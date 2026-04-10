Frente fria traz risco de tempestades para o RS, PR e SC neste domingo, 12; confira

Nova frente fria se forma neste domingo no Sul do Brasil e vai aumentar as condições para chuva localmente intensa e temporais no RS. Indiretamente, o sistema também vai afetar o tempo em SC e no PR. Mais notícias: Frente fria e ar frio trazem chuva e frio pelo Brasil neste fim de semana; veja a previsão

Nesta sexta-feira (10) e no sábado (11), o tempo se mantém estável sobre grande parte da Região Sul do Brasil, com Sol entre muitas nuvens, calor durante as tardes e temperaturas mais amenas durante o amanhecer.

Contudo, há condições para pancadas de chuva fraca a moderada, com eventuais trovoadas nas regiões Oeste, Missões e Noroeste do Rio Grande do Sul no sábado (11), entre o fim da tarde e a noite.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

Mas é no domingo (12) que as condições mudam em toda a Região Sul. Áreas de baixa pressão já começam a atuar na região desde a noite do sábado (11), e no domingo (12) uma nova frente fria se forma sobre o Rio Grande do Sul provocando chuvas irregulares e tempestades ao longo do dia. Indiretamente, o sistema também vai aumentar as instabilidades em Santa Catarina e no Paraná.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para o domingo (12) nesta região.

Aumento das chuvas e tempestades no Sul do país no fim de semana

As instabilidades retornam à Região Sul já no sábado (11) à noite, quando áreas de baixa pressão atmosférica formam pancadas de chuva fraca a moderada no Oeste, Missões, Noroeste, Campanha e Centro do Rio Grande do Sul.

Essas chuvas continuam atuando e se espalham mais ainda sobre o estado gaúcho e também no oeste de Santa Catarina e do Paraná ao longo da madrugada do domingo (12).

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para domingo (12) às 10h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante a manhã do domingo (12), uma nova frente fria deve se originar sobre o Rio Grande do Sul, favorecendo o aumento das instabilidades sobre o estado e, indiretamente, afetando também o tempo nos estados catarinense e paranaense ao longo do dia.

Então, entre a manhã e a tarde do domingo (12) ocorrem pancadas de chuva moderada a pontualmente forte em grande parte do Rio Grande do Sul, e acompanhadas por tempestades isoladas no Oeste, Missões, Noroeste, Norte, Campanha, Centro, Vales, Região Metropolitana de Porto Alegre, Sul, Costa Doce e Litoral Médio.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para domingo (12) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF. O maior potencial para chuvas estará no sul gaúcho, no norte catarinense e no Paraná, mas isso não quer dizer que não vá chover nas demais áreas.

Em Santa Catarina, teremos condições para chuvas moderadas e com temporais isolados ao longo do dia, mas já iniciando na madrugada, como comentamos, especialmente entre o Grande Oeste, Planaltos e áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, devido a áreas de baixa pressão atmosférica.

No Paraná, são esperadas chuvas de moderada intensidade e tempestades pontuais no oeste e sudoeste no início da manhã, e que se espalham para as demais áreas do estado com o passar do dia, devido à atuação de áreas de baixa pressão. À noite, ainda podem ocorrer algumas pancadas isoladas no norte do estado.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (10) e domingo (12) à noite (23h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os volumes de precipitação (em mm) não serão muito expressivos até o fim do domingo (12). Os acumulados variam de 5 mm a 40 mm no Rio Grande do Sul, com pontuais de 60 mm na região das Missões e no extremo sul. Em Santa Catarina e no Paraná, volumes mais baixos, com acumulados chegando a 30 mm no oeste de ambos os estados.

A tendência é que o tempo volte a ficar firme na Região Sul já na segunda-feira (13), com sol predominando e temperaturas voltando a subir, porém, ainda não se descarta a ocorrência de temporais bem isolados, devido ao calor e umidade, em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.