veículos e provocaram a interdição da rodovia nos dois sentidos. Além disso, vários aviões de pequeno porte dentro do aeroporto foram tombados.

Segundo informações, as rajadas de vento em Toledo chegaram a 112,5 km/h em uma estação meteorológica localizada a oeste do aeroporto da cidade.

Mas a chuva forte também entrou no terminal de passageiros e provocou alagamentos. Equipes trabalharam durante a madrugada na retirada da água acumulada no prédio.

Impactos também foram registrados nas proximidades do aeroporto do município. A rodovia que liga o terminal à cidade ficou interrompida devido à quantidade de árvores derrubadas.

Veja abaixo vídeos divulgados na rede social X (antigo Twitter) que mostra os estragos deixados no hangar:

Toledo/PR

30/09/2026



Aeroporto, destruição imensa...



Fenômeno sob análise. pic.twitter.com/QELAuIB1G4 — TEMPO OESTE (@TempoOeste) September 30, 2026

O forte vendaval também provocou grandes danos estruturais no complexo do parque tecnológico Biopark, entre Toledo e Assis Chateaubriand.

A estrutura de um barracão que estava em construção foi arrancada e lançada contra outros dois barracões, causando danos de diferentes proporções. Além da estrutura arrancada, paredes desabaram durante o vendaval. Felizmente, não há registros de feridos.

Barracão foi destruído nas dependências do Biopark em Toledo. Crédito: Divulgação/Redes Sociais.

Umuarama, no noroeste do estado, amanheceu nesta quarta-feira (30) com árvores e postes caídos, veículos danificados, vias bloqueadas e imóveis sem energia após o forte temporal que atingiu o município na tarde de ontem (29). Equipes de obras e manutenção, técnicos e eletricistas da Copel atuam na recomposição da rede elétrica.

Nesta cidade, um homem de 42 morreu após ser atingido pela cobertura de uma quadra de tênis que desabou durante o temporal, outro homem que estava na mesma quadra ficou gravemente ferido e uma mulher ficou ferida após ser atingida pela estrutura de uma empresa onde tentava se proteger da tempestade.

Árvores e postes foram derrubados durante forte temporal nesta terça-feira (29) em Umuarama. Crédito: Divulgação Redes Sociais.

De acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apresentados pela Defesa Civil, a rajada máxima registrada em Umuarama foi de 101,5 km/h.

Em Novo Sarandi, os ventos arrancaram a cobertura da garagem e da lavanderia de uma residência ocupada por um casal e três crianças. Ninguém ficou ferido. A cobertura atingiu o telhado da casa e danificou calhas, fazendo com que a chuva entrasse nos cômodos do imóvel.

Em Medianeira, também no Oeste, queda de granizo e fortes ventos deixaram mais de 250 casas destelhadas e cerca de mil pessoas desalojadas. Em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, os temporais provocaram quedas de árvores, destelhamentos de casas e falta de energia.

Os fortes temporais também atingiram outros municípios como São Miguel do Iguaçu, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon e Cascavel, deixando principalmente transtornos como alagamentos e destelhamentos.