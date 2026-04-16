Frente fria muda o tempo em São Paulo e no Rio neste fim de semana; saiba o que esperar

Uma frente fria fraca vai atuar de forma mais costeira no Sudeste neste fim de semana, favorecendo a formação de instabilidades em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de trazer um leve refresco no leste destes estados. Mais previsões: Onda de calor atípica pode durar até o fim do outono; confira

Ao longo destes últimos dias estamos com condições de falta de chuva e predomínio de uma massa de ar mais quente e mais seca nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Este padrão favorece a perda de calor ao amanhecer, por isso as manhãs estão tendo uma leve sensação de friozinho na região, enquanto as tardes estão sendo com o predomínio de sol forte e temperaturas mais elevadas para a época.

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Essa ‘bolha’ de ar quente atípica sobre a região está deixando as tardes mais quentes para esta época do ano e as previsões mais atuais indicam que este padrão pode permanecer até meados de fim de maio. Mas isso não significa que as chuvas não vão ocorrer na região, ou que períodos com temperaturas mais amenas também não serão registrados.

Por exemplo, neste fim de semana uma fraca frente fria vai se aproximar de forma mais costeira pela região Sudeste, favorecendo as condições para chuvas em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de dar um leve refresco para o calor no leste destes estados.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria leva pancadas de chuva a SP e RJ no fim de semana

O sábado (18) começa com tempo firme e céu claro pela manhã nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Contudo, durante a tarde a frente fria se aproxima da costa do Sudeste e, mesmo sendo um sistema mais fraco, vai ajudar a formar instabilidades em São Paulo.

Assim, são esperadas chuvas moderadas em todo o território paulista, com pancadas mais fortes e isoladas no leste do estado. E também há risco de temporais, especialmente nas regiões de Campinas e Itapetininga.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (18) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

No Rio de Janeiro, a tarde do sábado (18) será de tempo predominantemente aberto, com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva significativa.

À noite, o tempo tende a ficar estável nos dois estados, mas não se descartam chuvas isoladas e passageiras no leste de São Paulo, incluindo a capital paulista.

No domingo (19), com o deslocamento da frente fria mais para norte, o sistema passa a influenciar o tempo no Rio de Janeiro, e a partir do início da tarde. A manhã será de tempo mais aberto e sol entre poucas nuvens, contudo, entre a tarde e à noite, a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva fracas e isoladas em qualquer área do estado carioca.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para domingo (19) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Já o estado de São Paulo terá um domingo (19) com tempo estável, e céu variando de claro a com algumas nuvens em toda a região. Não há previsão de chuvas.

Com a passagem do sistema, as temperaturas tendem a ficar mais amenas no leste paulista no fim de semana e no Rio de Janeiro no domingo (19).

No sábado (18), o calor ameniza e as temperaturas diminuem em parte do leste de São Paulo, com máximas variando entre 20ºC e 27ºC. Na capital paulista, a máxima será de 24ºC.

Previsão da temperatura mínima (em ºC) para domingo (19), segundo o modelo europeu ECMWF.

No Rio de Janeiro ainda fará calor neste dia, com máximas em torno dos 30ºC na maior parte do estado e chegando aos 33ºC na Região Metropolitana e no norte. A máxima na capital carioca será de 29ºC.

O domingo (19) começa com temperaturas mais baixas pela manhã nestes estados, com mínimas abaixo dos 22ºC e caindo para entre 14ºC-16ºC no sul e no Vale do Paraíba paulista e na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Previsão da temperatura máxima (em ºC) para domingo (19), segundo o modelo europeu ECMWF.

À tarde, as temperaturas máximas continuam mais amenas no leste de São Paulo, abaixo dos 27ºC, incluindo a capital paulista, onde deve marcar 26ºC.

Já no Rio de Janeiro, as temperaturas diminuem em relação ao dia anterior e as máximas não passam dos 27ºC em grande parte do estado (exceção do norte), e ficando em torno dos 18ºC-20ºC na região Serrana. Na capital carioca, a máxima será de 25ºC.