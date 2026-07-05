O que o mundo come: nova base global revela o peso das dietas na saúde e no planeta

Estudo publicado na Nature Food apresenta uma nova base global de dietas que combina dados da FAO, pesquisas alimentares e estimativas energéticas para avaliar impactos na saúde, no ambiente e na economia.

A forma como a população se alimenta influencia a saúde pública, o uso da terra, os recursos naturais e o custo das dietas.

Medir o que as pessoas comem parece uma tarefa simples, mas é uma das questões mais difíceis quando o assunto é saúde pública, clima e segurança alimentar. Uma nova base global tenta reduzir essa incerteza ao combinar diferentes fontes de informação sobre consumo, disponibilidade de alimentos e necessidades energéticas da população.

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O estudo foi desenvolvido por Marco Springmann, pesquisador associado à University College London e à University of Oxford, e publicado na revista Nature Food. A base recebeu o nome de Global Dietary Database for Impact Assessments, ou GDD-IA, e reúne estimativas de ingestão alimentar para 43 grupos de alimentos, por país, idade, sexo e residência urbana ou rural, entre 1990 e 2020.

Por que é tão difícil saber o que o mundo realmente come?

Muitos estudos globais usam dados de disponibilidade alimentar, como os balanços da FAO. Eles mostram quanto alimento existe em um país, considerando produção, importações, exportações e outros usos. O problema é que esses números não representam exatamente o que as pessoas comem. Parte dos alimentos se perde no transporte, no varejo ou dentro das casas.

Disponibilidade alimentar não é o mesmo que consumo real, pois parte dos alimentos se perde ou é desperdiçada antes de chegar ao prato.

Outra fonte comum são as pesquisas alimentares, nas quais as pessoas relatam o que consumiram. Elas ajudam a entender diferenças entre grupos sociais, mas também têm falhas conhecidas: erro de memória, dificuldade em estimar porções e tendência a declarar uma dieta mais “saudável” ou socialmente aceita do que a real.

Uma base que junta várias peças

A GDD-IA tenta equilibrar essas limitações. Primeiro, usa dados de disponibilidade alimentar da FAO. Depois, desconta estimativas de desperdício no varejo e nos domicílios. Em seguida, ajusta o total consumido com base em estimativas de ingestão energética derivadas de peso, altura e atividade física.

A nova base combina disponibilidade de alimentos, pesquisas de consumo e estimativas energéticas para produzir valores mais plausíveis.

Esse ajuste é importante porque evita valores biologicamente improváveis. Se uma base indica que uma população consome calorias demais ou de menos em relação ao seu perfil físico e nível de atividade, isso pode distorcer avaliações sobre saúde, emissões, uso da terra e custo alimentar.

A nova base pode ser usada para:

estimar riscos de doenças associados à dieta;

calcular impactos ambientais ligados ao consumo de alimentos;

comparar dietas entre países e grupos sociais;

avaliar o custo de diferentes padrões alimentares;

apoiar estudos sobre segurança alimentar e sustentabilidade.

O que os dados mostram sobre a dieta global?

Segundo o estudo, em 2020 a dieta média global incluía grande participação de grãos, açúcar, vegetais e óleos vegetais. A ingestão energética média estimada ficou próxima de 2.173 quilocalorias por pessoa por dia, com diferenças importantes entre regiões, faixas etárias, sexo e áreas urbanas ou rurais.

Em 2020, a dieta média global ainda era fortemente baseada em grãos, açúcar, óleos vegetais e vegetais.

Entre 2010 e 2020, o consumo global aumentou para vários grupos alimentares, como nozes e sementes, aves, ovos, peixes, frutas, leguminosas e óleos. Já açúcar e carne vermelha apresentaram leve queda. Em países de baixa renda, os aumentos foram mais amplos, refletindo mudanças no acesso a alimentos e na transição alimentar.

Por que isso importa para saúde, clima e economia?

A principal contribuição da GDD-IA é permitir avaliações mais realistas. O estudo mostra que a escolha da base de dados muda os resultados sobre mortes atribuíveis à dieta, uso de terras agrícolas e custo das dietas. Ou seja, uma estimativa ruim de consumo pode levar a diagnósticos equivocados.

A base ainda tem limitações. Os dados de desperdício alimentar precisam de atualização, e a produção de subsistência pode ser subestimada em alguns países. Mesmo assim, a proposta avança ao tratar a alimentação como um tema integrado: o que chega ao prato também pesa na saúde, no ambiente e na economia.