Frente fria traz tempestades e engatilha a massa de ar polar mais intensa do ano

Uma intensa frente fria já muda o tempo no início desta semana e traz risco de chuvas intensas e tempestades. O ar polar promete trazer o frio mais intenso do ano nesta semana.

Uma intensa frente fria já muda o tempo e traz risco de chuvas intensas e tempestades. O ar polar promete trazer o frio mais intenso do ano, até agora.

O inverno começou e na primeira semana da estação tem previsão de grande mudança do tempo em boa parte do Brasil devido à formação e avançado de uma frente fria que deixa em alerta para o risco de chuvas intensas e de tempestades.

Além disso, na sua retaguarda, a massa de ar polar mais intensa do ano, até o momento, vai trazer frio rigoroso para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com ventos gelados chegando ao Norte do Brasil.

Alertas de chuvas intensas e de tempestades em 6 estados no início da semana

Entre a madrugada e o início da manhã da segunda-feira (22),o processo de formação da frente fria começa e deixa em alerta para o risco de chuvas intensas e de tempestades, que podem provocar granizo, na metade norte do Rio Grande do Sul, principalmente no Oeste, região Central, Missões e Norte. Nas demais regiões, há previsão de chuvas de fraca a moderada intensidade.

Previsão de vento, chuva e pressão para a madrugada desta segunda-feira, 22 de junho.

No decorrer da manhã, as instabilidades atingem com força o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, o sul e oeste de Santa Catarina, todo o oeste do Paraná e o centro-sul do Mato Grosso do Sul. Alerta para o elevado risco de tempo severo nas regiões dos estados do Sul do Brasil.

No período da tarde, a frente fria já tomou forma e continua provocando chuvas de até forte intensidade que passam a atuar em outras áreas, com alertas para o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, o sul e meio-oeste de Santa Catarina, o oeste, porção central e sul do Paraná e no centro-Sul do Mato Grosso do Sul.

Previsão de vento, chuva e pressão para a tarde desta segunda-feira, 22 de junho.

Por volta do fim da tarde, a frente fria avança e as chuvas diminuem no Rio Grande do Sul, com potencial de chuva fraca no leste e nordeste do estado e mais intensas nas regiões de divisa com o sul de Santa Catarina, devido à incursão da massa de ar polar.

Já em Santa Catarina, no Paraná, no oeste de São Paulo, no centro, leste e norte do Mato Grosso do Sul, há alertas de chuvas intensas e para o risco de tempestades, que podem ocorrer com severidade.

No período da noite, as áreas de instabilidades diminuem, mas a frente fria continua provocando chuvas de até forte intensidade no leste e região do Norte Pioneiro do Paraná, no centro-sul e oeste de São Paulo. Já no norte do Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, há previsão de chuvas de fraca a moderada intensidade, com potencial de pancadas mais intensas.

Na terça-feira (23), a frente fria se posiciona sobre São Paulo, deixando o dia chuvoso e com alertas de chuvas intensas e de tempestades a partir da tarde em praticamente todo o estado, com maior risco para o centro, leste e norte. Há previsão de chuva mais pontual no norte do Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso.

Previsão de vento, chuva e pressão para a tarde desta terça-feira, 23 de junho.

Já no Sul, o tempo firme predomina em boa parte devido à incursão do ar polar. Mesmo assim, até o meio do dia, há possibilidade de chuva fraca no leste do Paraná.

Frente fria perde intensidade, mas ainda deixa alertas para 6 estados

Na quarta-feira (24), a frente fria está sobre o Sudeste e se estende até a região Centro-Oeste, organizando as instabilidades até o Norte do Brasil.

Assim, o tempo fica instável, com nebulosidade e chuva ao longo do dia em boa parte de São Paulo, com tempo mais firme no oeste do estado; no Rio de Janeiro, no centro-sul de Minas Gerais e região do Triângulo Mineiro, no extremo sul de Goiás, no norte do Mato Grosso do Sul, no centro-sul e oeste do Mato Grosso e em Rondônia.

Acumulado de precipitação até a sexta-feira, 26 de junho.

As chuvas oscilam de intensidade, mas há alerta de chuvas intensas nas áreas dos estados do Sudeste e do Centro-Oeste entre o meio da manhã até o fim da tarde.

Na quinta-feira (25) e na sexta-feira (26), a frente fria se afasta para o oceano, com a massa de ar polar se espalhando pelo centro-sul e deixando e favorecendo o tempo firme mais firme na maioria das localidades, com tempo ainda mais fechado e com possibilidade de chuva fraca no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais.

Ar polar chega ao Brasil já nesta segunda, com pico do frio no meio da semana

Devido ao deslocamento da frente fria ao longo da segunda-feira (22), o ar polar consegue avançar, limpando o tempo e derrubando as temperaturas. Assim, as temperaturas mínimas acontecem no fim da noite na Região Sul e em parte do Centro-Oeste, com patamares abaixo dos 10°C em todo o Rio Grande do Sul, em boa parte de Santa Catarina e do centro-sul e oeste do Paraná. Há previsão de mínimas de 0 a 3°C nas regiões de Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

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A intensa massa de ar polar continua avançando na terça-feira (23), com temperaturas mínimas mais baixas e ocorrendo entre o fim da madrugada e o início da manhã no Rio Grande do Sul e, no fim da noite, em Santa Catarina, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Temperaturas de até -6°C são previstas para a Serra Catarinense e geadas ocorrem de forma ampla atingindo todas as regiões do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina até o sul e sudoeste do Paraná.

Massa de ar polar avança ao longo da semana pelo Brasil, com pico de frio na quinta-feira, 25 de junho, quando as temperaturas podem atingir valores de até - 10°C no Sul do Brasil.

No Mato Grosso do Sul, as temperaturas ficam abaixo dos 15°C na metade sul do estado, com 12°C para a região de Campo Grande e 8°C no sul do estado.

Na quarta-feira (24) e na quinta-feira (25), as temperaturas seguem caindo e atingem o pico de frio na quinta (25), com temperaturas negativas em toda a região de serra e planalto da Região Sul que podem chegar até - 10°C. O fenômeno de geadas é esperado para todo o Rio Grande do Sul, praticamente todo o estado de Santa Catarina, com exceção o leste catarinense, litoral e nordeste do Paraná.

No Sudeste e no Centro-Oeste, o ar frio derruba as temperaturas até o sul do Mato Grosso, com risco de geadas no sul do Mato Grosso do Sul. No Sudeste o frio mais intenso chega ao estado de São Paulo, com mínima abaixo dos 10°C no oeste e centro-sul. Na região da capital, as mínimas variam de 10 a 12°C.