Meninas e meninos apresentam diferenças comportamentais poucas horas após o nascimento.

Mesmo no primeiro dia de vida, as meninas recém-nascidas olham para rostos por mais tempo do que os meninos recém-nascidos, pelo menos em média. Um estudo com 130 recém-nascidos mostra diferenças na atenção facial, mas não permite prever o desenvolvimento individual. As razões para esse fenômeno são desconhecidas atualmente.

Cientistas descobriram que a capacidade de atenção de meninas e meninos difere logo após o nascimento. Imagem: Daniel Thomas/Unsplash

Lisa Seyde Meteored Alemanha 28/09/2026 07:11 5 min

Um estudo recente da Universidade de Cambridge revelou que diferenças na atenção visual podem ser observadas em bebês logo após o nascimento. O estudo examinou 130 recém-nascidos saudáveis — 67 meninos e 63 meninas — aproximadamente 33 horas após o parto.

Os bebês conseguem enxergar desde o início, embora apenas imagens desfocadas, e com maior nitidez a uma distância de 20 a 30 centímetros. No experimento, recém-nascidos foram solicitados a assistir a dois vídeos em movimento: um mostrava uma jovem mulher mantendo contato visual, movendo-se naturalmente e sorrindo ocasionalmente. O segundo vídeo mostrava um pêndulo de Newton, no qual bolas de metal balançavam ritmicamente umas contra as outras.

Uma câmera registrava a direção do olhar, e observadores monitoravam por quanto tempo cada indivíduo era observado. Para evitar viés, os observadores desconheciam o sexo de cada bebê, bem como qual vídeo era exibido em cada página.

Diferenças precoces na atenção e no comportamento

Ao comparar os sexos, observou-se uma clara diferença: o rosto não era o elemento preferido para todas as crianças. Os dados revelaram padrões distintos de atenção média. Em média, as meninas observaram o rosto durante 58,5% do tempo de observação, enquanto os meninos o fizeram durante 51,2%. Não foi detectada nenhuma preferência clara entre os meninos.

Os recém-nascidos assistiram a dois vídeos: um de um rosto em movimento e outro de um jogo mecânico com bola. Imagem: Khan et al., 2026

“Este novo estudo demonstra que existem diferenças médias entre os sexos não apenas no cérebro, mas também na atenção e no comportamento”, afirma a líder do estudo, Yumnah Khan, doutoranda no Centro de Pesquisa do Autismo da Universidade de Cambridge. No entanto, os pesquisadores enfatizam que nenhuma causa biológica direta pode ser inferida a partir das descobertas.

“O fato de termos observado essas diferenças poucas horas após o nascimento, antes de qualquer experiência pós-natal significativa, sugere que fatores pré-natais desempenham um papel”, explica o Professor Sir Simon Baron-Cohen, diretor do Centro de Pesquisa do Autismo. Possíveis influências podem incluir genes ou hormônios sexuais, que, no entanto, não foram medidos no experimento. O resultado também pode ter sido influenciado pelo fato de os bebês terem passado apenas algumas horas fora do útero.

Médias, não linhas de destino

“As diferenças entre os sexos ao nascer são pontos de partida importantes”, afirma o Dr. Alex Tsompanidis, professor associado do centro de pesquisa, “mas devemos lembrar que elas não determinam completamente como as crianças aprendem e se desenvolvem posteriormente”. As influências biológicas e sociais atuam em conjunto.

A professora Carrie Allison, vice-diretora do centro, também destaca: “As diferenças que observamos não se aplicam a todos os bebês, sejam meninos ou meninas, e só aparecem quando comparamos grupos em média”. Os padrões individuais de olhar se sobrepõem consideravelmente, portanto, não é possível tirar conclusões confiáveis sobre o desenvolvimento posterior de um recém-nascido a partir de seu comportamento visual.

O desenho experimental também permite diversas explicações. O rosto e o pêndulo de Newton diferiam não apenas em significado social, mas também em forma, cor e padrões de movimento. Além disso, foram utilizados apenas um rosto feminino e um objeto mecânico. A avaliação manual também limita a generalização dos resultados.

Portanto, o estudo não demonstra conclusivamente que hormônios ou genes pré-natais sejam a causa das diferenças observadas. O significado desses padrões de olhar para o desenvolvimento posterior permanece, portanto, uma questão em aberto.