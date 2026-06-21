Uma corrente marinha mudou de local há 13.000 anos: cientistas temem que isso esteja acontecendo novamente

Um novo estudo revelou que, durante uma crise climática repentina no passado, o Atlântico Norte não reagiu de forma uniforme. Algumas correntes enfraqueceram, outras intensificaram-se e a Corrente do Golfo mudou de posição. Por que é que isto nos interessa hoje?

Enquanto a Groenlândia congelava, com uma descida de 10 °C em poucas décadas, a Corrente do Golfo desviou-se centenas de quilómetros para norte.

Durante o Dryas Recente, um dos episódios de alterações climáticas mais abruptas da história recente da Terra, a Europa voltou a enfrentar condições quase glaciais. Os glaciares voltaram a avançar sobre a Escócia, o gelo marinho expandiu-se pelo Atlântico Norte e a Groenlândia registou um arrefecimento de até 10°C em apenas algumas décadas. No entanto, a cerca de 800 quilómetros a leste de Nova Iorque, aconteceu algo completamente diferente.

Enquanto grande parte do Atlântico Norte arrefecia, as águas ao largo da Nova Escócia, no Canadá, aumentaram a sua temperatura entre 4 e 5°C. Essa aparente contradição intrigou os cientistas durante anos. Agora, uma investigação publicada na Nature Communications apresenta uma explicação que poderá ter implicações muito para além da reconstrução do clima do passado.

Os resultados indicam que a Corrente do Golfo se deslocou centenas de quilómetros para norte, em resposta a uma reorganização da circulação oceânica atlântica. O mais relevante é que essa resposta coincide com o que numerosos modelos climáticos projetam para um cenário futuro de enfraquecimento da Circulação Meridional de Capotamento do Atlântico (AMOC).

O sistema não falha de forma uniforme

A AMOC é frequentemente descrita como uma gigantesca correia transportadora oceânica que redistribui o calor dos trópicos para as latitudes mais altas do Atlântico. O seu funcionamento depende de uma interação complexa entre correntes superficiais e profundas.

Fala-se frequentemente de um eventual enfraquecimento da AMOC como se se tratasse de um mecanismo único. O novo estudo mostra que a realidade pode ser bastante mais complexa.

A partir da análise de sedimentos extraídos do leito marinho ao largo da costa canadiana, os pesquisadores reconstruíram com grande detalhe as mudanças ocorridas durante o Dryas Recente. Para tal, combinaram indicadores de temperatura obtidos a partir de microfósseis marinhos com medições do tamanho das partículas sedimentares, que permitem estimar a intensidade das correntes profundas.

The Gulf is open for business!



Copious amounts of moisture will stream northward into the United States over the next few weeks, benefiting drought-affected areas.



However, this will also increase the risk of flooding and severe weather in the Plains and Midwest. pic.twitter.com/Zw95cq8sJZ — Ben Noll (@BenNollWeather) March 29, 2026

Os registos mostram que um dos ramos profundos da circulação atlântica, conhecido como Lower North Atlantic Deep Water, perdeu força. Paralelamente, outro ramo mais superficial, o Upper North Atlantic Deep Water, aumentou a sua intensidade em cerca de 32%.

Por outras palavras, o sistema reorganizou-se.

Primeiro mudou o oceano, depois a atmosfera

Uma das descobertas mais marcantes do estudo é a sequência temporal dos acontecimentos.

Os investigadores constataram que o enfraquecimento das correntes profundas ocorreu primeiro. Em consequência, a Corrente do Golfo começou a deslocar-se para norte, aproximando águas subtropicais mais quentes da costa atlântica canadiana.

A fascinating ocean current loop can be seen as warm waters from the Caribbean Sea flow into the Gulf Stream.



Over the last couple of months, the Gulf of Mexico has seen warming sea surface temperatures as summer draws near. pic.twitter.com/8DuYP4QXwX — CIRA (@CIRA_CSU) May 30, 2024

Décadas mais tarde, surgiram outras respostas no seio do sistema. De acordo com as reconstruções do estudo, o reforço da circulação profunda superior ocorreu aproximadamente 58 anos depois da alteração inicial. A reorganização atmosférica surgiu ainda mais tarde, cerca de 84 anos após o início do processo.

O resultado é importante porque demonstra que os sinais precoces de transformação podem surgir primeiro no oceano e, várias décadas depois, manifestar-se claramente na atmosfera.

Diferente, mas não tanto

Os autores esclarecem que o Dryas Recente ocorreu em condições muito diferentes das atuais. Grandes camadas de gelo ainda cobriam vastas regiões da América do Norte e da Europa, e o nível do mar era consideravelmente mais baixo. Ainda assim, os mecanismos físicos que ligam as diferentes partes do sistema atlântico continuam a ser os mesmos.

É por isso que os investigadores consideram que este episódio constitui um laboratório natural excecional para compreender como a circulação oceânica responde a perturbações significativas.

A principal lição é que a mudança não se apresenta necessariamente como um arrefecimento ou aquecimento uniforme. Pode manifestar-se como um conjunto de respostas regionais aparentemente contraditórias.

De facto, alguns padrões observados atualmente assemelham-se aos identificados no estudo. Enquanto uma região a sul da Gronelândia apresenta uma tendência relativamente fria em relação ao aquecimento global médio, as áreas associadas à influência da Corrente do Golfo apresentam um aquecimento mais acelerado.

O estudo não indica que a AMOC esteja prestes a entrar em colapso, mas apresenta evidências de que as reorganizações da circulação atlântica podem ocorrer em escalas temporais surpreendentemente curtas, da ordem das décadas. Além disso, destaca a importância de identificar quais sinais convém observar hoje para detetar, com antecedência suficiente, transformações que possam influenciar o clima global durante a vida das gerações atuais.