Por que os mosquitos picam mais umas pessoas que outras: os segredos do animal mais letal do mundo

Há uma série de fatores que explicam como é que os mosquitos localizam as pessoas e por que razão algumas sofrem muito mais picadas: analisamos o que diz a ciência.

As picadas de mosquito dependem de uma combinação de odor corporal, CO₂, calor e características individuais.

Todos os verões, os mosquitos voltam a ser um dos insetos mais incómodos. No entanto, o seu impacto vai muito além dos incómodos habituais. São os animais que causam mais mortes entre os seres humanos devido à transmissão de doenças. Só a malária causa mais de 600 000 mortes por ano, um número muito superior às cerca de 100 000 mortes atribuídas a picadas de cobra.

Nos últimos anos, vários estudos permitiram compreender com maior detalhe como estes insetos localizam as suas vítimas. Esse conhecimento também ajuda a responder a uma pergunta frequente: por que razão algumas pessoas sofrem muito mais picadas do que outras. A explicação está relacionada com vários estímulos que o mosquito analisa antes de se alimentar.

Mosquitos e picadas: por que precisam de sangue

Das mais de 3 700 espécies de mosquitos identificadas, apenas cerca de 200 picam os seres humanos. Isto representa cerca de 6% do total. A maioria aproveita qualquer fonte de sangue disponível, enquanto apenas algumas espécies demonstram uma preferência clara pelas pessoas.

MOSQUITOS

Mosquito Love. Por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras

vía @pictoline#PictolineCiencia pic.twitter.com/ROdImyfmwp — El Jardín de Charles (@CRCiencia) April 30, 2023

As responsáveis pelas picadas são as fêmeas fecundadas. O sangue não faz parte da sua alimentação diária, mas fornece as proteínas necessárias para a produção dos ovos. Os machos, pelo contrário, sobrevivem alimentando-se de seivos vegetais e nunca picam.

Entre os grupos com maior importância sanitária destacam-se as espécies Culex, Aedes e Anopheles. O mosquito comum pertence ao primeiro grupo, enquanto o mosquito-tigre e o Aedes aegypti transmitem doenças como a dengue, o zika, a febre amarela e o chikungunya. Os Anopheles são os principais transmissores da malária.

Como é que os mosquitos encontram as pessoas

O primeiro indício que os mosquitos detetam é o dióxido de carbono que expelimos ao respirar. Através de recetores situados nos palpos maxilares, conseguem detetar pequenas variações deste gás, mesmo quando a diferença mal chega aos 0,01%. Algumas investigações estimam que esse alcance se situe entre os 10 e os 50 metros.

O sistema sensorial dos mosquitos explica por que razão algumas pessoas são alvo de muito mais picadas do que outras durante o verão.

Mas o CO₂, por si só, não é suficiente para localizar uma pessoa. Os mosquitos também utilizam a visão, o calor e outros estímulos para descartar fontes que não lhes interessam, como o CO₂ expelido pelos veículos a combustão ou o fumo das chaminés. É esse conjunto total de sinais que orienta o seu voo até ao possível hospedeiro.

À medida que se aproximam, o odor corporal ganha importância. A pele liberta mais de 500 compostos voláteis diferentes e os mosquitos reconhecem vários deles. A menos de 20 centímetros, também percepcionam o calor e a humidade da pele, enquanto que, a cerca de três centímetros, verificam o alvo através dos receptores nas suas patas antes de picarem.

O odor corporal faz a diferença

Cada pessoa possui uma combinação de odores que lhe é própria. Essa "assinatura" química depende, em grande parte, da microbiota da pele e da genética. Até mesmo diferentes zonas do corpo apresentam aromas distintos. Um exemplo conhecido é o interesse de alguns mosquitos pelo odor dos pés.

A influência genética é importante. Alguns estudos indicam que até 85% da atratividade para os mosquitos poderá estar relacionada com a hereditariedade. Entre os compostos que parecem aumentar essa atratividade destaca-se o ácido láctico, que o organismo elimina através da pele.

Existem também investigações sobre o grupo sanguíneo. Vários resultados sugerem uma preferência por pessoas com o grupo 0, embora as conclusões continuem a ser contraditórias. Por conseguinte, esse possível efeito continua a ser objeto de estudo.

Atividade física, gravidez e cerveja: os fatores que aumentam as picadas

O exercício altera vários dos estímulos utilizados pelos mosquitos. Ao praticar desporto, aumenta-se a produção de dióxido de carbono, a temperatura corporal e a transpiração, três sinais que facilitam a localização do hospedeiro.

As mulheres grávidas também costumam sofrer mais picadas. De acordo com os dados disponíveis, durante a gravidez, elas exalam mais 21% de CO₂, uma circunstância que coincide com um aumento do número de picadas registadas por estes insetos.

Das mais de 3 700 espécies de mosquitos conhecidas, apenas cerca de 200 se alimentam de sangue humano. A maioria recorre a outros animais como fonte habitual de alimento.

Alguns hábitos também parecem estar associados a uma maior atração. Um estudo realizado durante um festival na Holanda observou que as pessoas que tinham consumido cerveja eram 44% mais atraentes para os mosquitos.

O mesmo estudo apontou um aumento de 35% entre os consumidores de canábis e de 46% entre aqueles que tinham dormido acompanhados na noite anterior. Os investigadores reconhecem que ainda se desconhece o mecanismo responsável por estas diferenças e consideram que ainda há muito a investigar sobre a influência dos hábitos e do odor corporal.