Frente fria muda o tempo no Sudeste: Veja onde tem chuva de 100 mm e frio abaixo de 10°C

Ciclone e frente fria aumentam as pancadas de chuva no Sudeste do Brasil a partir de amanhã (12). Os próximos dias também terão uma queda nas temperaturas em parte da região. Mais previsão: Alerta de ciclone no Dia dos Namorados: Chuva intensa e tempestades ameaçam 3 regiões do Brasil

Nesta sexta-feira (12) teremos o processo de formação de um novo ciclone próximo à costa da Região Sul do Brasil. O sistema meteorológico e sua frente fria vão aumentar as chuvas no Sudeste ao longo dia, bem como o risco de temporais isolados.

São esperadas ainda rajadas de vento moderadas a fortes em São Paulo, com velocidades chegando aos 70 km/h no leste do estado, na região Metropolitana de Sorocaba.

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E nos próximos dias áreas de instabilidade vão continuar atuando em parte do Sudeste, deixando nuvens carregadas e pancadas pontualmente intensas. Até o início da próxima semana são esperados volumes em torno dos 100 mm em áreas de São Paulo.

Além disso, as temperaturas vão diminuir mais ainda em parte do Sudeste, com mínimas ficando abaixo dos 10°C em áreas serranas.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuva e acumulados de 100 mm no Sudeste nos próximos dias

No Dia dos Namorados (12), a manhã já começa com pancadas de chuva intensa em áreas do oeste, sul e centro de São Paulo e chuvas mais fracas no sul de Minas Gerais.

Até o início da próxima semana são esperadas fortes pancadas de chuva em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com volumes chegando aos 100 mm no oeste paulista até a terça-feira (16).

Ao longo da tarde, chuvas moderadas se espalham por todo o território paulista, pelo Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais, inclusive nas capitais, e com pancadas pontuais fortes no estado mineiro.

Há risco de temporais isolados ao longo da manhã e tarde nestas áreas de São Paulo e de Minas Gerais.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para a sexta-feira (12) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No fim de semana, as instabilidades continuam atuando e pelas manhãs já são esperadas fortes pancadas de chuva no oeste paulista. Entre as tardes e início das noites, essas pancadas também atingem áreas do centro e do norte de São Paulo e o centro-sul de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, as chuvas devem ocorrer com fraca a moderada intensidade ao longo dos dias.

O risco para fortes temporais aumenta no oeste, norte e noroeste de São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e na divisa do Rio de Janeiro com o estado mineiro, especialmente nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, Triângulo Mineiro e Juiz de Fora.

Previsão de densidade de raios para o sábado (13) às 16h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na próxima semana, a segunda-feira (15) ainda terá condições para fortes pancadas de chuva desde a madrugada e ao longo da manhã no centro e norte de São Paulo, enquanto o leste paulista terá chuvas fracas a moderadas.

Ao longo da tarde, a previsão é de chuvas moderadas no sul e no leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no leste de São Paulo. Ainda podem ocorrer temporais isolados no norte paulista, no leste mineiro e no norte fluminense.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para segunda-feira (15) às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, a tendência da previsão para a terça-feira (16) é de uma redução das instabilidades, com chuvas fracas e pontuais ocorrendo no leste de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo; e não há risco de temporais.

Os volumes de chuva nos próximos 5 dias (entre hoje (11) e terça-feira (16)) serão baixos em algumas áreas e mais significativos em outras, como podemos observar no mapa abaixo.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) para 5 dias, de hoje (11) até a noite (21h) de terça-feira (16), segundo o modelo europeu ECMWF.

Então, os acumulados até a noite de terça-feira (16) vão variar entre 30 e 60 mm em grande parte dos estados, mas podendo pontualmente chegar aos 70 mm em áreas centrais do Rio de Janeiro e aos 100 mm no oeste de São Paulo, como por exemplo, em Andradina (SP): 104 mm.

Temperaturas novamente diminuem em parte do Sudeste

No início da próxima semana, uma nova massa de ar polar vai ingressar no Sudeste, diminuindo as temperaturas em parte da região.

O frio se acentua, especialmente durante a manhã, em grande parte de São Paulo e de Minas Gerais e no centro-sul do Rio de Janeiro, onde as temperaturas mínimas não passam dos 16°C, e podendo até ficar logo abaixo dos 10°C.

Previsão de temperatura mínima do ar (em °C) para a manhã de terça-feira (16), segundo o modelo europeu ECMWF.

Este é o caso da terça-feira (16), quando as mínimas podem chegar aos 9°C no sul de São Paulo, no sul de Minas Gerais em áreas de divisa com São Paulo e aos 8°C na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Já as máximas não sobem muito, ficando mais amenas em localidades do leste de São Paulo e do sul e leste de Minas Gerais, onde vão marcar de 14°C a 16°C, e nas áreas mais altas da Região Serrana do Rio onde elas vão variar entre 10°C e 12°C à tarde.