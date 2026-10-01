Um avião caça-furacões da NOAA penetrou no olho do devastador furacão Polo e o vídeo é impressionante

Acompanhe o NOAA Corps enquanto o alferes Josh Murdock voa diretamente para o olho do furacão Polo. Testemunhe as intensas estruturas em nuvem e as condições atmosféricas deste poderoso ciclone sobre o Oceano Pacífico.

Quando pensamos num furacão de categoria 5, imaginamos ventos violentos, chuva torrencial e um céu em caos. Mas, do outro lado da parede do olho, o cenário muda repentinamente. Surge um claro de céu azul rodeado por torres de nuvens que se elevam até onde a vista não alcança. Era assim que se via o olho do furacão Polo a partir de um avião caça-furacões da NOAA.

A 22 de setembro, quando um avião da NOAA investigou o Polo, o Centro Nacional de Furacões (NHC) informou que o ciclone, na altura um furacão de categoria 5, apresentava ventos máximos sustentados próximos dos 285 quilômetros por hora e uma pressão central de 892 hPa.

Em torno dessa zona de calma, local e momentânea, o furacão continua a girar. A parede do olho envolve-o como um anel de tempestades onde se concentram alguns dos ventos mais intensos do sistema. E para chegar à relativa quietude do centro, os aviões de reconhecimento têm de atravessar essa zona de nebulosidade e turbulência.

A calma no meio da tempestade

O olho é a região central de um furacão. Aí, as condições podem ser relativamente calmas e até permitir ver parte do céu. Mas essa calma tem um limite muito claro. À sua volta encontra-se a parede do olho, que, vista de um avião, parece torres de poderosas nuvens de tempestade que se elevam.

Os furacões muito intensos costumam ter olhos pequenos e bem definidos, mas o tamanho do olho, por si só, não indica a sua força.

O contraste ajuda a compreender por que razão a imagem é tão impressionante. A imagem captada pela câmara é um momento de pausa num sistema que continua em movimento.

O que procuravam os caçadores de furacões no Polo?

A missão decorreu enquanto Polo atingia a sua máxima intensidade sobre o Pacífico mexicano. Os caçadores de furacões entram nestas tempestades para medir o que se passa por baixo das suas nuvens, para além do que uma imagem de satélite consegue mostrar.

Os seus instrumentos registam a estrutura do ciclone e a tripulação lança sondas que recolhem dados sobre o vento, a pressão, a temperatura e a humidade à medida que descem. Essas informações ajudam os meteorologistas a avaliar a sua intensidade e a melhorar as previsões.

Um furacão que mudava por dentro

No caso de Polo, as medições permitiram acompanhar uma mudança que não era evidente apenas pela beleza das imagens. Durante a tarde de 22 de setembro, o NHC identificou indícios da formação de uma segunda parede em torno da primeira parede do olho. Horas depois, indicou que o Polo se encontrava num ciclo de substituição da parede.

Durante a substituição, uma nova parede circunda e substitui a original. O furacão costuma enfraquecer temporariamente, embora possa recuperar força posteriormente.

O vídeo de Murdock permite-nos ver a dimensão dessa paisagem de nuvens a partir do interior do ciclone. Os dados recolhidos durante o voo contam a outra parte da história. Enquanto o avião sobrevoava o olho, o Polo continuava a reorganizar-se.