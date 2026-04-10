    Frente fria e ar frio trazem chuva e frio pelo Brasil neste fim de semana; veja a previsão

    A presença da frente e do ar frio em sua retaguarda provocam chuvas e diminuição nas temperaturas pelo Brasil ao longo deste final de semana.

      O final de semana ainda contará com a presença da frente fria proveniente do ciclone extratropical que se formou no início da semana no Sul do país. Além disso, um novo sistema frontal chega ao Brasil a partir deste domingo (12), aumentando a presença de nuvens carregadas.

      Mas não serão apenas as chuvas que irão atuar sobre o país neste final de semana. Com a passagem da frente fria, em sua retaguarda, ocorre o avanço de uma massa de ar frio. Desta maneira, a tendência é de diminuição nas temperaturas em parte do Brasil, especialmente durante o período da tarde.

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      Vamos acompanhar a previsão do tempo para este final de semana, com mais informações e detalhes.

      Calorão diminui em parte do centro-sul do Brasil

      O sábado (11) começa com temperaturas amenas, principalmente no centro-sul do Brasil. A frente fria que avançou trouxe em sua retaguarda uma massa de ar frio, responsável pela queda nas temperaturas desde quinta-feira (9).

      Anomalia de temperatura em 850 hPa nos mostra que as áreas em azul são localidades com ar mais frio em relação as demais.
      Anomalia de temperatura em 850 hPa nos mostra que as áreas em azul são localidades com ar mais frio em relação as demais.

      A manhã deste sábado (11) terá temperaturas que variam entre 12°C e 15°C em grande parte da Região Sul. Enquanto isso, no Sudeste, o ar frio também diminui as temperaturas, mas não de forma tão acentuada. Os modelos de previsão indicam temperaturas entre 14°C e 17°C no centro-leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e Região Serrana do Rio de Janeiro.

      Já no domingo (12), as temperaturas voltam a subir no extremo sul do Rio Grande do Sul, com termômetros próximos de 18°C e 19°C. No Sudeste, as temperaturas seguem amenas, variando entre 13°C e 17°C, e em alguns pontos da Serra da Mantiqueira a previsão indica mínimas próximas de 8°C.

      Temperatura mínima prevista para a manhã deste sábado (11), segundo o modelo ECMWF.
      Temperatura mínima prevista para a manhã deste sábado (11), segundo o modelo ECMWF.

      A maior exceção para os próximos dias fica por conta da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha, onde os termômetros podem se aproximar de 5°C, principalmente no sábado (11) e em regiões mais elevadas, de acordo com os modelos de previsão do tempo.

      Durante a tarde, as temperaturas sobem, mas não como nas últimas semanas. A previsão indica máximas entre 24°C e 27°C sobre o Sul do Brasil, com exceção do noroeste do Paraná.

      Temperatura máxima prevista para a tarde deste domingo (12), segundo o modelo ECMWF.
      Temperatura máxima prevista para a tarde deste domingo (12), segundo o modelo ECMWF.

      Já no domingo (12), a máxima diminui em boa parte da região, não superando 20°C entre a Serra Gaúcha e o sul do Paraná. Nos demais municípios, os termômetros variam entre 21°C e 28°C.

      Enquanto isso, no Sudeste, as temperaturas mais baixas serão sentidas principalmente no sábado (11), sobretudo no leste da região. As máximas deste sábado (11) ficam entre 19°C nas áreas de serra e 26°C nas demais regiões. Enquanto que no domingo (12) os termômetros voltam a subir.

      Frente fria deixa o tempo carregado

      A frente fria segue deixando o tempo carregado em áreas de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Bahia neste sábado (11). O sistema frontal conta com umidade, convergência dos ventos e calor para se manter ativo. No entanto, as chuvas tendem a diminuir nessas regiões ao longo do final de semana.

      Probabilidade de chuva para o domingo (12) nos mostra a atuação da frente fria sobre o Sul do Brasil.
      Probabilidade de chuva para o domingo (12) nos mostra a atuação da frente fria sobre o Sul do Brasil.

      Uma nova frente fria chega ao Sul do Brasil neste domingo (12). O sistema frontal traz uma nova rodada de chuvas para a região. As chuvas serão irregulares no Paraná e em Santa Catarina, enquanto o sistema será mais efetivo no sul do Rio Grande do Sul, onde há maiores chances de precipitação.

      Mesmo assim, pancadas de chuva mais fortes estão previstas para o Paraná, devido às instabilidades provocadas pela presença de umidade e calor. Há possibilidade de transtornos no centro e oeste do estado. O Mato Grosso do Sul também tem previsão de chuva na tarde de domingo (12).

      Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde de domingo (12).
      Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde de domingo (12).

      Seguindo em outra direção, no Nordeste, as chuvas continuam sobre o norte da região neste final de semana. O transporte de umidade permanece intenso, e as chuvas previstas possuem potencial para serem fortes, podendo trazer transtornos para algumas capitais.

      O mesmo ocorre na Região Norte, onde há chuvas previstas para boa parte dos estados. Em áreas pontuais, a forte intensidade das precipitações pode provocar problemas e transtornos.

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