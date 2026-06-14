Este país da América do Sul está a caminho de se tornar o principal destino de ecoturismo do mundo

Este país sul-americano possui florestas tropicais e montanhas nevadas, abrangendo desde desertos a pradarias tropicais. E, como se não bastasse, é o lar de 10% das espécies de plantas e animais do mundo.

Um Gaturamo-de-bico-grosso pousado em uma flor tropical de cores vibrantes na Colômbia.

Aurélie Thépaut Meteored França 14/06/2026 09:37 5 min

Graças à sua excepcional biodiversidade, a Colômbia utiliza seu patrimônio natural para atrair viajantes. Em 2025, o país recebeu mais de 6,4 milhões de turistas estrangeiros. Sua proximidade com a linha do Equador proporciona uma imensa variedade de paisagens. Uma pequena variação de altitude é suficiente para ir das ensolaradas areias caribenhas às colinas verdejantes pontilhadas de plantações de café na Região Cafeeira.

Além de Bogotá, a terceira capital mais alta do mundo, estendem-se picos nevados, lagos de altitude e a vegetação singular e austera do páramo (planícies de altitude). A partir daí, a paisagem desce abruptamente de volta ao nível do mar, à medida que os Andes dão lugar aos Llanos: uma vasta extensão de pastagens tropicais compartilhada com a Venezuela.

Na Zona Cafeeira: a região cafeeira da Colômbia, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO, as florestas de Risaralda ressoam com o canto de cerca de 850 espécies de pássaros.



Dessas espécies, 310 são encontradas especificamente em Pereira, capital do departamento de Risaralda, cidade que abriga 44% da população de aves do país. No geral, a Colômbia funciona como santuário para 20% das espécies de aves do mundo.

Um país megadiverso com vastas extensões naturais

E com razão. Localizado entre o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico, e moldado por uma topografia espetacular, o país possui uma configuração natural que lhe valeu o título de terceira nação mais megadiversa do mundo, segundo a ONG Conservation International, ficando atrás apenas do Brasil e da Indonésia.

Na verdade, dois terços do vasto território colombiano permanecem intactos, livres de qualquer presença ou assentamento humano.

Desde a assinatura do acordo de paz em 2016, que pôs fim a 60 anos de guerra civil, a Colômbia vem avançando de forma constante para se tornar um dos principais países para ecoturismo. Os 55 parques nacionais do país, inacessíveis durante as décadas de conflito, agora abrem suas portas para turistas locais e internacionais.

Parque Nacional Natural Tayrona, Magdalena, Colombia. pic.twitter.com/NOssHU1Y4I — Colombia En Fotos (@ViajandoPorCol) December 19, 2020

O Parque Nacional Tayrona, uma verdadeira joia da Colômbia que se estende das praias caribenhas às úmidas florestas de montanha, é o epicentro dessa abordagem inovadora ao turismo. Onças-pintadas percorrem o litoral arenoso, próximo a uma floresta tropical seca: uma das paisagens tropicais mais ameaçadas do mundo.

Caminhadas, passeios a cavalo ou caiaque

O Parque Nacional Tayrona também abriga o povo indígena Kogi, que reverencia a natureza e cujos locais sagrados incluem a Cidade Perdida. Os viajantes podem embarcar em uma trilha guiada de quatro dias para chegar a este antigo assentamento, localizado no coração da floresta tropical e construído nas terras altas das montanhas pelos Kogi séculos antes dos conquistadores espanhóis transformarem seu mundo.

Os bangalôs de palha na Praia Cañaveral servem como uma excelente base para explorar as outras maravilhas do parque, seja a cavalo, a pé ou de caiaque.

Vista da copa de uma Cecropia peltata em silhueta contra um céu nublado, em uma floresta nativa na cordilheira oriental dos Andes, na região central da Colômbia.

O Parque Nacional Natural Los Nevados, por sua vez, é o terceiro parque nacional mais visitado da Colômbia. Ele engloba a Reserva Yarumo Blanco, nomeada em homenagem à árvore de folhas prateadas que é emblemática das florestas tropicais das Américas.

A partir do final da década de 1980, o governo adquiriu terras de agricultores — principalmente pecuaristas — dentro da Reserva Yarumo Blanco para reflorestar a área com bambu e outras espécies nativas. Ao longo de cerca de quarenta anos, a floresta tropical recuperou o terreno.

As árvores agora ultrapassam facilmente os 20 metros de altura, e a vida selvagem — incluindo uma espécie de bugio sul-americano (Alouatta seniculus) — retornou para fazer do local seu lar.

Desde 2022, a Associação Yarumo Blanco guia turistas até a Cachoeira Los Frailes, uma queda d'água de 70 metros. É uma trilha fácil, ideal para descobrir as maravilhas naturais deste recanto pouco conhecido da Colômbia.



Referências da notícia

Colombie: cette région qui mise sur sa biodiversité pour attirer les voyageurs. 26 de maio, 2026. Florian De Paola.

"La Colombie, ce paradis terrestre de la biodiversité, Costas Christ"