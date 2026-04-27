Extremo térmico atinge o Brasil com temperaturas negativas e calor de 40°C; entenda aqui

O Brasil enfrenta uma semana de extremos térmicos, com frio intenso no Sul e calor excepcional no centro do país. No mesmo dia, os termômetros podem marcar valores negativos e se aproximar de 40°C. Mais informações: Super El Niño: as chuvas extremas de 2024 podem se repetir no Rio Grande do Sul?

Enquanto uma bolha de ar quente vem atuando sobre o centro-leste do Brasil e elevando as temperaturas a patamares extremos, uma massa de ar frio vem avançando sobre a região Sul desde o último domingo (26), com previsão de derrubar as temperaturas até 12°C abaixo da média nos próximos dias.

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Esse contraste marca uma semana de extremos térmicos no Brasil, que pode ter temperaturas negativas e próximas a 40°C no mesmo dia. Confira os detalhes.

Contraste térmico: temperaturas extremas

O forte contraste térmico que o Brasil enfrentará nesta semana aparece de forma clara no índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para as temperaturas mínima, máxima e média, como mostram os mapas previstos para terça-feira (28).

De forma simplificada, o EFI destaca áreas onde a previsão do dia se distancia muito do comportamento normal esperado para determinada região, com base em cálculos estatísticos. Em outras palavras, o índice sinaliza maior probabilidade de ocorrência de condições incomuns ou extremas.

EFI do modelo ECMWF para temperatura mínima (esquerda), média (centro) e máxima (direita) nesta terça-feira (28). Créditos: Elaborado por Meteored/Fonte:ECMWF.

Na terça-feira (28), as temperaturas mínimas devem apresentar extremos opostos no país. No Sul, o amanhecer será excepcionalmente frio no Rio Grande do Sul e em partes de Santa Catarina e Paraná, enquanto entre o Centro-Oeste e o Sudeste as mínimas tendem a ficar muito acima do normal, indicando madrugadas mais quentes que o habitual.

O mesmo padrão aparece nas temperaturas máximas e também na média diária. Enquanto áreas do Centro-Oeste e do Sudeste devem registrar calor extremo durante a tarde, o Sul terá máximas muito abaixo da média, caracterizando um extremo de frio. Assim, mínimas, máximas e médias reforçam simultaneamente o contraste entre o frio intenso no Sul e o calor anômalo no centro do país.

Frio extremo na Região Sul

A terça-feira (28) deve ser o dia mais frio da semana, com mínimas 12°C abaixo da média no Rio Grande do Sul e 10°C abaixo da média em Santa Catarina.

Previsão de anomalia de temperatura para terça-feira (28), de acordo com o ECMWF.

Estas anomalias (desvios em relação à média) representam um amanhecer muito gelado, com temperaturas abaixo de 10°C em ambos os estados. Enquanto o modelo ECMWF prevê que as menores mínimas serão entre 3°C e 4°C, a previsão de ausência de nuvens e de ventos fracos nos permite “corrigir” o modelo e estimar que as temperaturas em superfície podem alcançar 0°C ou até mesmo temperaturas negativas.

Isso porque o céu limpo e os ventos calmos favorecem a perda radiativa (calor) da superfície, o que pode diminuir a temperatura em até 5°C em relação à temperatura do ar, e eleva o risco de formação de geada, especialmente sobre o Rio Grande do Sul.

Previsão de temperatura mínima para terça-feira (28), de acordo com o ECMWF.

As temperaturas máximas na terça-feira (28) serão frias, principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul e faixa leste de Santa Catarina e Paraná, onde os termômetros devem ficar entre 15°C e 17°C.

Mínimas abaixo de 10°C estão previstas para a região Sul até, pelo menos, sexta-feira (1), mas a partir de quarta-feira (29) elas ficam mais restritas ao Rio Grande do Sul e Serra Catarinense, enquanto as máximas se elevam acima de 20°C.

Previsão de temperatura mínima para quinta-feira (29), de acordo com o ECMWF.

Apesar da intensidade do frio diminuir em termos de temperatura e de área, conforme a frente fria avança entre quarta (29) e quinta-feira (30), temperaturas mínimas abaixo de 15°C avançam sobre o Paraná, que pode ter um amanhecer de 13°C na quinta.

Calor extremo no Brasil central

Enquanto a frente fria e a massa de ar frio avançam sobre a região Sul ao longo da semana, no Centro-Oeste e no Sudeste as temperaturas se elevam e se aproximam de 40°C até sexta-feira (1).

Na dianteira da frente fria, ocorre um favorecimento da elevação das temperaturas (advecção quente), o faz com que os termômetros alcancem ou superem 36°C no interior de São Paulo na quarta-feira (29), o que representa 6°C acima da média.

Previsão de temperatura máxima para quarta-feira (29), de acordo com o ECMWF.

No estado do Rio de Janeiro as anomalias de temperatura previstas para quarta-feira (29) alcançam impressionantes 9°C acima da média durante a tarde, o que significa que as máximas podem se aproximar ou ultrapassar 35°C.

Previsão de anomalia de temperatura para quarta-feira (29), de acordo com o ECMWF.

Áreas do Centro-Oeste e Nordeste também irão enfrentar temperaturas elevadas e próximas a 40°C, principalmente no final da semana, conforme a bolha de ar quente volta a se intensificar e se expandir no centro-norte do Brasil.

Na sexta-feira (1) as temperaturas máximas podem se aproximar ou ultrapassar 38°C no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Piauí.

Previsão de temperatura máxima para sexta-feira (1), de acordo com o ECMWF.

O padrão de contraste térmico entre o Sul e o centro-norte do Brasil deve se manter até, pelo menos, a semana entre 11 e 18 de maio, com previsão de anomalia semanal de temperaturas até 6°C abaixo da média no Sul e até 6°C acima da média no centro do país.