Frente fria pode causar mais de 100 mm nas próximas 48 horas com alertas para 5 estados

Frente fria que está sobre o Atlântico vai manter chuvas intensas e temporais isolados até meados desta semana no Sul do Brasil, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, com volumes passando dos 100 mm no Paraná. Mais notícias: Extremo térmico atinge o Brasil com temperaturas negativas e calor de 40°C; entenda aqui

A frente fria que está sobre o oceano Atlântico e que atuou no Sul do Brasil no fim de semana, agora avança em direção ao Sudeste do país neste início de semana. Contudo, o eixo do sistema ainda vai influenciar indiretamente o tempo na Região Sul e nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo até meados desta semana.

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Entre amanhã (28) e quarta-feira (29), o sistema contribuiu com áreas de baixa pressão atmosférica que vão formar chuvas moderadas a pontualmente fortes e temporais isolados, deixando alertas para estes cinco estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Além disso, os volumes de chuva serão mais expressivos no Paraná, onde podem ultrapassar os 100 milímetros (mm).

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Chuva forte, temporal e mais de 100 mm até o meio da semana

O sistema frontal vai deixar avisos de chuvas moderadas a fortes, que podem ocorrer em forma de pancadas mais intensas e com temporais isolados até a metade desta semana entre o Sul do Brasil e os estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

Até o meio desta semana, chuvas intensas e temporais isolados ocorrem entre o Mato Grosso, o sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, com mais de 100 mm sendo registrados em áreas paranaenses.

Nesta terça-feira (28), o Rio Grande do Sul terá condição de tempo mais firme. Durante o dia, o sol predomina no estado gaúcho, mas à noite, podem ocorrer pancadas de chuva fraca a moderada pontuais no noroeste, norte e nordeste.

Santa Catarina também começará com predomínio de tempo estável e céu claro, mas entre a tarde e à noite, a nebulosidade aumenta em todas as regiões e a chuva volta a ocorrer com fraca intensidade, principalmente nas regiões mais próximas ao Paraná.

O Paraná já terá condições para chuvas desde o período da manhã, de forma mais isolada. A partir da tarde, as instabilidades aumentam em todas as áreas, e são previstas pancadas de chuva localmente intensas e com temporais isolados.

Previsão de densidade de raios para a tarde de terça-feira (28) (à esquerda) e de quarta-feira (29) (à direita), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com chance de ocorrência de temporais.

Os estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo terão uma terça-feira (28) de céu com muitas nuvens, e já ocorrem pancadas isoladas pela manhã na metade sul do estado paulista. Entre a tarde e à noite, há condições para chuva moderada a forte em todo o Mato Grosso do Sul e em grande parte de São Paulo (exceção do norte), incluindo a capital paulista, e com temporais isolados, principalmente entre o fim da tarde e início da noite.

Na quarta-feira (29), as chuvas já ocorrem de forma persistente durante a madrugada e início da manhã, em forma de pancadas moderadas, por vezes sendo mais intensas, e com temporais no norte e nordeste do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina (exceção do Extremo Oeste) e no Paraná.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quarta-feira (29) de manhã (à esquerda) e à tarde (à direita), segundo o modelo europeu ECMWF.

Até meados da tarde ainda podem ocorrer pancadas no nordeste e litoral norte gaúcho, mas o tempo tende a ficar estável em todo o estado à medida que a tarde avança. Em Santa Catarina e no Paraná, a tarde ainda será de muitas instabilidades, com alguns momentos de melhoria no estado catarinense, mas ainda assim não se descartam temporais isolados com raios e rajadas de vento em ambos os estados.

Já no Mato Grosso do Sul e na porção sul de São Paulo são esperadas chuvas fracas a moderadas e de forma isolada a partir da tarde, e com chance de trovoadas isoladas no sul paulista.

Nestes estados afetados pelas chuvas, os acumulados, de forma geral, não serão tão expressivos, variando de 5 a 60 mm entre hoje (27) e a noite de quarta-feira (29).

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (27) e a quarta-feira (29) à noite (23h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, áreas pontuais do centro-sul do Mato Grosso do Sul e do sul de São Paulo podem registrar valores em torno dos 100 mm. Mas o destaque fica para o Paraná, onde os volumes passam dos 100 mm em localidades do oeste e do centro do estado, por exemplo, em Ivaiporã (130 mm), Perobal (112 mm) e Reserva (128 mm).

Nas capitais, os volumes acumulados ao final dos próximos dois dias serão de: 64 mm em Florianópolis, 35 mm em Curitiba, 25 mm em Campo Grande, 23 mm em São Paulo. Porto Alegre não terá chuva significativa nestes dias.