Alerta espacial: satélite privado enviado para resgatar o telescópio Swift da NASA está girando sem controle

A espaçonave encarregada de elevar a órbita do observatório Swift perdeu a estabilidade. Engenheiros tentam retomar o controle enquanto o tempo se esgota para salvar essa histórica missão científica da NASA.

O Observatório Neil Gehrels Swift, da NASA, estuda explosões de raios gama e outros objetos e eventos cósmicos. Crédito: NASA.

O Observatório Neil Gehrels Swift vem monitorando os fenômenos mais extremos do Universo há mais de duas décadas. Lançado em novembro de 2004, ele combina telescópios de raios gama, raios X, ultravioleta e luz visível para detectar explosões cósmicas e observá-las antes que desapareçam.

Com esse arsenal, o observatório espacial Swift tornou-se uma ferramenta essencial para o estudo de explosões de raios gama, fusões de estrelas de nêutrons, buracos negros e outras fontes transitórias. No entanto, não faz muito tempo, sua órbita sofreu uma queda alarmante.

O problema ocorreu durante o máximo solar de 2024, quando a energia incidente aqueceu e expandiu as camadas superiores da atmosfera terrestre, aumentando o arrasto sobre o Swift a tal ponto que seu sistema de propulsão não conseguiu manter a altitude.

Os cálculos previam a reentrada durante o verão. Consequentemente, em 11 de fevereiro, a NASA suspendeu a maior parte de suas observações científicas para que o satélite pudesse adotar uma orientação capaz de reduzir o arrasto atmosférico.

A manobra desacelerou a descida e ampliou a margem disponível até o início do outono. Mesmo assim, o Swift precisava permanecer acima de 300 quilômetros para que uma espaçonave de serviço pudesse alcançá-la e impulsioná-la, dando início, assim, a uma corrida espacial contra a atmosfera e o tempo.

Uma missão realizada contra o relógio

A NASA contratou a Katalyst Space para construir a LINK, uma espaçonave robótica projetada para encontrar o Swift, inspecioná-lo, capturá-lo e empurrá-lo para uma órbita mais elevada. O projeto não envolvia acoplagem convencional; portanto, a LINK precisava localizar pontos de fixação seguros utilizando suas câmeras.

A Katalyst conquistou o contrato em setembro de 2025 e teve menos de um ano para projetar, fabricar, testar e lançar o veículo. Durante os meses de abril e maio, o veículo foi submetido com sucesso a testes de vibração, vácuo térmico, propulsão elétrica e movimentação de mecanismos no Centro Goddard da NASA.

A NASA concedeu à Katalyst Space um contrato para elevar a órbita de seu Observatório Neil Gehrels Swift. Crédito: NASA.

Após ser integrado a um foguete Pegasus XL e passar por duas tentativas de lançamento adiadas devido a condições climáticas e problemas de software de navegação, a LINK finalmente alcançou a órbita em 3 de julho de 2026, estabelecendo contato com a Terra no mesmo dia.

Com os painéis solares implantados, a espaçonave começou a gerar energia, e os controladores iniciaram o processo de comissionamento. Com o plano de verificar sensores, navegação e propulsores antes de seguir em direção ao Swift, tudo parecia correr bem...

Quando o veículo de resgate começou a girar

Embora as verificações iniciais parecessem promissoras, surgiram dificuldades de comunicação e uma rotação excessiva. Embora a equipe tenha conseguido estabilizar a espaçonave e informar que um problema na roda de reação havia sido corrigido por meio de atualizações de software, havia algo errado com o giroscópio.

Durante o fim de semana, a espaçonave do serviço LINK, da Katalyst, apresentou problemas de controle de atitude. Crédito: NASA.

No último fim de semana de julho, a LINK perdeu o controle e começou a girar, o que prejudicou as comunicações. Uma investigação preliminar constatou que duas de suas três rodas de reação estavam inoperantes e que os propulsores a gás frio haviam perdido parte de sua funcionalidade.

As rodas de reação orientam uma espaçonave com precisão sem consumir combustível, enquanto os propulsores a gás frio auxiliam na realização de correções rápidas.

A perda de ambos os sistemas compromete a capacidade de apontar antenas, câmeras, propulsores e braços robóticos. Essa capacidade é fundamental quando dois satélites se aproximam em velocidades orbitais, uma vez que qualquer erro poderia resultar em uma colisão.

Foram então utilizados propulsores elétricos a xenônio — originalmente destinados a manobras e à elevação da órbita. Vários acionamentos reduziram a rotação. Embora a espaçonave continue gerando energia e mantendo comunicações, ela ainda precisa recuperar uma orientação estável antes de prosseguir com sua missão.

Um resgate que ainda é possível, mas não garantido

A redução na velocidade de rotação demonstra que a LINK está respondendo aos comandos e mantendo sistemas fundamentais; portanto, a missão não pode ser considerada perdida. Paralelamente, estão sendo consideradas modificações no software de orientação, navegação e controle para viabilizar a operação com uma configuração mais controlável.

A previsão oficial mais recente situava a aproximação para o final de agosto; no entanto, alcançar o observatório não garante a capacidade de capturá-lo. O simples fato de entrar em órbita pode não oferecer a precisão necessária para essa operação extremamente delicada.

A LINK deve se aproximar lentamente, fotografar a estrutura, selecionar pontos de agarre e coordenar seus braços sem esbarrar no Swift nem fazê-lo girar. Se a captura for bem-sucedida,, a uma altitude próxima à órbita original do Swift.A missão também demonstraria a viabilidade de resgatar satélites que nunca foram projetados para passar por manutenção. Mas, por enquanto, a espaçonave enviada para salvar o observatório precisa superar sua própria emergência.