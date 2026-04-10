Frente fria e ar frio trazem chuva e frio pelo Brasil neste fim de semana; veja a previsão

A presença da frente e do ar frio em sua retaguarda provocam chuvas e diminuição nas temperaturas pelo Brasil ao longo deste final de semana. Veja também: Clima de outono finalmente chegou à capital São Paulo; saiba como fica o tempo nos próximos dias

O final de semana ainda contará com a presença da frente fria proveniente do ciclone extratropical que se formou no início da semana no Sul do país. Além disso, um novo sistema frontal chega ao Brasil a partir deste domingo (12), aumentando a presença de nuvens carregadas.

Mas não serão apenas as chuvas que irão atuar sobre o país neste final de semana. Com a passagem da frente fria, em sua retaguarda, ocorre o avanço de uma massa de ar frio. Desta maneira, a tendência é de diminuição nas temperaturas em parte do Brasil, especialmente durante o período da tarde.

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Vamos acompanhar a previsão do tempo para este final de semana, com mais informações e detalhes.

Calorão diminui em parte do centro-sul do Brasil

O sábado (11) começa com temperaturas amenas, principalmente no centro-sul do Brasil. A frente fria que avançou trouxe em sua retaguarda uma massa de ar frio, responsável pela queda nas temperaturas desde quinta-feira (9).

Anomalia de temperatura em 850 hPa nos mostra que as áreas em azul são localidades com ar mais frio em relação as demais.

A manhã deste sábado (11) terá temperaturas que variam entre 12°C e 15°C em grande parte da Região Sul. Enquanto isso, no Sudeste, o ar frio também diminui as temperaturas, mas não de forma tão acentuada. Os modelos de previsão indicam temperaturas entre 14°C e 17°C no centro-leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e Região Serrana do Rio de Janeiro.

Já no domingo (12), as temperaturas voltam a subir no extremo sul do Rio Grande do Sul, com termômetros próximos de 18°C e 19°C. No Sudeste, as temperaturas seguem amenas, variando entre 13°C e 17°C, e em alguns pontos da Serra da Mantiqueira a previsão indica mínimas próximas de 8°C.

Temperatura mínima prevista para a manhã deste sábado (11), segundo o modelo ECMWF.

A maior exceção para os próximos dias fica por conta da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha, onde os termômetros podem se aproximar de 5°C, principalmente no sábado (11) e em regiões mais elevadas, de acordo com os modelos de previsão do tempo.

Durante a tarde, as temperaturas sobem, mas não como nas últimas semanas. A previsão indica máximas entre 24°C e 27°C sobre o Sul do Brasil, com exceção do noroeste do Paraná.

Temperatura máxima prevista para a tarde deste domingo (12), segundo o modelo ECMWF.

Já no domingo (12), a máxima diminui em boa parte da região, não superando 20°C entre a Serra Gaúcha e o sul do Paraná. Nos demais municípios, os termômetros variam entre 21°C e 28°C.

Enquanto isso, no Sudeste, as temperaturas mais baixas serão sentidas principalmente no sábado (11), sobretudo no leste da região. As máximas deste sábado (11) ficam entre 19°C nas áreas de serra e 26°C nas demais regiões. Enquanto que no domingo (12) os termômetros voltam a subir.

Frente fria deixa o tempo carregado

A frente fria segue deixando o tempo carregado em áreas de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Bahia neste sábado (11). O sistema frontal conta com umidade, convergência dos ventos e calor para se manter ativo. No entanto, as chuvas tendem a diminuir nessas regiões ao longo do final de semana.

Probabilidade de chuva para o domingo (12) nos mostra a atuação da frente fria sobre o Sul do Brasil.

Uma nova frente fria chega ao Sul do Brasil neste domingo (12). O sistema frontal traz uma nova rodada de chuvas para a região. As chuvas serão irregulares no Paraná e em Santa Catarina, enquanto o sistema será mais efetivo no sul do Rio Grande do Sul, onde há maiores chances de precipitação.

Mesmo assim, pancadas de chuva mais fortes estão previstas para o Paraná, devido às instabilidades provocadas pela presença de umidade e calor. Há possibilidade de transtornos no centro e oeste do estado. O Mato Grosso do Sul também tem previsão de chuva na tarde de domingo (12).

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde de domingo (12).

Seguindo em outra direção, no Nordeste, as chuvas continuam sobre o norte da região neste final de semana. O transporte de umidade permanece intenso, e as chuvas previstas possuem potencial para serem fortes, podendo trazer transtornos para algumas capitais.

O mesmo ocorre na Região Norte, onde há chuvas previstas para boa parte dos estados. Em áreas pontuais, a forte intensidade das precipitações pode provocar problemas e transtornos.