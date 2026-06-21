Um oásis no local mais seco do mundo: os segredos do impressionante refúgio dos astrônomos no Atacama

No coração do deserto mais árido do planeta encontra-se um refúgio com árvores, uma piscina e um ar úmido, concebido para quem passa as noites a observar o Universo.

A Residencia, situada no Observatório de Paranal, é um oásis de vegetação e umidade criado para os astrónomos que trabalham sob um dos céus mais escuros do planeta. Crédito fotográfico: ESO.

A paisagem é composta apenas por rochas, poeira e montanhas desnudadas. Até onde a vista alcança, só se vê o deserto e um céu de um azul intenso. Depois, por trás de uma porta discreta, surge um jardim tropical com palmeiras, uma piscina e o som relaxante da água.

Este local existe no norte do Chile. Chama-se La Residencia e serve de residência temporária aos cientistas e engenheiros que trabalham no Observatório de Paranal, um dos centros astronómicos mais importantes do mundo.

Um oásis construído para resistir ao deserto

A mais de 2.600 metros de altitude e a cerca de duas horas de Antofagasta, a vida no deserto de Atacama pode ser extrema.

A baixa umidade, a forte radiação solar e o isolamento exigem precauções especiais.

É por isso que o Observatório Europeu Austral construiu um edifício concebido para oferecer o que o ambiente não consegue proporcionar: umidade, vegetação e espaços de lazer.

No centro do complexo encontra-se um vasto átrio coberto por uma cúpula translúcida. Nele crescem árvores e plantas tropicais, contribuindo para criar um ambiente mais confortável para quem passa várias semanas a trabalhar no observatório.

A escuridão, uma ferramenta científica essencial



Quando a noite cai, uma das regras mais importantes consiste em evitar qualquer fonte de luz desnecessária. Os telescópios de Paranal observam objetos extremamente fracos e distantes. Uma iluminação excessiva pode perturbar as medições. Por isso, até os veículos têm de limitar a utilização dos faróis.

O que é um telescópio?Trata-se de um instrumento concebido para captar e concentrar a luz de objetos muito distantes, permitindo observar com maior precisão as estrelas, os planetas, as galáxias e outros corpos do Universo que seriam difíceis, ou mesmo impossíveis, de distinguir a olho nu.

Os quartos de La Residencia têm, por isso, janelas pequenas e muitas zonas do edifício ficam mergulhadas na escuridão total durante a noite. Num local dedicado ao estudo das estrelas, preservar a escuridão é tão importante como proteger os próprios telescópios.

Viver a noite para explorar o Universo



O dia-a-dia dos cientistas também é singular. Muitos trabalham enquanto o resto do mundo dorme. Enquanto algumas equipas se dedicam à manutenção dos equipamentos e preparam as futuras observações durante o dia, outras começam o seu turno ao pôr-do-sol e passam a noite a estudar galáxias, estrelas e planetas distantes.

A partir dos arredores de La Residencia, é possível avistar a silhueta da Via Láctea com uma nitidez excecional e, em algumas noites, até distinguir a olho nu as Nuvens de Magalhães.

Um pequeno oásis sob um dos melhores céus do planeta

O Chile alberga cerca de 40% da capacidade mundial de observação astronómica terrestre, uma percentagem que continuará a aumentar com a entrada em funcionamento de novos telescópios no norte do país.

No meio desta paisagem árida e aparentemente inóspita, La Residencia funciona como um refúgio. Este local chegou mesmo a chamar a atenção da indústria cinematográfica. Em 2008, várias das suas instalações serviram de cenário para as cenas finais do filme "Quantum of Solace", com Daniel Craig no papel principal.

Os seus corredores, as suas esplanadas e a sua grande cúpula central serviram de cenário para o esconderijo de um vilão de James Bond. Desde então, muitos apelidam-no de "esconderijo" secreto dos astrónomos. Crédito fotográfico: ESO.

No exterior estende-se o deserto mais árido do planeta, um território de rocha e poeira onde a vida parece quase ausente. No interior, pelo contrário, encontram-se árvores, água e um ambiente concebido para aqueles que dedicam as suas noites à exploração do Universo.

Este contraste faz de La Residencia um pequeno oásis onde os observadores do cosmos podem recuperar forças antes de voltarem o seu olhar para as estrelas.

Referências da notícia

ESO. (2008). Un gigante de la astronomía y James Bond. Nota de prensa publicada en la web de la institución.

ESO. (2012). An Oasis for Astronomers — ESO’s Paranal Residencia Then and Now. Nota de prensa publicada en la web de la institución.