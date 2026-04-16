O aquecimento global intensifica as chuvas em ciclones tropicais e as torna mais extensas

O rápido aquecimento dos oceanos provavelmente tornará as chuvas dos ciclones tropicais mais intensas e duradouras, aumentando o risco de inundações em algumas áreas da região do Atlântico Norte.

Imagem de arquivo de três ciclones tropicais no Atlântico. Fonte: NOAA

Os resultados mostram que o aquecimento global está aumentando tanto a intensidade quanto a área de precipitação dos ciclones tropicais, especialmente em regiões quentes de baixa latitude.

Essas tempestades tropicais continuarão se intensificando, produzindo chuvas mais persistentes e intensas e as consequentes inundações, até que reduzamos a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.

Um novo estudo liderado pela Universidade de Newcastle, utilizando dados de satélite, mostra que os ciclones tropicais e seus equivalentes pós-tropicais respondem de maneira muito diferente ao aquecimento da superfície.

Os resultados revelam que, durante a fase de ciclone tropical, condições mais quentes e úmidas retardam a tempestade e aumentam significativamente a intensidade da precipitação.

Os ciclones tropicais são um fator crucial para as fortes chuvas nas regiões quentes do mundo. Eles podem produzir aguaceiros torrenciais que não só aumentam significativamente o total de precipitação sazonal, como também elevam o risco de inundações repentinas.

No Atlântico Norte, essas tempestades são particularmente importantes durante o pico da temporada de furacões, de agosto a outubro, já que os ciclones tropicais podem ser responsáveis por entre 30% e 40% de toda a precipitação em algumas regiões durante esse período.

Alterações na intensidade e extensão do impacto dos ciclones tropicais

Publicado na revista npj Climate and Atmospheric Science, o estudo mostra que a precipitação durante tempestades tropicais aumenta rapidamente com a temperatura, com aumentos médios de cerca de 21% por grau de aumento na temperatura do ponto de orvalho local, enquanto a área de chuva intensa se expande em aproximadamente 12,5% por grau de aquecimento.

Ao mesmo tempo, o tamanho geral do ciclone tende a diminuir ligeiramente com o aquecimento, embora esse processo enfraqueça e possa até se inverter, levando a ciclones tropicais maiores quando as temperaturas da superfície do mar estão muito altas, particularmente no Caribe. Nessas regiões mais quentes, os ciclones tropicais tendem a se mover mais lentamente e durar mais tempo, produzindo mais chuva em um só lugar, especialmente perto do centro da tempestade, o que leva a inundações devastadoras.

Fase pós-tropical

Por outro lado, quando as tempestades tropicais entram na fase pós-tropical, perdendo suas características tropicais ao se deslocarem pelo Atlântico em direção à Europa, elas tendem a aumentar de tamanho, mas são menos afetadas por mudanças de temperatura. A precipitação se concentra ao nordeste do centro da tempestade e em uma área mais ampla, frequentemente porque a tempestade anterior se move mais rapidamente e é impulsionada por diferentes sistemas meteorológicos conhecidos como sistemas baroclínicos.

Maior risco de inundações em partes do Atlântico Norte

O Dr. Haider Ali, autor principal do estudo e pesquisador sênior da Escola de Engenharia da Universidade de Newcastle, afirmou: “Os resultados mostram que o aquecimento global está aumentando tanto a intensidade quanto a extensão das chuvas causadas por ciclones tropicais, especialmente em regiões quentes de baixa latitude. Como algumas tempestades também podem se mover mais lentamente, isso pode aumentar significativamente o risco de inundações em partes do Atlântico Norte. É provável que essa tendência continue à medida que as temperaturas aumentam”.

Anteriormente, o tamanho das tempestades tropicais era geralmente considerado como um raio fixo em torno de seu centro. Em contraste, este estudo adota uma definição dinâmica, permitindo que o tamanho varie ao longo do ciclone. Usando dados de observação por satélite, a equipe examinou como o tamanho da tempestade, as métricas de chuva intensa e a velocidade de deslocamento mudam com o aquecimento global em ciclones tropicais do Atlântico Norte entre 2001 e 2024. Essa abordagem fornece uma estrutura consistente para analisar a evolução das tempestades e avaliar como a chuva intensa responde a um clima mais quente.

Hayley Fowler, professora de Impactos das Mudanças Climáticas na Universidade de Newcastle e uma das coautoras do estudo, afirmou: “Os ciclones tropicais parecem estar causando danos cada vez maiores devido às inundações generalizadas provocadas por chuvas fortes e persistentes, como as observadas durante o furacão Helene. Nosso estudo mostra que esse aumento nas chuvas extremas está diretamente ligado ao aquecimento global, causado pela nossa contínua dependência de combustíveis fósseis. Essas tempestades continuarão a se tornar mais intensas, produzindo chuvas mais persistentes e, consequentemente, inundações, até que reduzamos as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera”.

Olhando para o futuro, o próximo passo é concentrar a pesquisa em inundações terrestres, em vez de tempestades atmosféricas. O objetivo é entender se chuvas mais intensas levam a eventos de inundação fluvial mais severos. Essa relação causal não é direta, pois os impactos das inundações dependem de onde a chuva cai, quanto tempo dura e o nível de saturação das bacias hidrográficas antes do evento.

Ao combinar dados climáticos com modelos hidrológicos, os pesquisadores podem acompanhar todo o processo, desde a estrutura da tempestade até a precipitação e a vazão dos rios. Isso ajuda a identificar não apenas eventos de chuva intensa, mas também as tempestades que realmente representam um risco real de inundação para pessoas e infraestrutura.

Referência da notícia

Warmer temperatures lead to wetter tropical cyclones in the North Atlantic. 27 de fevereiro, 2026. Ali, et al.

