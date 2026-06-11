Alerta de ciclone no Dia dos Namorados: chuva intensa e tempestades ameaçam 3 regiões do Brasil

A sexta-feira terá a atuação do ciclone que aumenta os riscos de chuvas intensas e de tempestades espalhadas pelo Brasil. O Dia dos Namorados será de alerta em 3 regiões. Veja também: Alerta de tempestades: chuvas aumentam no Brasil e deixam 10 estados em risco

O Dia dos Namorados terá a atuação de ciclone sobre costa da Região Sul. A baixa pressão terá associada a ele uma frente fria que avança pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Desta forma, as instabilidades aumentam e deixa o as 3 regiões sob riscos de chuva intensa e tempestades.

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Os dias de estabilidade deram uma trégua e mudanças no tempo foram registradas em áreas do Sul e Sudeste do Brasil no decorrer da tarde de ontem (10) e desta quinta-feira (11). A quinta (11) amanheceu com tempo fechado e com chuvas sobre áreas do estado de São Paulo, Minas Gerais e extremo sul do Rio de Janeiro.

Ciclone deixa Dia dos Namorados em risco

Amanhã (12), é Dia dos Namorados e a previsão é que o tempo não vai colaborar com o céu claro e um belo dia de praia. O modelo europeu ECMWF, prevê a consolidação de um ciclone extratropical sobre a Região Sul do Brasil. O sistema terá a presença de uma frente fria que avança rapidamente sobre outras áreas do país.

Chuva e nebulosidade prevista para a manhã desta sexta-feira (12) sobre a Região Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

Logo pela madrugada, há previsão de chuva intensa sobre o leste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná, além do sul do Mato Grosso do Sul. Estas chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo, deixando estas áreas em alerta.

Pela manhã, a frente fria continua atuando sobre estados da Região Sul, Mato Grosso do Sul e chega aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. No Sul do Brasil, as chuvas permanecem intensas o que acende o alerta para transtornos como alagamentos, fortes enxurradas e elevação dos níveis dos rios.

Rios atmosféricos atuando sobre boa parte do centro-sul do Brasil.

A previsão mostra maiores chances de tempestades sobre o leste de Santa Catarina, na Região do Vale do Itajaí, no Paraná, área centro-leste e divisa com São Paulo.

Enquanto isso, São Paulo tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada e risco de tempestade em áreas pontuais da porção sul do estado, onde as chuvas serão intensas e com trovoadas. Em Minas Gerais, chuva leve e moderada no Triângulo Mineiro e sul do estado. O que também é previsto para o sul de Goiás.

O mapa mostra a probabilidade de precipitação para a tarde desta sexta (12). áreas em vermelho são destaque por conta das grandes chances.

Na tarde de sexta-feira (12), o centro do ciclone estará próximo ao litoral de Santa Catarina. Com a convergência de umidade para áreas próximas, há o risco de chuvas intensas e tempestades em boa parte do estado e também no nordeste do Rio Grande do Sul. Sobre o Paraná a previsão é de chuvas mais leves, no entanto, não são descartadas pancadas de chuvas intensas no estado.

A esta altura a frente fria estará atuando sobre o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O modelo de confiança da Meteored | Tempo.com mostra que há chances de chuvas intensas e temporais sobre o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste de Minas Gerais, sul de Goiás e sudeste do Mato Grosso.

Mapa de precipitação para a noite de sexta-feira (12), de acordo com o modelo ECMWF.

As chuvas continuam ao longo da noite de Dia dos Namorados afetando os estados de Minas Gerais, Goiás e agora, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os alertas para tempestades e chuvas intensas se mantêm. Por outro lado, após a passagem da frente fria o tempo volta a ficar estável em áreas da Região Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.