Vai ao Rio? Cristo Redentor desliga escadas rolantes até 2027; veja como fica a visita

As escadas rolantes do Cristo Redentor foram desligadas para obras de substituição e modernização dos equipamentos, com previsão de término até o final de maio de 2027.

O monumento do Cristo Redentor está localizado no alto do morro do Corcovado e foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo! Crédito: Banco de Imagens Grupo Cataratas.

Uma das principais atrações do Rio de Janeiro (e do Brasil também!), a estátua do Cristo Redentor tem cerca de 30 metros de altura (38 metros com pedestal) e está localizada no topo do morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, dentro do Parque Nacional da Tijuca.

O monumento domina o Corcovado e simboliza acolhimento, paz e esperança. Para quem deseja subir até lá, há 2 opções. A primeira é através do trem da concessionária, o Trem do Corcovado, que é a opção mais cênica e histórica, sendo a favorita de muitos visitantes (e a mais concorrida). O trajeto atravessa a Floresta da Tijuca e dura cerca de 20 minutos.

A segunda opção é através das vans oficiais Paineiras Corcovado, sendo a opção mais prática. As vans partem de três pontos diferentes da capital fluminense.

Trem do Corcovado rumo ao Cristo Redentor. Crédito: Óskar Sjostedt.

Há uma terceira opção, mas esta é para os mais aventureiros e que têm preparo físico: a pé através de trilha. A trilha principal começa no Parque Lage, na região do Jardim Botânico, e leva o visitante até o Corcovado, passando pelas Paineiras. O percurso leva aproximadamente 2 a 3 horas de subida e tem nível moderado a difícil.

Isso é para chegar até o topo do morro do Corcovado. Chegando lá em cima, para subir no monumento do Cristo Redentor são mais 220 degraus, mas que podem ser subidos por escada rolante ou elevador.

Porém, essas escadas rolantes foram desligadas para obras de modernização. Entenda abaixo como fica o acesso ao monumento agora.

Mudanças com o desligamento das escadas rolantes

As escadas rolantes foram desativadas nesta segunda-feira (3) para serem trocadas, e a previsão do término dos trabalhos é para o fim de maio de 2027.

As novas escadas rolantes que serão instaladas poderão transportar até 6.000 pessoas por hora, terão maior durabilidade em ambientes externos e sob intempéries do tempo, terão mais robustez e eficiência e menor consumo de energia. E ao lado delas, dois novos elevadores inclinados serão instalados.

O que muda no acesso ao Cristo Redentor?

A visitação ao monumento do Cristo Redentor não será interrompida. Apenas a visitação máxima simultânea deverá reduzir pela metade, além da redução do espaço físico devido às obras.

O local terá novas adaptações no acesso dos visitantes ao monumento.

Escadas rolantes no Alto do Corcovado que foram desligadas. Logo ao lado (não aparece na imagem) é onde tem a escadaria de pedras com 80 degraus que será a única opção de subida até o platô do Cristo durante o período de obras. Crédito: Divulgação.

Os visitantes deverão acessar o monumento pelas escadarias de pedra a partir do 2º piso do Alto Corcovado. Os três elevadores que vão do primeiro ao segundo piso ainda podem ser usados normalmente. Ou seja, parte do trajeto vai continuar sem alterações por meio do uso dos elevadores comuns. Mas, ainda vão sobrar 80 degraus para o visitante subir a partir do 2º piso até o platô do Cristo.

Já os visitantes com mobilidade reduzida como cadeirantes e outros terão equipamentos escaladores de escadas para operar entre o 2º piso e o platô do Cristo, como cinco carros escaladores e cinco cadeiras escaladoras. Os equipamentos são automatizados e serão conduzidos por funcionários previamente treinados.

Os carros escaladores tem capacidade para transportar até 150 kg cada (contando já com a cadeira) e aceitam apenas cadeiras de rodas do modelo padrão que estarão disponíveis para cadeirantes em geral.

Os visitantes com cadeiras de rodas com motor vão precisar da ajuda de seus acompanhantes para se realocarem. Feito isto, os funcionários vão assumir a condução do carro escalador pelas escadas de pedra.