Caruru-gigante pressiona soja e milho no Sul; força-tarefa vai ao campo no RS

O avanço do caruru-gigante acendeu alerta no Sul do Brasil nesta semana, com força-tarefa no Alto Uruguai e temor de perdas severas em soja e milho, enquanto a praga mobiliza fiscalização, produtores e órgãos sanitários em campo.

O caruru-gigante é uma planta daninha altamente invasiva, capaz de crescer rapidamente e competir por luz, água e nutrientes nas lavouras.

O caruru-gigante entrou de vez no radar do campo no Sul do Brasil nesta semana. Entre 13 e 17 de abril, uma força-tarefa da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul começou a visitar propriedades do Alto Uruguai para orientar produtores, fiscalizar riscos e tentar impedir que a planta daninha avance sobre áreas agrícolas estratégicas do Estado.

O alerta não é pequeno. O Amaranthus palmeri, classificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária como praga quarentenária presente, pode causar perdas de até 79% na soja e 91% no milho, além de aumentar custos e até dificultar a colheita por causa de seu caule fibroso, da produção massiva de sementes e da resistência a múltiplos herbicidas.

O Alto Uruguai virou prioridade

A escolha do Alto Uruguai não foi por acaso. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), a região reúne mais de 30 municípios, fica próxima da divisa com Santa Catarina e concentra a etapa inicial da força-tarefa, que mobiliza 26 servidores e prioriza áreas onde o trânsito de máquinas e a proximidade com focos recentes elevam o risco de entrada da praga.

Ao mesmo tempo, outras unidades do Estado seguem fazendo orientação em diferentes regiões gaúchas.

O temor se apoia no histórico recente da invasora no Brasil. O Mapa informa que o caruru-palmeri foi constatado pela primeira vez no país em 2015, em lavouras de algodão no Mato Grosso, e que a suspeita de entrada está ligada à importação de maquinário agrícola usado, vindo da Argentina, sem limpeza e desinfestação adequadas. Hoje, a ocorrência oficial federal está registrada em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, enquanto o Rio Grande do Sul trabalha em regime de prevenção reforçada.

Como reconhecer o caruru-gigante na lavoura

No campo, o primeiro desafio é não confundir a espécie com outros tipos de caruru já conhecidos pelos produtores. O problema é que o Amaranthus palmeri cresce rápido, adapta-se bem a ambientes quentes e pode aparecer tanto dentro da lavoura quanto em margens de estrada, cercas, canais de irrigação e pastagens, funcionando como foco de infestação para soja, milho e algodão.

A presença do caruru-gigante nas áreas agrícolas pode causar perdas expressivas de produtividade e aumentar os custos de manejo no campo.

Alguns sinais ajudam a separar o caruru-gigante de outras ervas daninhas parecidas:

crescimento acelerado, podendo passar de 5 cm por dia;

plantas masculinas e femininas separadas, o que aumenta a variabilidade genética;

inflorescência feminina com aspecto mais espinhoso;

folhas que podem mostrar uma mancha esbranquiçada em “V” invertido;

pecíolo geralmente igual ou maior que o limbo foliar.





Mesmo assim, a identificação visual não deve virar diagnóstico isolado. A orientação oficial no Rio Grande do Sul é não manejar a área suspeita antes da confirmação e comunicar imediatamente os órgãos de defesa vegetal, com fotos e localização precisa, porque a resposta rápida é decisiva para evitar a disseminação.

Controle rígido e tolerância zero

No papel e na prática, o recado das autoridades sanitárias é claro: com caruru-gigante, a lógica é de tolerância zero. O Mapa recomenda monitoramento constante, limpeza rigorosa de máquinas e implementos, eliminação das plantas antes do florescimento, colheita das áreas infestadas por último e uso combinado de rotação de culturas, rotação de mecanismos de ação e plantas de cobertura para frear novas emergências.

Isso ajuda a explicar por que a mobilização no Sul ganhou força agora. Uma planta que pode produzir de centenas de milhares a até 1 milhão de sementes por indivíduo, crescer vários centímetros por dia e resistir a herbicidas não dá margem para atraso. Para o produtor, o custo maior costuma começar quando o foco parece pequeno demais para preocupar; para a defesa sanitária, é justamente aí que a contenção ainda pode funcionar.