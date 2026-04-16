O aquecimento global intensifica as chuvas em ciclones tropicais e as torna mais extensas
O rápido aquecimento dos oceanos provavelmente tornará as chuvas dos ciclones tropicais mais intensas e duradouras, aumentando o risco de inundações em algumas áreas da região do Atlântico Norte.
Os resultados mostram que o aquecimento global está aumentando tanto a intensidade quanto a área de precipitação dos ciclones tropicais, especialmente em regiões quentes de baixa latitude.
Essas tempestades tropicais continuarão se intensificando, produzindo chuvas mais persistentes e intensas e as consequentes inundações, até que reduzamos a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.
Um novo estudo liderado pela Universidade de Newcastle, utilizando dados de satélite, mostra que os ciclones tropicais e seus equivalentes pós-tropicais respondem de maneira muito diferente ao aquecimento da superfície.
Os ciclones tropicais são um fator crucial para as fortes chuvas nas regiões quentes do mundo. Eles podem produzir aguaceiros torrenciais que não só aumentam significativamente o total de precipitação sazonal, como também elevam o risco de inundações repentinas.
No Atlântico Norte, essas tempestades são particularmente importantes durante o pico da temporada de furacões, de agosto a outubro, já que os ciclones tropicais podem ser responsáveis por entre 30% e 40% de toda a precipitação em algumas regiões durante esse período.
Alterações na intensidade e extensão do impacto dos ciclones tropicais
Publicado na revista npj Climate and Atmospheric Science, o estudo mostra que a precipitação durante tempestades tropicais aumenta rapidamente com a temperatura, com aumentos médios de cerca de 21% por grau de aumento na temperatura do ponto de orvalho local, enquanto a área de chuva intensa se expande em aproximadamente 12,5% por grau de aquecimento.
Ao mesmo tempo, o tamanho geral do ciclone tende a diminuir ligeiramente com o aquecimento, embora esse processo enfraqueça e possa até se inverter, levando a ciclones tropicais maiores quando as temperaturas da superfície do mar estão muito altas, particularmente no Caribe. Nessas regiões mais quentes, os ciclones tropicais tendem a se mover mais lentamente e durar mais tempo, produzindo mais chuva em um só lugar, especialmente perto do centro da tempestade, o que leva a inundações devastadoras.
Fase pós-tropical
Por outro lado, quando as tempestades tropicais entram na fase pós-tropical, perdendo suas características tropicais ao se deslocarem pelo Atlântico em direção à Europa, elas tendem a aumentar de tamanho, mas são menos afetadas por mudanças de temperatura. A precipitação se concentra ao nordeste do centro da tempestade e em uma área mais ampla, frequentemente porque a tempestade anterior se move mais rapidamente e é impulsionada por diferentes sistemas meteorológicos conhecidos como sistemas baroclínicos.
Maior risco de inundações em partes do Atlântico Norte
O Dr. Haider Ali, autor principal do estudo e pesquisador sênior da Escola de Engenharia da Universidade de Newcastle, afirmou: “Os resultados mostram que o aquecimento global está aumentando tanto a intensidade quanto a extensão das chuvas causadas por ciclones tropicais, especialmente em regiões quentes de baixa latitude. Como algumas tempestades também podem se mover mais lentamente, isso pode aumentar significativamente o risco de inundações em partes do Atlântico Norte. É provável que essa tendência continue à medida que as temperaturas aumentam”.
Anteriormente, o tamanho das tempestades tropicais era geralmente considerado como um raio fixo em torno de seu centro. Em contraste, este estudo adota uma definição dinâmica, permitindo que o tamanho varie ao longo do ciclone. Usando dados de observação por satélite, a equipe examinou como o tamanho da tempestade, as métricas de chuva intensa e a velocidade de deslocamento mudam com o aquecimento global em ciclones tropicais do Atlântico Norte entre 2001 e 2024. Essa abordagem fornece uma estrutura consistente para analisar a evolução das tempestades e avaliar como a chuva intensa responde a um clima mais quente.
Hayley Fowler, professora de Impactos das Mudanças Climáticas na Universidade de Newcastle e uma das coautoras do estudo, afirmou: “Os ciclones tropicais parecem estar causando danos cada vez maiores devido às inundações generalizadas provocadas por chuvas fortes e persistentes, como as observadas durante o furacão Helene. Nosso estudo mostra que esse aumento nas chuvas extremas está diretamente ligado ao aquecimento global, causado pela nossa contínua dependência de combustíveis fósseis. Essas tempestades continuarão a se tornar mais intensas, produzindo chuvas mais persistentes e, consequentemente, inundações, até que reduzamos as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera”.
Olhando para o futuro, o próximo passo é concentrar a pesquisa em inundações terrestres, em vez de tempestades atmosféricas. O objetivo é entender se chuvas mais intensas levam a eventos de inundação fluvial mais severos. Essa relação causal não é direta, pois os impactos das inundações dependem de onde a chuva cai, quanto tempo dura e o nível de saturação das bacias hidrográficas antes do evento.
Ao combinar dados climáticos com modelos hidrológicos, os pesquisadores podem acompanhar todo o processo, desde a estrutura da tempestade até a precipitação e a vazão dos rios. Isso ajuda a identificar não apenas eventos de chuva intensa, mas também as tempestades que realmente representam um risco real de inundação para pessoas e infraestrutura.
Referência da notícia
Warmer temperatures lead to wetter tropical cyclones in the North Atlantic. 27 de fevereiro, 2026. Ali, et al.
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